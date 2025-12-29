हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGemini January Horoscope 2026: मिथुन जनवरी मासिक राशिफल, नया साल बड़ी समस्या से दिलाएगा मुक्ति

Gemini January Horoscope 2026: मिथुन जनवरी मासिक राशिफल, नया साल बड़ी समस्या से दिलाएगा मुक्ति

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए जनवरी 2026 का महीना मिथुन राशि (Mithun Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Dec 2025 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun January horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जनवरी (January 2026) का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Mithun Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जनवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मिथुन राशि के जातकों के लिए साल के पहले महीने में धन और समय का बहुत प्रबंधन करके चलने की आवश्यकता रहेगी. इस दौरान आपको सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा. करियर हो या कारोबार आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है.

यदि आप व्यवसायी हैं तो अपना धन किसी योजना अथवा कारोबार में खूब सोच-समझकर लगाएं. सेहत की दृष्टि से भी जनवरी माह के पूर्वार्ध का समय थोड़ा दिक्कत लिए रह सकता है. इस दौरान मौसमी बीमारी अथवा किसी पुराने रोग के उभरने पर अपना विशेष ख्याल रखें. माह के मध्य में आपके सिर पर अचानक से कोई बड़ा खर्च आ सकता है.

इस दौरान संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता सताएगी. माह के उत्तरार्ध में आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलता हुआ नजर आएगा. जिससे आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और उर्जा बनी रहेगी. इस दौरान आप अपनी वाणी और व्यवहार की बदौलत बड़ी समस्याओं का हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे.

रिश्ते-नाते की दृष्टि से माह के पूर्वार्ध का समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है. इस दौरान आपकी अपने पार्टनर के साथ कुछेक बातों को लेकर तकरार हो सकती है हालांकि माह के उत्तरार्ध तक आपके रिश्ते पटरी पर आ जाएंगी.

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

Paush Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी पर राशि अनुसार विष्णु जी को लगाएं इन चीजों का भोग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 29 Dec 2025 02:59 PM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
महाराष्ट्र
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Assam News: Amit Shah का बड़ा बयान Assam में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हुई|
2026 में Dollar का अंत? | BRICS का Gold Currency Plan दुनिया हिला देगा | Paisa Live
Pune Nagar Nigam Election में Congress और Shivsena के बीच हुआ गठबंधन । Breaking News
BMC चुनाव से पहले Sharad Pawar को बड़ा झटका, BJP में शामिल होंगी Rakhi Jadhav | Maharashtra
Unnao Case: Supreme Court में Sengar की जमानत रद्द होने के बाद आया पीड़िता के मां का पहला बयान|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
त्रिपुरा छात्र हत्या: पुलिस कार्रवाई पर सवाल, परिवार बोला- इंसाफ चाहिए... जानें मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?
महाराष्ट्र
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ
इंडिया
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था ललित मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
बॉलीवुड
'मुझे अंकल आमिर खान का पैसा नहीं मिलेगा', अपनी 'बिगड़ती' फाइनेंशियल कंडीशन पर बोले इमरान खान
'मुझे अंकल आमिर का पैसा नहीं मिलेगा', अपनी 'बिगड़ती' फाइनेंशियल कंडीशन पर बोले इमरान खान
शिक्षा
दिल्ली नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया अब स्कूलों के हाथों में, जानें कब क्या होगा?
दिल्ली नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया अब स्कूलों के हाथों में, जानें कब क्या होगा?
लाइफस्टाइल
New Year Rangoli Design: नए साल के स्वागत में घर पर ऐसे बनाएं सिंपल और बेस्ट रंगोली, दूर-दूर से देखने आएंगे लोग
नए साल के स्वागत में घर पर ऐसे बनाएं सिंपल और बेस्ट रंगोली, दूर-दूर से देखने आएंगे लोग
यूटिलिटी
दिल्ली में कब से मिलने लगेगा पिंक सहेली कार्ड, बस में ट्रैवल करती हैं तो नोट कर लें डेट
दिल्ली में कब से मिलने लगेगा पिंक सहेली कार्ड, बस में ट्रैवल करती हैं तो नोट कर लें डेट
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget