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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मगणगौर 2026: अखण्ड सौभाग्य के लिए 21 मार्च को सुहागिनें रखेंगी व्रत, जानें सिंजारा और पूजा का महत्व

गणगौर 2026: अखण्ड सौभाग्य के लिए 21 मार्च को सुहागिनें रखेंगी व्रत, जानें सिंजारा और पूजा का महत्व

गणगौर 2026: 21 मार्च को अखंड सौभाग्य का पर्व, 20 को सिंजारा. सुहागिनें और कन्याएं शिव-गौरी की पूजा कर सुखद दांपत्य व अच्छे वर की कामना करेंगी. राजस्थान की इस पावन परंपरा में 17 दिनों का उत्सव होता है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Mar 2026 02:10 PM (IST)
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गणगौर 2026: जयपुर/जोधपुर. राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और अटूट आस्था का प्रतीक 'गणगौर' पर्व इस वर्ष 21 मार्च 2026 को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम का प्रतीक यह त्यौहार विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के निदेशक और प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि गणगौर का पर्व हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है. इस बार यह तिथि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन पड़ रही है.

गणगौर का पर्व राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. डॉ. अनीष व्यास के अनुसार:

  • करवा चौथ जैसी मान्यता: यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ जितना ही महत्व रखता है.
  • अखण्ड सौभाग्य: विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं.
  • मनचाहा वर: कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा-अर्चना करती हैं.
  • शिव-शक्ति का प्रतीक: माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति-पत्नी के बीच भगवान शिव और मां पार्वती जैसा ही अटूट और सुखद संबंध बनता है.

20 मार्च को 'सिंजारा': नवविवाहितों के लिए विशेष दिन

गणगौर पूजा के मुख्य दिन से ठीक एक दिन पहले, यानी 20 मार्च को 'सिंजारा' मनाया जाएगा. यह दिन विशेष रूप से नवविवाहितों के लिए उत्सव जैसा होता है.

  • इस दिन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं.
  • नवविवाहित बेटियों और बहुओं के लिए उनके पीहर या ससुराल से विशेष उपहार, कपड़े, गहने और मिठाइयाँ भेजी जाती हैं.
  • यह रस्म आपसी प्रेम और रिश्तों की मधुरता को बढ़ाने का प्रतीक मानी जाती है.

17 दिवसीय अनुष्ठान का समापन

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने जानकारी दी कि गणगौर पर्व की शुरुआत होली (चैत्र कृष्ण प्रतिपदा) से ही हो जाती है और यह अगले 17 दिनों तक चलता है. इन दिनों में महिलाएं मिट्टी के शिवजी (गण) और माता पार्वती (गौर) बनाकर प्रतिदिन सुबह दूब और फूलों से पूजन करती हैं.

चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन अपनी पूजी हुई गणगौरों को जलाशय (नदी या तालाब) पर ले जाकर पानी पिलाने की रस्म निभाई जाती है और अगले दिन शाम को धूमधाम से विसर्जन किया जाता है.

गणगौर पर्व - 21 मार्च 2026

  • तृतीया तिथि प्रारम्भ –20 मार्च को मध्य रात्रि 2:30 मिनट पर 
  • तृतीया तिथि समाप्त –  21 मार्च को रात 11:56 मिनट पर
  • उदया तिथि को मानते हुए गणगौर का पर्व 21 मार्च 2026 को मनाया जाएगा और इसी दिन चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है.

पूजा का शुभ मुहूर्त 

  • ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:49 मिनट से सुबह 05:36 मिनट तक 
  • अभिजित मुहूर्त- दोपहर 12:04 मिनट से दोपहर 12:52 मिनट तक 

अविवाहित कन्या करती हैं अच्छे वर की कामना
ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि गणगौर एक ऐसा पर्व है जिसे, हर महिला करती है. इसमें कुवारी कन्या से लेकर, शादीशुदा तक सब भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं. ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद पहला गणगौर पूजन मायके में किया जाता है. इस पूजन का महत्व अविवाहि त कन्या के लिए, अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है जबकि, शादीशुदा महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है. इसमें अविवाहित कन्या पूरी तरह से तैयार होकर और शादीशुदा सोलह श्रृंगार करके पूरे सोलह दिन विधि-विधान से पूजन करती हैं.

गणगौर पर्व का महत्व

कुंडली विश्लेषक डॉ अनीष व्यास ने बताया कि गणगौर शब्द गण और गौर दो शब्दों से मिलकर बना है. जहां ‘गण का अर्थ शिव और ‘गौर का अर्थ माता पार्वती से है. दरअसल, गणगौर पूजा शिव-पार्वती को समर्पित है.

इसलिए इस दिन महिलाओं द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है. इसे गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को अखण्ड सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

भगवान शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए अविवाहित कन्याएं भी यह व्रत करती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती भगवान शिव के साथ सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए भ्रमण करती हैं. महिलाएं परिवार में सुख-समृद्धि और सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए पूजा करती हैं.

  • कुंवारी कन्याएं: अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं.
  • सुहागिन महिलाएं: पति की दीर्घायु और अखण्ड सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार कर पूजन करती हैं.
  • गुने का महत्व: इस दिन माता को 'गुने' (एक प्रकार का मिष्ठान) अर्पित किए जाते हैं. मान्यता है कि जितने अधिक गुने माता को चढ़ाए जाते हैं, घर में उतनी ही समृद्धि आती है.

गणगौर पूजने का गीत

गणगौर की पूजा के दौरान पारंपरिक गीतों का विशेष महत्व है. महिलाएं समूह में एकत्रित होकर यह प्रसिद्ध गीत गाती हैं:

"गौर-गौर गोमनी, ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला-गीला, गौर का सोना का टीका, टीका दे टमका दे रानी, व्रत करियो गौरा दे रानी..."

गणगौर केवल एक व्रत नहीं, बल्कि राजस्थान और उत्तर भारत की समृद्ध परंपरा का दर्पण है. यह त्यौहार रिश्तों में मिठास और परिवार में खुशहाली का संदेश देता है. इस वर्ष भी जयपुर, जोधपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में गणगौर की भव्य सवारी निकाली जाएगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
Chaitra Navratri Rajasthan Culture Gangaur 2026 Sinjara Rituals

Frequently Asked Questions

गणगौर शब्द का क्या अर्थ है?

गणगौर शब्द 'गण' और 'गौर' से मिलकर बना है, जहाँ 'गण' का अर्थ शिव और 'गौर' का अर्थ माता पार्वती है। इस प्रकार, गणगौर पूजा भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है।

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