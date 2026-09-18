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Ganesh Visarjan 2026: क्या गणेश विसर्जन कल सकत सकते हैं, पंचांग से जानें सही मुहूर्त

Ganesh Visarjan 2026: अनंत चतुर्दशी पर 25 सितंबर को गणेश विसर्जन का विधान है लेकिन क्या कल 19 सितंबर को भी बप्पा को विदाई दी जा सकती है क्या है नियम जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 18 Sep 2026 04:43 PM (IST)
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Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी पर घर में विधि-विधान से गणपति बप्पा की स्थापना करने के बाद विसर्जन की तैयारी शुरू हो जाती है. कई घरों में गणेश प्रतिमा का विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर होता है लेकिन कुछ लोग अपनी मान्यता अनुसार बप्पा को विदा करते हैं तो क्या कल 19 सितंबर को गणेश विसर्जन किया जा सकता है, क्या है नियम पंचांग से जानें. 

19 सितंबर को कर सकते हैं गणेश विसर्जन

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी और स्थापना हुई थी, इसलिए 19 सितंबर छठा दिन पड़ता है, पंचांग परंपराओं में गणेश विसर्जन के लिए 3रे, 5वें, 7वें दिन और अनंत चतुर्दशी वाले दिन खास होते हैं. ऐसे में 19 सितंबर की बजाय 20 सितंबर को सातवें दिन बप्पा को विदा करना शुभ होगा. 

सातवें दिन गणेश विर्सजन - 20 सितंबर 2026

  • प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - 07:40 से 12:14
  • अपराह्न मुहूर्त (शुभ) - 13:46 से 15:17
  • सायाह्न मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 18:20 से 22:46
  • रात्रि मुहूर्त (लाभ) - 01:43 से 03:12, सितम्बर 21
  • उषाकाल मुहूर्त (शुभ) - 04:40 से 06:09, सितम्बर 21

क्या केवल पुरुष ही कर सकता है गणेश विसर्जन?

गणेश विसर्जन केवल पुरुष ही कर सकते हैं ऐसा कोई शास्त्रीय नियम नहीं है इसलिए यदि परिवार में महिला गणपति की पूजा करती रही है तो वह विसर्जन की उत्तर पूजा में शामिल होकर प्रतिमा को विदाई दे सकती है. इसी तरह बच्चे भी बप्पा की पूजा कर उन्हें विधि विधान से विदाई दे सकते हैं. धार्मिक दृष्टि से मुख्य बात श्रद्धा, स्वच्छता और विधि का पालन है.

विसर्जन से पहले क्या करना चाहिए?

गणपति विसर्जन से पहले उत्तर पूजा और आरती की परंपरा निभाई जाती है. गणपति को नैवेद्य अर्पित करके उनसे परिवार पर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है. इसके बाद श्रद्धापूर्वक गणपति को विदाई दी जाती है.

विसर्जन का दिन भी स्थापना के समय किए गए संकल्प के अनुसार होना चाहिए. गणेशोत्सव में अलग-अलग परिवारों में डेढ़ दिन, 3, 5, 7 या 10 दिन बाद विसर्जन की परंपरा मिलती है. 2026 में अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर को है, जिसे गणेश विसर्जन का प्रमुख दिन माना जाता है.

गणेश विसर्जन से पहले उत्तर पूजा क्या है?

उत्तर पूजा गणेश विसर्जन से पहले की जाने वाली पूजा है. इसे गणपति उत्सव की अंतिम पूजा या विदाई पूजा के रूप में समझा जाता है. इसमें भगवान गणेश की दोबारा पूजा, आरती और नैवेद्य अर्पित कर उनसे परिवार की सुख-समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है. इसके बाद गणपति प्रतिमा को सम्मानपूर्वक विसर्जन के लिए ले जाया जाता है.

उत्तर पूजा में क्या किया जाता है?

  • सबसे पहले गणपति की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर पूजा की जाती है.
  • भगवान गणेश को फूल, अक्षत, दूर्वा, धूप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है.
  • गणेश जी की आरती की जाती है और परिवार की मंगलकामना की जाती है.
  • स्थापना के दौरान किए गए संकल्प की पूर्णता के भाव से भगवान को विदाई दी जाती है.
  • इसके बाद प्रतिमा को श्रद्धापूर्वक विसर्जन स्थल तक ले जाया जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Sep 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Anant Chaturdashi 2026 Ganesh Visarjan 2026
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