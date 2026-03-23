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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanga Saptami 2026: गंगा सप्तमी 2026 में कब ? नोट करें डेट, पितृ दोष से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ दिन

Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी 2026 में कब ? नोट करें डेट, पितृ दोष से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ दिन

Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी 23 अप्रैल 2026 को है. ये दिन पितरों की पूजा, शांति के लिए बहुत खास है, गंगा सप्तमी के दिन किया गया धार्मिक कार्य जन्मों जन्मांतर तक शुभ फल देता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 23 Mar 2026 12:46 PM (IST)
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Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ तिथि मानी जाती है, जिसे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है. इस साल गंगा सप्तमी 23 अप्रैल 2026 को है. इस दिन को “गंगा जयंती” भी कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन मां गंगा का पुनः प्राकट्य हुआ था.

गंगा सप्तमी 2026 मुहूर्त

वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि प्रारम्भ - 22 अप्रैल 2026 को रात 10:49 बजे शुरू होगी और अगले दिन 234 अप्रैल को रात 8.49 पर समाप्त होगी. चूंकि ये त्योहार उदयातिथि से मान्य होता है इसलिए 23 अप्रैल को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी.

  • गंगा सप्तमी मध्याह्न मुहूर्त - सुबह 11:01 - दोपहर 01:38 पी एम
  • स्नान समय- सुबह 5.48 - सुबह 7.26

पितरों का उद्धार का दिन

धार्मिक दृष्टि से यह दिन पितरों के उद्धार के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करके तर्पण और दान करने से पितरों को शांति मिलती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है.

गंगा सप्तमी के दिन विशेष रूप से हरिद्वार में मां गंगा का जन्मोत्सव मनाया जाता है और ढोल नगाड़ों के बीच मां गंगा की शोभायात्रा निकाली जाती है. ऐसे में इस दिन मां गंगा की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

गंगा सप्तमी की कथा

गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्मग्रंथों में गंगा महत्व का वर्णन देखने को मिलता है. शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा का पुन: जन्म हुआ था. गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ. इस दिन गंगा मां ने अपने जल से विष्णु जी की वंदना की थी। इसके बाद, उन्होंने अपना स्थान स्वर्ग में बना लिया था.

स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है.

गंगा सप्तमी पर क्या करें

  • इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए. यदि संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी पुण्यदायक माना जाता है.
  • स्नान के बाद मां गंगा की विधिपूर्वक पूजा करें और उन्हें फूल, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पित करें. गंगा स्तोत्र या “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव से गंगा का गहरा संबंध है.
  • इस दिन दान-पुण्य का भी विशेष महत्व है-जैसे अन्न, वस्त्र, जल, या धन का दान जरूरतमंदों को करना चाहिए.
  •  पितरों की शांति के लिए तर्पण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है.
  • शाम के समय गंगा किनारे या घर में ही दीपदान करना आध्यात्मिक शांति और पुण्य बढ़ाता है.

गंगा सप्तमी पर क्या न करें

  • गंगा को पवित्र मानते हुए नदी या जल स्रोत को गंदा नहीं करना चाहिए - जैसे प्लास्टिक, कचरा या अपशिष्ट डालना.
  • मांसाहार और शराब का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है, क्योंकि यह शुद्धता के नियमों के विपरीत है.
  • किसी भी प्रकार का अपवित्र या नकारात्मक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी का अपमान करना.
  • घर में भी अशांति, कलह या विवाद से दूर रहना चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 23 Mar 2026 12:46 PM (IST)
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