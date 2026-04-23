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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanga Saptami 2026: आज गंगा सप्तमी पर गुरु पुष्य योग, जानें घर में कैसे पाएं गंगा स्नान का पुण्य, इन चीजों के दान का महत्व

Ganga Saptami 2026: आज गंगा सप्तमी पर गुरु पुष्य योग, जानें घर में कैसे पाएं गंगा स्नान का पुण्य, इन चीजों के दान का महत्व

Ganga Saptami 2026: 23 अप्रैल को गुरु षुष्य योग में गंगा सप्तमी का महासंयोग बना है. गंगा स्नान के लिए ये संयोग शुभ फलदायी होता है. गंगा सप्तमी पर क्या करना चाहिए आइए जानते हैं.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 23 Apr 2026 06:20 AM (IST)
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Ganga Saptami 2026: वैशाख शुक्ल सप्तमी  23 अप्रैल को गुरु पुष्य योग में गंगा सप्तमी मनाई जाएगी. इस दिन गंगा के स्मरण, दर्शन एवं स्नान करने मात्र से रिद्धि-सिद्धि की प्राप्ति, यश-सम्मान में वृद्धि व सभी पापों का क्षय, अशुभ ग्रहों के कुप्रभाव में कमी व सकारात्मकता का वास होता है. इस दिन दान-पुण्य व धर्म कृत्य करने से जन्म-जन्मांतर तक इसका पुण्य मिलता है.

पद्म पुराण के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी की उदयातिथि 23 अप्रैल को प्राप्त हो रही है. इसलिए गंगा सप्तमी 23 अप्रैल को मनाई जाएगी.

23 अप्रैल को गुरु पुष्य योग का संयोग बन रहा है. गुरु पुष्य योग में गंगा स्नान कर मां गंगा और देवों के देव महादेव की पूजा करने से साधक को पृथ्वी लोक पर स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होगी.भक्त शिवलिंग अभिषेक के लिए गंगा जल का उपयोग करते हैं. गंगा जल का उपयोग मृत लोगों की अस्थियों को विसर्जित करने में भी किया जाता है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके.

गंगा सप्तमी तिथि

  • सप्तमी तिथि प्रारंभ – 22 अप्रैल को रात 10:48 मिनट से
  • सप्तमी तिथि समाप्त – 23 अप्रैल को रात 8:49 मिनट पर
  • उदयातिथि के अनुसार गंगा सप्तमी 23 अप्रैल को मनाई जाएगी.

शुभ योग

इस बार गंगा सप्तमी पर गुरु पुष्य योग का एक बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है.  इस दिन गंगा जयंती होने के साथ-साथ गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का होना इसे ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है.  जो इस दिन के महत्व को और बढ़ा देते हैं. धार्मिक दृष्टि से ऐसे योगों में किए गए जप, तप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है.

दोबारा प्रकट हुई गंगा

महर्षि जह्नु जब तपस्या कर रहे थे. तब गंगा नदी के पानी की आवाज से बार-बार उनका ध्यान भटक रहा था. इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर अपने तप के बल से गंगा को पी लिया था. लेकिन बाद में अपने दाएं कान से गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दिया था. इसलिए ये गंगा के प्राकट्य का दिन भी माना जाता है. तभी से गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा.

श्रीमद्भागवत में गंगा

श्रीमद्भागवत महापुराण मे गंगा की महिमा बताते हुए शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जब शरीर की राख गंगाजल में मिलने से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष मिल गया था तो गंगाजल के कुछ बूंद पीने और उसमें नहाने पर मिलने वाले पुण्य की कल्पना नहीं की जा सकती. इसलिए वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा स्नान, अन्न और कपड़ों का दान, जप-तप और उपवास किया जाए तो हर तरह के पाप दूर हो जाते हैं.

घर को जरूर करें गंगाजल से शुद्ध

गंगा सप्तमी के दिन घर में गंगाजल लाना और गंगाजल से घर को शुद्ध करना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है. परिवार में सकारात्मकता कथा आती है. घर का वातावरण शुद्ध होता है. घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. इसके अलावा घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है.

इस पर्व पर गंगा स्नान, व्रत-पूजा और दान का विशेष महत्व है. जो लोग किसी कारण से इस दिन गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते वो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर नहा सकते हैं. ऐसा करने से तीर्थ स्नान का ही पुण्य मिलता है. वहीं, इस दिन पानी से भरी मटकी का दान करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है.

