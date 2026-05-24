Ganga Dussehra 2026 Live Updates: पवित्र स्नान और पुण्य अर्जित करने के लिए गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है. हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाई जाती है. लेकिन इस वर्ष गंगा दशहरा पर अधिक मास औऱ नौतपा का संयोग भी बना है, जिससे इस तिथि का महत्व धार्मिक दृष्टि से कई गुणा अधिक बढ़ जाएगा.

गंगा दशहरा का पावन पर्व सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि, आत्मशुद्धि, दान-पुण्य, मोत्र प्राप्ति और सबसे अहम मां गंगा के अवतरण दिवस से जुड़ा हुआ है. धार्मिक मान्यता है गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के दस प्रकार के पापों का नष्ट होता है, इसलिए इसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है.

गंगा दशहरा 2026 कब है (Ganga Dussehra 2026 Date)

पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 25 मई सुबह 04 बजकर 28 मिनट से लग जाएगी और 26 मई सुबह 05 बजकर 11 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार गंगा दशहरा इस वर्ष सोमवार 25 मई 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन गंगा स्नान के लिए नदी घाटों पर भक्तों की भीड़ रहती है. खासकर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और ऋषिकेश जैसे तीर्थों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान और मां गंगा की पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं.

गंगा दशहरा 2026 स्नान-दान का मुहूर्त (Ganga Dussehra 2026 Snan Daan Time)

सोमवार 25 मई को गंगा दशहरा पर स्नान-दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है. सुबह 4 बजकर 30 मिनट से लेकर 5 बजकर 30 मिनट तक का समय स्नान दान के लिए अधिक शुभ है. अगर किसी कारण ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर पाएं तो आप इन अन्य मुहूर्त में भी ये कार्य कर सकते हैं.

अमतृ चौघड़िया- सुबह 05 बजकर 25 मिनट से 07 बजकर 08 मिनट तक

शुभ चौघड़िया- सुबह 08 बजकर 51 मिनट से 10 बजकर 34 मिनट तक.

गंगा स्नान और पूजा मंत्र (Ganga Snan Mantra)

गंगा दशहरा पर स्नान के दौरान मंत्रों का स्मरण जरूर करना चाहिए, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन मिलता है. मंत्र जाप से गंगा स्नाना का पुण्य मिलता है जाने-अनजाने में किए पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसलिए स्नान और पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप जरूर करें-

स्नान मंत्र- गंगा गंगेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि, मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति।

'यत्संस्मृतिः सपदि कृन्तति दुष्कृतौघं, पापवलीं जयति योजनलक्षतोअपि। यन्नाम नाम जगदुच्चरितं पुनाति दिष्ट्या हि सा पथि दृशोर्भविताद्या गंगा।'

पूजा मंत्र- 'द्रवीभूतं परं ब्रह्म परमानन्ददायिनी, अर्घ्यं गृहाण में गंगे पापं हर नमोस्तुते।'

गंगा दशहरा का धार्मिक महत्व

पौराणिक कथा के अनुसार, राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तपस्या की थी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुईं. लेकिन गंगा के तेज प्रवाह को संभालना आसान नहीं था. तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे-धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया.

इसी घटना की स्मृति में गंगा दशहरा मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है. साथ ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है.

गंगा दशहरा पर करें ये पुण्यकारी काम

गंगा दशहरा पर स्नान के साथ ही दान औऱ परोपकारिता का भी महत्व है. इसलिए इस दिन जरूरतमंदों को जल से भरे घड़े, पंखा, छाता, फल, वस्त्र और सत्तू आदि का दान करना शुभ माना जाता है. गर्मी के मौसम में किए गए ये दान पुण्यदायी माने जाते हैं. इसके साथ ही पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था कराना और गरीबों को भोजन कराना भी शुभ फलदायी माना जाता है.

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