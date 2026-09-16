गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGauri Avahan 2026: 17 सितंबर को कब घर लाएं गौराई? जानें नक्षत्र और मुहूर्त

Gauri Avahan 2026: 17 सितंबर को कब घर लाएं गौराई? जानें नक्षत्र और मुहूर्त

Gauri Avahan 2026 कब है? जानें 17 सितंबर को गौरी घर लाने का मुहूर्त, अनुराधा नक्षत्र का समय और शुभ समय छूटने पर क्या करें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 16 Sep 2026 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

Gauri Avahan 2026: घर सज चुका है, रंगोली तैयार है और गौरी के लिए साड़ी-गहने भी निकाल लिए गए हैं. बस एक सवाल बाकी है, कल गौराई को किस समय घर लाएं? नौकरी या दूसरी व्यस्तता के कारण शुभ समय निकल गया तो क्या गौरी आवाहन नहीं हो पाएगा?

सबसे पहले तारीख समझ लें. साल 2026 में ज्येष्ठ गौरी आवाहन गुरुवार, 17 सितंबर को होगा. अगले दिन 18 सितंबर को मुख्य गौरी पूजन और 19 सितंबर को गौरी विसर्जन किया जाएगा.

गौरी आवाहन का सही समय

ज्येष्ठ गौरी के तीनों दिन केवल तिथि से नहीं, बल्कि नक्षत्र से तय होते हैं. परंपरा के अनुसार अनुराधा नक्षत्र में गौरी आवाहन, ज्येष्ठा नक्षत्र में मुख्य पूजन और मूल नक्षत्र में विसर्जन किया जाता है.

पंचांग के अनुसार अनुराधा नक्षत्र 16 सितंबर को शाम करीब 5:22 बजे शुरू होकर 17 सितंबर को शाम करीब 7:53 बजे तक रहेगा. इसलिए 17 सितंबर को सुबह स्नान के बाद से शाम 7:53 बजे तक गौरी को घर लाया जा सकता है.

शहर बदलने पर सूर्योदय और पंचांग के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है. इसलिए अपने शहर का पंचांग भी जरूर देख लें.

यह भी पढ़ें- अनंत चतुर्दशी 2026 की तारीख को लेकर न हों भ्रमित, जानें गणेश विसर्जन का सही दिन और शुभ समय

गौरी को घर में कैसे लाएं?

गौरी के आने से पहले मुख्य द्वार और पूजा स्थान साफ करें. दरवाजे से पूजा स्थान तक चावल के आटे, हल्दी या रंगोली से छोटे-छोटे चरण बनाए जा सकते हैं. इन चरणों का मुख घर के अंदर की ओर रखें. भाव यह है कि देवी बाहर नहीं जा रहीं, बल्कि घर में प्रवेश कर रही हैं.

कई महाराष्ट्रीय परिवारों में गौरी के मुखौटे या प्रतिमाएं थाली में रखकर घर लाई जाती हैं. रास्ते में उनसे पूछा जाता है, गौराई, किसके पांव से आई? और उत्तर दिया जाता है, सुख-समृद्धि के पांव से आई. इसके बाद उन्हें पहले से तैयार आसन पर स्थापित किया जाता है.

हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और दीप अर्पित कर सरल प्रार्थना करें,

हे गौराई, हमारे घर में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखें. हर घर का कुलाचार अलग हो सकता है. कहीं एक गौरी, कहीं ज्येष्ठा-कनिष्ठा के रूप में दो गौरियां और कहीं कलश, पत्थर या मुखौटों की पूजा होती है. अपने परिवार की पुरानी परंपरा को ही प्राथमिकता दें.

शाम 7:53 बजे तक आवाहन न हो पाए तो?

यही सबसे जरूरी बात है, मुहूर्त छूटने पर घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन इंटरनेट देखकर अपने कुलाचार को अचानक न बदलें.

यदि गौरी की प्रतिमा पहले से घर आ चुकी है, तो देर होने पर हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर देरी के लिए क्षमा मांगें. अपना नाम और परिवार का नाम बोलकर संकल्प लें और श्रद्धा से आवाहन पूरा करें.

यदि गौरी को घर लाना ही बाकी है और अनुराधा नक्षत्र समाप्त हो चुका है, तो रात में जल्दबाजी करने के बजाय परिवार के पुरोहित या किसी जानकार बुजुर्ग से पूछें. कुछ परिवार उसी शाम संकल्प लेकर स्थापना कर देते हैं, जबकि कुछ घरों में समय निकलने के बाद अलग परंपरा अपनाई जाती है. इसका एक नियम सभी परिवारों पर लागू नहीं किया जा सकता.

गौराई के स्वागत में महंगे कपड़ों या भारी सजावट से ज्यादा मायने घर के भाव का है. दरवाजे पर बने छोटे-से पांव तभी पूरे होते हैं, जब उनके साथ घर के भीतर प्रेम, सम्मान और अपनापन भी प्रवेश करे.

