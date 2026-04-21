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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanga Saptami 2026: गंगा सप्तमी 22 या 23 अप्रैल कब ? स्नान मुहूर्त, पूजा विधि, आरती, नियम पूरी गाइड देखें

Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी 22 या 23 अप्रैल कब ? स्नान मुहूर्त, पूजा विधि, आरती, नियम पूरी गाइड देखें

Ganga Saptami 2026: गंगा सप्तमी के दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए स्नान, दान आदि गंगा जी से जुड़े कई धार्मिक कार्य किए जाते हैं. गंगा सप्तमी इस साल 22 या 23 अप्रैल किस दिन हैं जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 21 Apr 2026 10:52 AM (IST)
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Ganga Saptami 2026: वैशाख माह में पितरों के श्राद्ध कर्म और जीवन में मानसिक-शारीरिक रूप से सुख पाने के लिए गंगा सप्तमी का दिन श्रेष्ठ माना जाता है. गंगा सप्तमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि मोक्ष, शुद्धि और आत्मिक उन्नति का द्वार है.

पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा जी का पुर्नजन्म हुआ था. स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान कर, तप-जप-दान आदि करता है उसके जीवन में अमंगल का नाश होता है. मोक्ष प्राप्ति की राह आसान हो जाती है. गंगा सप्तमी 22 या 23 अप्रैल किस दिन मनाई जाएगी.

गंगा सप्तमी 22 या 23 अप्रैल कब

गंगा सप्तमी तिथि 22 अप्रैल को रात 10 बजकर 49 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 23 अप्रैल को रात 8 बजकर 49 मिनट पर इसका समापन होगा. गंगा स्नान का महत्व ब्रह्म मुहूर्त में ही है इसलिए उदयातिथि के अनुसार गंगा सप्तमी 23 अप्रैल को मनाई जाएगी. इसे जाह्वी सप्तमी भी कहा जाता है.

  • गंगा सप्तमी मध्याह्न मुहूर्त - सुबह 11:01 - दोपहर 01:38 पी एम
  • ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 5.48 - सुबह 7.26

गंगा जी का नाम जाह्नवी क्यों पड़ा?

पुराणों के अनुसार, जब मां गंगा पृथ्वी पर आईं तो उनके वेग से ऋषि जह्नु का आश्रम प्रभावित हुआ। क्रोधित होकर ऋषि ने गंगा को अपने कमंडल में समाहित कर लिया।

देवताओं और राजा भगीरथ के निवेदन पर उन्होंने गंगा को अपने कान से पुनः प्रकट किया इसलिए गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा. इस दिन स्नान से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है

 

गंगा सप्तमी कहां मनाई जाती है

गंगा नदी के बहने वाले अधिकांश हिंदू तीर्थ स्थलों, जैसे इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम और ऋषिकेश में, भक्त विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। भारत के उत्तरी राज्यों में इसे पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है.  इस दिन गंगा सहस्रनाम स्तोत्रम और गायत्री मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान कैसे करें

  • सूर्योदय से पहले या समय पर घाट पहुंचें
  • जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दें
  • तीन बार डुबकी लगाएं.
  • अगर गंगा घाट नहीं जा सकते तो घर में स्नान के पानी में गंगाजल मिलाएं
  • स्नान करते समय “ॐ गंगे नमः” बोलें

पूजा विधि

  • दाहिने हाथ में गंगाजल लेकर पूजा, दान का संकल्प करें
  • “मां गंगे की कृपा प्राप्ति” का भाव रखें
  • गंगा जी को दूध, फूल, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें
  • “ॐ गंगे नमः” मंत्र का जप करें
  • घी का दीप जलाकर जल में प्रवाहित करें
  • शाम को गंगा आरती करना विशेष फलदायी माना जाता है
  • महामृत्युंजय मंत्र, गंगा स्तोत्र का पाठ करें
  • अन्न, वस्त्र, जल का दान करें
  • गरीबों को भोजन कराना श्रेष्ठ माना गया है

गंगा जी की आरती

ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता ।

जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता ॥

चंद्र सी जोत तुम्हारी, जल निर्मल आता ।

शरण पडें जो तेरी, सो नर तर जाता ॥

॥ ओम जय गंगे माता..॥पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता ।

कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता ॥

॥ ओम जय गंगे माता..॥

एक ही बार जो तेरी, शारणागति आता ।

यम की त्रास मिटा कर, परमगति पाता ॥

॥ ओम जय गंगे माता..॥

आरती मात तुम्हारी, जो जन नित्य गाता ।

दास वही सहज में, मुक्त्ति को पाता ॥

॥ ओम जय गंगे माता..॥

ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता ।

जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता ॥

ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता ।

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Apr 2026 10:52 AM (IST)
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