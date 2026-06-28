Gemini July horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, जुलाई (July 2026) का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जुलाई का महीना आपके करियर, व्यापार, धन, सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना काफी सकारात्मक और उन्नति की नई राहें दिखाने वाला साबित होगा. इस महीने आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और कई दिनों से अटके हुए काम गति पकड़ेंगे. हालांकि, महीने के मध्य में आपको कुछ मोर्चों पर विशेष सावधानी बरतने की भी आवश्यकता रहेगी.

करियर और बिजनेस राशिफल (Career & Business Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने की शुरुआत करियर और कारोबार के लिहाज से बेहद लाभदायक और शुभ रहने वाली है. पिछले काफी समय से आपके कार्यक्षेत्र या व्यवसाय में जो बाधाएं और रुकावटें चल रही थीं, वे अब धीरे-धीरे कम होने लगेंगी और आपकी योजनाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी.

जो काम लंबे समय से अटके हुए थे या जिन प्रोजेक्ट्स पर बात नहीं बन पा रही थी, वे अब आपके थोड़े से प्रयासों से ही पूरे हो सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को इस महीने अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सुधार करने की सलाह दी जाती है. समय की मांग को देखते हुए आपको ट्रेडिशनल काम के साथ-साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी सीखना चाहिए, जो कार्यस्थल पर आपकी एक अलग पहचान बनाने में मदद करेगा.

महीने के बीच में आपको अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी बड़े निर्णय को लेते समय जल्दबाजी करने से पूरी तरह बचना चाहिए, अन्यथा आपको किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान आपके विरोधी या गुप्त शत्रु आपको नीचे गिराने या आपके काम को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी चतुरता, कूटनीति और कड़ी मेहनत के बल पर उन्हें पीछे छोड़ने में पूरी तरह सफल रहेंगे. व्यापारियों के लिए भी यह समय अपनी रणनीतियों को मजबूत करने का है. अगर आप जमीन, मकान या किसी अचल संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, तो उसे बहुत सोच-समझकर और अनुभवी लोगों की सलाह के बाद ही लें.

आर्थिक स्थिति और धन राशिफल (Finance & Money Horoscope)

आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का यह महीना आपके लिए बेहद शानदार रहने के आसार हैं. महीने की शुरुआत से ही आपको अलग-अलग और विविध स्रोतों से अच्छा आर्थिक फायदा होने के योग बने हुए हैं, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. रुका हुआ धन या पुराना निवेश इस समय आपको बड़ा लाभ दे सकता है.

व्यापार में किए गए नए प्रयोग भी इस दौरान धन लाभ लेकर आएंगे. हालांकि, धन की आवक अच्छी रहने के बावजूद आपको महीने के उत्तरार्ध में अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा. बेवजह की सुख-सुविधाओं या दिखावे में धन खर्च करने से बचें. यदि आप इस महीने अपनी ऊर्जा और धन का सही प्रबंधन करके चलेंगे, तो भविष्य के लिए बड़ी बचत करने में कामयाब रहेंगे.

लव लाइफ और पारिवारिक राशिफल (Love Life & Family Horoscope)

प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के लिहाज से जुलाई का महीना आपके लिए काफी सुखद और सुकून भरा रहने वाला है. यदि पिछले कुछ समय से आपके प्रेम संबंधों में कोई तनाव या गलतफहमी चल रही थी, तो इस महीने उसमें बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. इस दौरान किसी महिला मित्र की मध्यस्थता या मदद से आपके बीच के पुराने भ्रम और दूरियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, जिससे रिश्ते में एक बार फिर नयापन आएगा.

विवाहित जातकों का गृहस्थ जीवन बेहद सुखद रहेगा. हर छोटी-बड़ी परिस्थिति में आपको अपने जीवनसाथी का भरपूर सहयोग और संबल मिलेगा, जिससे आपका आपसी तालमेल और अधिक मजबूत होगा. इस समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अपने निजी जीवन या पारिवारिक मामलों में किसी भी बाहरी व्यक्ति की दखलंदाजी बिल्कुल न होने दें, अन्यथा बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं. अपनों के साथ बैठकर बातचीत करें और घर की शांति बनाए रखने वाले रचनात्मक कार्यों में मन लगाएं.

स्वास्थ्य और जीवनशैली राशिफल (Health & Lifestyle Horoscope)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह महीना आपके लिए सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. शारीरिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और मानसिक रूप से भी आपके भीतर नया उत्साह देखने को मिलेगा. हालांकि, महीने के मध्य में काम की भागदौड़ और मानसिक व्यस्तता के कारण थोड़ी थकान या सिरदर्द जैसी हल्की समस्या हो सकती है.

इससे बचने के लिए आपको समय-समय पर अपने मन को शांति देने वाले काम जैसे संगीत सुनना, किताबें पढ़ना या प्रकृति के बीच समय बिताना चाहिए. अपने दैनिक खान-पान को संतुलित रखें, भरपूर नींद लें और सुबह की सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाए रखेगा.

उपाय: इसके साथ ही, जीवन की बाधाओं को दूर करने और तरक्की के रास्ते खोलने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.

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