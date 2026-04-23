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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanga Saptami 2026 Sanskrit Wishes: गंगा सप्तमी पर सभी को भेजें संस्कृत मे शुभकामनाएं

Ganga Saptami 2026 Sanskrit Wishes: गंगा सप्तमी पर सभी को भेजें संस्कृत मे शुभकामनाएं

Ganga Saptami 2026 Sanskrit Wishes: वैशाख शुक्ल की सप्तमी पर गुरुवार 23 अप्रैल को गगां सप्तमी मनाई जा रही है. इस विशेष दिन पर सभी को मां गंगा के आशीर्वाद से भरे संस्कृत में शुभकामनाएं भेजें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Apr 2026 08:34 AM (IST)
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Ganga Saptami 2026 Sanskrit Wishes: गंगा सप्तमी हिंदू धर्म का पावन पर्व है, जो शुद्धि, आस्था, पवित्रता से जुड़ा है. हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा सप्तमी का पर्व श्रद्धा व आस्थापूर्वक मनाया जाता है. इस वर्ष आज गुरुवार 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी मनाई जा रही है. यह दिन मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे गंगा जयंती भी कहा जाता है.

गंगा, देश की सबसे पवित्र, पुण्यदायी और मोक्षदायिनी नदी मानी जाती है, जो हिमालय की गोद में जन्मी है. गंगोत्री, उत्तराखंड में स्थित गंगा का उद्गम स्थल है. भागीरथी गंगा की प्रमुख शाखा है, जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है. इस स्थान पर मां गंगा को समर्पित एक मंदिर भी है.

गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर श्रद्धालु गंगा स्नान, पूजा-पाठ, दान-पुण्य और मां गंगा की आराधना करते हैं. साथ ही अपने परिजनों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी करते हैं. आज के डिजिटल दौर में पारंपरिक संदेशों के साथ ही संस्कृत में शुभकामनाएं भेजने का भी चलन तेजी से बढ़ा है. संस्कृत भाषा न केवल हमारी संस्कृति की जड़ है, बल्कि इसमें व्यक्त किए गए संदेश अधिक प्रभावशाली और आध्यात्मिक माने जाते हैं.

अगर आप भी अपने प्रियजनों और परिजनों को गंगा सप्तमी की शुभकामना संस्कृत में भेजना चाहते हैं या वॉट्सअप-फेसबुक आदि पर स्टेटस लगाना चाहते हैं तो ये शुभकामनाएं,श्लोक, मंत्र, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए भेकर संस्कृत में शुभ गंगा सप्तमी कह सकते हैं (wishes messages image shlok mantra shubhkamnaye in sanskrit).

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गंगां वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतं। 
त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु मां।।
गंगा सप्तमी की हार्दिक बधाई! हर-हर गंगे!!


Ganga Saptami 2026 Sanskrit Wishes: गंगा सप्तमी पर सभी को भेजें संस्कृत मे शुभकामनाएं

गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। 
नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम् कुरु।। 
शुभ गंगा सप्तमी 2026!


Ganga Saptami 2026 Sanskrit Wishes: गंगा सप्तमी पर सभी को भेजें संस्कृत मे शुभकामनाएं

ॐ नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। 
शुभ गंगा सप्तमी! हर-हर गंगे!!  


Ganga Saptami 2026 Sanskrit Wishes: गंगा सप्तमी पर सभी को भेजें संस्कृत मे शुभकामनाएं

गंगां वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतं।
त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु मां।।


Ganga Saptami 2026 Sanskrit Wishes: गंगा सप्तमी पर सभी को भेजें संस्कृत मे शुभकामनाएं

गंगा गंगेति यो ब्रूयात, योजनानाम् शतैरपि। 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो, विष्णुलोके स गच्छति॥


Ganga Saptami 2026 Sanskrit Wishes: गंगा सप्तमी पर सभी को भेजें संस्कृत मे शुभकामनाएं

श्वेतचम्पकवर्णाभां गङ्गां पापप्रणाशिनीम्। 
कृष्णविग्रहसम्भूतां कृष्णतुल्यां परां सतीम्॥


Ganga Saptami 2026 Sanskrit Wishes: गंगा सप्तमी पर सभी को भेजें संस्कृत मे शुभकामनाएं

संस्कृत में गंगा सप्तमी शुभकामनाएं (Ganga Saptami Shubhkamna)

गङ्गा सप्तमी शुभाशयाः! भवतः जीवनं पवित्रं, सुखमयं च भवतु।
(गंगा सप्तमी की शुभकामनाएं, आपका जीवन पवित्र और सुखमय हो)

माता गङ्गा भवतः सर्वपापं हरतु, जीवनं समृद्धिं ददातु।
(मां गंगा आपके सभी पापों का नाश करें और जीवन में समृद्धि दें)

गङ्गाजलेन पवित्रं जीवनं, भवतः सर्वदा मंगलमयम्।
(गंगाजल की तरह आपका जीवन पवित्र और मंगलमय हो)

शुभा गङ्गा सप्तमी! आयुष्मान् भव, धनधान्यसमृद्धिः वर्धताम्।
(गंगा सप्तमी की शुभकामनाएं, आपका जीवन लंबा और समृद्ध हो)

गङ्गा कृपया भवतः जीवनं आनन्दपूर्णं करोतु।
(मां गंगा की कृपा से आपका जीवन आनंदमय हो)

गंगा सप्तमी का महत्व

पौराणिक मान्यता अनुसार, मां गंगा पर्वत राज हिमालय और मैना की पुत्री हैं. इन्हें माता पार्वती की बहन भी कहा जाता है. सबसे पहला स्थान गंगा को ब्रह्मा जी के कमंडल में था. इसके बाद वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर स्वर्ग लोक में प्रवाहित हुईं और फिर भगवान शिव ने की जटाओं से पृथ्वी पर मां गंगा का अवतरण हुआ.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 23 Apr 2026 08:34 AM (IST)
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