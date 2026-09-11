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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanesh Murti Buying 2026: पिठोरी अमावस्या खत्म, अब गणपति की मूर्ति घर लाने में कोई रोक है? जानें सही नियम

Ganesh Murti Buying 2026: पिठोरी अमावस्या खत्म, अब गणपति की मूर्ति घर लाने में कोई रोक है? जानें सही नियम

Ganesh Murti Buying 2026: पिठोरी अमावस्या 11 सितंबर को सुबह 8:56 बजे समाप्त हो गई. जानें अब गणपति की मूर्ति घर ला सकते हैं या नहीं और स्थापना कब करनी चाहिए.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 11 Sep 2026 05:42 PM (IST)
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Ganesh Chaturthi 2026: पिठोरी अमावस्या के कारण जिन लोगों ने गणपति की मूर्ति खरीदना टाल दिया था, वे अब बप्पा को घर ला सकते हैं. 11 सितंबर को सुबह 8:56 बजे अमावस्या समाप्त हो चुकी है और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो गई है.

हालांकि, मूर्ति घर लाते समय एक बात ध्यान रखें कि गणपति का आगमन और उनकी विधिवत स्थापना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं.

अब गणपति की मूर्ति खरीद सकते हैं?

पंचांग के अनुसार 11 सितंबर 2026 को अमावस्या तिथि सुबह 8:56 बजे समाप्त हो गई. इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आरंभ हो चुकी है. इसलिए जिन परिवारों में अमावस्या पर नई या मांगलिक वस्तु घर नहीं लाने की परंपरा है, वे अब गणपति की मूर्ति खरीदकर घर ला सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Ganesh Visarjan 2026: 14 सितंबर को बप्पा की स्थापना, डेढ़ दिन वाले गणपति का विसर्जन किस दिन होगा?

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यहां यह भी समझना जरूरी है कि अमावस्या पर मूर्ति खरीदने की मनाही कोई सर्वमान्य नियम नहीं है. अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में इससे जुड़ी परंपराएं बदलती हैं. इसलिए जो लोग 10 सितंबर या आज सुबह मूर्ति खरीद चुके हैं, उन्हें डरने या मूर्ति बदलने की जरूरत नहीं है.

मूर्ति खरीदना, घर लाना और स्थापना एक नहीं

गणेशोत्सव की तैयारी के दौरान सबसे अधिक भ्रम इन्हीं तीन बातों को लेकर होता है.

  • मूर्ति खरीदना: दुकान या कारीगर से अपनी पसंद की प्रतिमा चुनना और उसका भुगतान करना.
  • गणपति को घर लाना: प्रतिमा को सम्मान और सावधानी के साथ घर तक लेकर आना.
  • गणपति स्थापना: निश्चित स्थान पर चौकी सजाकर संकल्प, आवाहन और विधिवत पूजा शुरू करना.

इसलिए गणेश चतुर्थी से दो या तीन दिन पहले मूर्ति घर लाने में कोई समस्या नहीं है. मुख्य पूजा और उत्सव का संकल्प गणेश चतुर्थी पर स्थापना के साथ आरंभ किया जाएगा.

अभी घर लाएं तो बप्पा को कहां रखें?

गणपति की मूर्ति को घर लाने के बाद सीधे जमीन पर रखने से बचें. किसी साफ पाटे, मेज या ऊंची चौकी पर नया अथवा स्वच्छ कपड़ा बिछाकर मूर्ति रख सकते हैं.

अगर प्रतिमा मिट्टी की बनी है तो उसे नमी, पानी और तेज धूप से बचाना जरूरी है. मूर्ति को ऐसी जगह न रखें जहां बच्चों, पालतू जानवरों या सामान के टकराने से नुकसान होने की आशंका हो.

गणेश चतुर्थी से पहले प्रतिमा को पूजा की चौकी पर रखना गलत नहीं है, लेकिन विधिवत संकल्प, आवाहन, भोग और आरती निर्धारित स्थापना के समय से ही आरंभ करें. सामान्य रूप से बप्पा को प्रणाम किया जा सकता है.

क्या मूर्ति का चेहरा ढककर रखना जरूरी है?

गणपति का चेहरा कपड़े से ढककर घर लाने की परंपरा कई परिवारों और क्षेत्रों में है. इसका उद्देश्य प्रतिमा को सुरक्षित रखना और स्थापना तक औपचारिक दर्शन न करना माना जाता है. लेकिन इसे सभी के लिए अनिवार्य शास्त्रीय नियम नहीं कहा जा सकता.

अगर आपके परिवार में चेहरा ढककर गणपति लाने की परंपरा है तो उसका पालन करें. अन्यथा मूर्ति को साफ कपड़े या सुरक्षित पैकिंग में सम्मानपूर्वक घर लाना पर्याप्त है.

गणेश चतुर्थी कब है?

साल 2026 में गणेश चतुर्थी सोमवार, 14 सितंबर को मनाई जाएगी. उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार चतुर्थी तिथि 14 सितंबर को सुबह 7:06 बजे शुरू होकर 15 सितंबर को सुबह 7:44 बजे समाप्त होगी. दिल्ली के लिए गणपति स्थापना और मध्याह्न पूजा का समय सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक बताया गया है. शहर बदलने पर मुहूर्त में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है.

मूर्ति खरीदते समय यह भी देख लें

गणपति की प्रतिमा खरीदने की जल्दी में केवल रंग और सजावट न देखें. मूर्ति कहीं से टूटी या चटकी हुई नहीं होनी चाहिए. हाथ, सूंड, मुकुट और मूषक की आकृति ध्यान से जांच लें. घर में विसर्जन करना है तो प्राकृतिक मिट्टी और पानी में घुलने वाले रंगों से बनी प्रतिमा बेहतर विकल्प रहेगी.

अब क्या करना सही रहेगा?

पिठोरी अमावस्या समाप्त हो चुकी है. इसलिए अब गणपति की मूर्ति खरीदने या घर लाने को लेकर संशय रखने की जरूरत नहीं है. बप्पा को आज घर लाया जा सकता है, लेकिन उनकी विधिवत स्थापना 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन स्थानीय मुहूर्त और पारिवारिक परंपरा के अनुसार करें.

याद रखें, बप्पा के स्वागत में तारीख से अधिक जरूरी है श्रद्धा और व्यवस्था. मूर्ति पहले घर आ सकती है, लेकिन गणेशोत्सव की शुरुआत स्थापना के संकल्प से ही मानी जाएगी.

FAQ

क्या आज गणपति की मूर्ति घर ला सकते हैं?
हां, 11 सितंबर को सुबह 8:56 बजे अमावस्या समाप्त होने के बाद गणपति की मूर्ति घर लाई जा सकती है.

क्या गणेश चतुर्थी से पहले मूर्ति खरीद सकते हैं?
हां, मूर्ति पहले खरीदी और घर लाई जा सकती है. विधिवत स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन करें.

गणपति स्थापना 2026 में कब होगी?
गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को है. दिल्ली में मध्याह्न पूजा का समय सुबह 11:02 से दोपहर 1:31 बजे तक बताया गया है.

क्या मूर्ति का चेहरा ढककर लाना जरूरी है?
यह कुछ परिवारों और क्षेत्रों की परंपरा है, लेकिन सभी के लिए अनिवार्य शास्त्रीय नियम नहीं है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 11 Sep 2026 05:42 PM (IST)
Tags :
Ganpati Sthapana Ganesh Chaturthi 2026 PITHORI AMAVASYA 2026
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