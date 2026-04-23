Ganga Saptami 2026 Sanskrit Wishes: गंगा सप्तमी पर सभी को भेजें संस्कृत मे शुभकामनाएं

Ganga Saptami 2026 Sanskrit Wishes: गंगा सप्तमी हिंदू धर्म का पावन पर्व है, जो शुद्धि, आस्था, पवित्रता से जुड़ा है. हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा सप्तमी का पर्व श्रद्धा व आस्थापूर्वक मनाया जाता है. इस वर्ष आज गुरुवार 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी मनाई जा रही है. यह दिन मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे गंगा जयंती भी कहा जाता है.

गंगा, देश की सबसे पवित्र, पुण्यदायी और मोक्षदायिनी नदी मानी जाती है, जो हिमालय की गोद में जन्मी है. गंगोत्री, उत्तराखंड में स्थित गंगा का उद्गम स्थल है. भागीरथी गंगा की प्रमुख शाखा है, जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है. इस स्थान पर मां गंगा को समर्पित एक मंदिर भी है.

गंगा सप्तमी के पावन अवसर पर श्रद्धालु गंगा स्नान, पूजा-पाठ, दान-पुण्य और मां गंगा की आराधना करते हैं. साथ ही अपने परिजनों और प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजकर सुख, शांति और समृद्धि की कामना भी करते हैं. आज के डिजिटल दौर में पारंपरिक संदेशों के साथ ही संस्कृत में शुभकामनाएं भेजने का भी चलन तेजी से बढ़ा है. संस्कृत भाषा न केवल हमारी संस्कृति की जड़ है, बल्कि इसमें व्यक्त किए गए संदेश अधिक प्रभावशाली और आध्यात्मिक माने जाते हैं.

अगर आप भी अपने प्रियजनों और परिजनों को गंगा सप्तमी की शुभकामना संस्कृत में भेजना चाहते हैं या वॉट्सअप-फेसबुक आदि पर स्टेटस लगाना चाहते हैं तो ये शुभकामनाएं,श्लोक, मंत्र, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए भेकर संस्कृत में शुभ गंगा सप्तमी कह सकते हैं (wishes messages image shlok mantra shubhkamnaye in sanskrit).

Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी पर हरिद्वार में स्नान का इतना महत्व क्यों? जानें मुहूर्त और पुण्यफल

गंगां वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतं।

त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु मां।।

गंगा सप्तमी की हार्दिक बधाई! हर-हर गंगे!!





गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती।

नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम् कुरु।।

शुभ गंगा सप्तमी 2026!





ॐ नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः।

शुभ गंगा सप्तमी! हर-हर गंगे!!





गंगां वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतं।

त्रिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु मां।।





गंगा गंगेति यो ब्रूयात, योजनानाम् शतैरपि।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो, विष्णुलोके स गच्छति॥





श्वेतचम्पकवर्णाभां गङ्गां पापप्रणाशिनीम्।

कृष्णविग्रहसम्भूतां कृष्णतुल्यां परां सतीम्॥





संस्कृत में गंगा सप्तमी शुभकामनाएं (Ganga Saptami Shubhkamna)

गङ्गा सप्तमी शुभाशयाः! भवतः जीवनं पवित्रं, सुखमयं च भवतु।

(गंगा सप्तमी की शुभकामनाएं, आपका जीवन पवित्र और सुखमय हो)

माता गङ्गा भवतः सर्वपापं हरतु, जीवनं समृद्धिं ददातु।

(मां गंगा आपके सभी पापों का नाश करें और जीवन में समृद्धि दें)

गङ्गाजलेन पवित्रं जीवनं, भवतः सर्वदा मंगलमयम्।

(गंगाजल की तरह आपका जीवन पवित्र और मंगलमय हो)

शुभा गङ्गा सप्तमी! आयुष्मान् भव, धनधान्यसमृद्धिः वर्धताम्।

(गंगा सप्तमी की शुभकामनाएं, आपका जीवन लंबा और समृद्ध हो)

गङ्गा कृपया भवतः जीवनं आनन्दपूर्णं करोतु।

(मां गंगा की कृपा से आपका जीवन आनंदमय हो)

गंगा सप्तमी का महत्व

पौराणिक मान्यता अनुसार, मां गंगा पर्वत राज हिमालय और मैना की पुत्री हैं. इन्हें माता पार्वती की बहन भी कहा जाता है. सबसे पहला स्थान गंगा को ब्रह्मा जी के कमंडल में था. इसके बाद वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर स्वर्ग लोक में प्रवाहित हुईं और फिर भगवान शिव ने की जटाओं से पृथ्वी पर मां गंगा का अवतरण हुआ.

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