गंगा नदी का वैज्ञानिक महत्व

गंगा सप्तमी का हिंदुओं में बहुत महत्व है. गंगा को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है. देवी गंगा को कई नामों से पुकारा जाता है जैसे शुभ्रा, गंगे भागीरथी और विष्णुपदी. विष्णुपदी नाम इसीलिए पड़ा  क्योंकि वह पहली बार भगवान विष्णु के चरणों से निकली थीं. ऐसा माना जाता है कि गंगा के पानी में किसी भी बीमारी से व्यक्ति को ठीक करने की शक्ति होती है. जो भक्त गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं, उन्हें पिछले पापों से मुक्ति मिलती है. गंगा जल नकारात्मकता से बचाता है और यह शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है. 

गंगा स्नान खत्म होते हैं पाप

वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और अनंत पुण्यफल मिलता है. इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पाप खत्म हो जाते हैं. स्मृतिग्रंथ में दस प्रकार के पाप बताए गए हैं. कायिक, वाचिक और मानसिक. इनके अनुसार किसी दूसरे की वस्तु लेना, शास्त्रों में बताई हिंसा करना, पराई स्त्री के पास जाना, ये तीन तरह के कायिक यानी शारीरिक पाप हैं.

वाचिक पाप में कड़वा और झूठ बोलना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना और फालतू बातें करना. इनके अलावा दूसरों की चीजों को अन्याय से लेने का विचार करना, किसी का बुरा करने की इच्छा मन में रखना और गलत कामों के लिए जिद करना, ये तीन तरह के मानसिक पाप होते हैं.

पूजा विधि

गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें. स्नान करते समय मां गंगा का ध्यान करें. नहाने के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें. देवी-देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें. भगवान पर पुष्प अर्पित करें. घर पर ही मां गंगा की आरती करें. वह भोग लगाएं.

जरूर करें यह कार्य

  • गंगा सप्तमी के दिन स्नान ध्यान के बाद मां गंगा की पूजा अवश्य करें. 
  • एक कटोरी में गंगा जल भर लें और उस कटोरी के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाकर मां गंगा की पूजा करें.
  • इसके बाद आरती के साथ पूजा संपन्न करें. गंगा सप्तमी के दिन  किसी जरूरतमंद, अथवा किसी ब्राह्मण को अन्न, धन या वस्त्र का दान अवश्य करें. 
  • ऐसा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं.
  • भगवान शिव की जटाओं से ही मां गंगा प्रवाहित होती हैं, इसलिए गंगा सप्तमी के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करें.

गंगा सप्तमी का धार्मिक महत्व

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि धार्मिक ग्रंथों में गंगा को मोक्ष प्रदान करने वाली नदी माना गया है. गंगा स्नान और स्मरण से जीवन के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है.

स्कन्द पुराण में खंड 3 के 31वें अध्याय के सातवें श्लोक में कहा गया है:

गंगा गंगेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतैरपि .. मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ..

इस श्लोक के अनुसार केवल गंगा का नाम स्मरण करने मात्र से भी मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है.

गंगा स्नान का महत्व

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि गंगा सप्तमी का पर्व मां गंगा की पवित्रता, करुणा और मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति का प्रतीक है. इस दिन गंगा स्नान, पूजा और स्मरण का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का माध्यम है. गंगास्तोत्रम् के श्लोक के अनुसार:

“पतितोद्धारिणि जाह्नवि गंगे, खंडित गिरिवरमंडित भंगे.

भीष्मजननि हे मुनिवरकन्ये, पतितनिवारिणि त्रिभुवन धन्ये॥”

भावार्थ: हे मां गंगे! आप पतितों का उद्धार करने वाली, जाह्नु ऋषि की पुत्री हैं. आपका पवित्र प्रवाह पर्वतों को चीरते हुए भी उन्हें शोभा प्रदान करता है. आप महान भीष्म पितामह की माता और महान ऋषि की कन्या हैं. हे गंगे! आप पापों को दूर करने वाली और तीनों लोकों में पूजनीय एवं कल्याण देने वाली हैं.

सही मायने में समझें  तो मां गंगा पतितों का उद्धार करने वाली हैं, पापों को दूर करने वाली हैं और तीनों लोकों में पूजनीय हैं. उनका पवित्र जल जीवन को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है. इसी वजह से गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान और पूजा को विशेष फलदायी माना गया है. यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि सच्ची आस्था और श्रद्धा से किया गया स्मरण भी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Ganga Ji Pushya Nakshatra 2026 Ganga Saptami 2026 Guru Pushya Yog 2026

Frequently Asked Questions

अगर गंगा नदी में स्नान संभव न हो तो क्या करें?

यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते, तो घर पर नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से भी तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त होता है।

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