FAQ

1. गौरी आवाहन 2026 कब है?
ज्येष्ठ गौरी आवाहन 17 सितंबर 2026, गुरुवार को किया जाएगा.

2. गौरी को कितने बजे तक घर ला सकते हैं?
पंचांग के अनुसार अनुराधा नक्षत्र शाम करीब 7:53 बजे तक रहेगा. स्थानीय समय में कुछ मिनट का अंतर संभव है.

3. गौरी आवाहन का मुहूर्त छूट जाए तो क्या करें?
गौरी घर आ चुकी हैं तो क्षमा प्रार्थना और संकल्प लेकर पूजन करें. प्रतिमा लाना बाकी हो तो कुलाचार के अनुसार पुरोहित या परिवार के बुजुर्ग से सलाह लें.

4. ज्येष्ठ गौरी पूजन और विसर्जन कब होगा?
मुख्य गौरी पूजन 18 सितंबर और गौरी विसर्जन 19 सितंबर 2026 को होगा.

5. गौरी के चरण किस दिशा में बनाएं?
चरणों का मुख घर के अंदर की ओर रखें, जिससे देवी के घर में प्रवेश का भाव दिखाई दे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 16 Sep 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Gauri Avahan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Radha Ashtami 2026: 18 सितंबर दोपहर से अष्टमी, फिर राधा अष्टमी 19 को क्यों? समझें पंचांग का नियम
कैलेंडर देखकर न हों भ्रमित, 19 सितंबर को ही क्यों मनेगी राधा अष्टमी?
धर्म
Vishwakarma Puja 2026: मशीनों की सफाई से पूजा तक, जानें क्या करें और क्या नहीं
विश्वकर्मा पूजा से पहले आज रात कर लें यह तैयारी, सुबह मशीन की पूजा से पहले जानें नियम
धर्म
Radha Ashtami Puja 2026: राधा अष्टमी की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं? जानें व्रत के नियम
राधा अष्टमी पर कैसे करें राधारानी की पूजा? मुहूर्त, भोग और व्रत के नियम यहां पढ़ें
धर्म
Vishwakarma Puja 2026: बुध की राशि में आएंगे सूर्य, उसी सुबह आमने-सामने होंगे बुध-शनि, मशीन-टेक वालों के लिए क्या संकेत?
Vishwakarma Puja 2026: बुध की राशि में आएंगे सूर्य, उसी सुबह आमने-सामने होंगे बुध-शनि, मशीन-टेक वालों के लिए क्या संकेत?
Advertisement

वीडियोज

Sairab: 😮Nayanika की अधूरी ख्वाहिश हुई पूरी! शादी में अचानक Tinni के आते ही खिलीं खुशियां। #sbs
Bollywood News: डेढ़ दिन के बप्पा को नम आंखों और नाच-गाते हुए दी विदाई, शिल्पा शेट्टी और गोविंदा ने ऐसे मनाया गणेशोत्सव (16.09.26)
गुरुग्राम की सड़क पर खौफ का शिकारी...पुलिस का कड़ा एक्शन !
Rajasthan के Tonk में भयंकर हादसा..कार की हालत देख होश उड़ जाएंगे!। Viral News
Chitra Tripathi: UPI के नए नियम से ग्राहक से दुकानदार तक क्या बदलेगा? | Digital Payment New Rules
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा फैसला, सरकार ने आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाला
शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा फैसला, सरकार ने आतंकी संगठनों की लिस्ट में डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ हिट एंड रन केस: पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज, अनामिका से थी दोस्ती
लखनऊ हिट एंड रन केस: पकड़ा गया आरोपी शाहनवाज, अनामिका से थी दोस्ती
इंडिया
मक्का के पास ड्रोन हमले पर भारत का रिएक्शन, कहा- ‘दुनियाभर के मुसलमान...’
मक्का के पास ड्रोन हमले पर भारत का रिएक्शन, कहा- ‘दुनियाभर के मुसलमान...’
क्रिकेट
लगातार जीत से श्रेयस अय्यर ने खास लिस्ट में बनाई जगह, आयरलैंड सीरीज हार का हटा दाग?
लगातार जीत से श्रेयस अय्यर ने खास लिस्ट में बनाई जगह, IRE सीरीज हार का हटा दाग?
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
विश्व
समंदर में आखिर कैसे भिड़े भारत-पाकिस्तान के जंगी जहाज? अब भारत ने लिया बड़ा एक्शन
समंदर में आखिर कैसे भिड़े भारत-पाकिस्तान के जंगी जहाज? अब भारत ने लिया बड़ा एक्शन
एग्रीकल्चर
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
लाल साग की खेती में कैसे कमाएं दोगुना मुनाफा, जान लें ये ट्रिक
Home Tips
Cooler Grass Cleaning Tips: इन आसान तरीकों से बढ़ जाएगी कूलर की घास की लाइफ, कर लें ये काम
इन आसान तरीकों से बढ़ जाएगी कूलर की घास की लाइफ, कर लें ये काम
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget