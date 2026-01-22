हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanesh Jayanti 2026 गणेश जी दूर करें दुख...गणेश जयंती पर अपनों को भेजें ये शुभकामनाएं

Ganesh Jayanti 2026 गणेश जी दूर करें दुख...गणेश जयंती पर अपनों को भेजें ये शुभकामनाएं

Happy Ganesh Jayanti 2026: गणेश जयंती 22 जनवरी 2026 को मनाई जा रह है, माघ विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जयंती का विशेष महत्व है, इस पावन पर्व पर अपनों को भेजें गणेश जयंती की शुभकामनाएं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 22 Jan 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

Happy Ganesh Jayanti 2026: गणेश जयंती 22 जनवरी आज मनाई जा रही है. ये दिन बप्पा को समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से सारे दुख और संकट दूर होते हैं. साथ ही, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

इस दिन लोग बप्पा को प्रसन्न करने के लिए व्रत-पूजन करते हैं और उनके प्रिय मोदक व तिल-गुड़ के लड्डू का भोग लगाते हैं. इसके साथ ही इस दिन लोग एक-दूसरे को गणेश जयंती की बधाई भी देते हैं. गणेश जयंती के शुभ अवसर पर आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को ये संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.

माघ का पावन महीना आया है

गणपति बप्पा का जन्मदिवस लाया है

सुख-समृद्धि से भर जाए जीवन आपका

गणेश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

वक्रतुण्ड महाकाय, कृपा करो महाराज

माघ गण्श जयंती पर सजे  खुशियों के ताज

हर बाधा दूर हो, हर सपना साकार हो

बप्पा के आशीर्वाद से जीवन गुलजार हो

गणेश जयंती की शुभकामानएं

मोदक की मिठास हो

जीवन में विश्वास हो

माघ गणेश जयंती पर हर

दिन खास हो

गणेश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

गवान गणेश सदैव आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें, शुभ गणेश चतुर्थी 2026

गजाननाला त्रिवार वंदन, स्वागत बप्पा

प्रथम निमंत्रण तुम्हें गजानन, गौरी पुत्र गणेश

रिद्धि, सिद्दि संग पधारो हरलो सबके क्लेश

माघ गणेश जयंती की शुभकामनाएं

भगवान गणेश आपके जीवन की सभी चिंताओं, दुखों और तनाव को दूर करें

गणेश जयंती की शुभकामनाएं

भगवान गणेश आपको साहस, शांति, ज्ञान और बुद्धि के

साथ शक्ति प्रदान करें, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.

मुश्किलों की राह में जो दीप जलाए,

बप्पा वो हर ख्वाब तुम्हारा सच बनाए.

हाथ में हो आशीर्वाद, दिल में विश्वास,

गणेश चतुर्थी लाए तेरे जीवन में खास.

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर न करें ये गलतियां, बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट !

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 22 Jan 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Lord Ganesh Ganesh Jayanti 2026 Ganesh Jayanti Wishes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Board of Peace for Gaza: गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
विश्व
Russia-Ukraine War: '...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
'...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
Advertisement

वीडियोज

FASTag Users सावधान | Toll नहीं भरा तो NOC और Permit पर लगेगा break | Paisa Live
Market Crash Explained | Sensex 830 Points Down, Nifty 25,000 के नीचे क्यों फिसला? | Paisa Live
Chitra Tripathi: NEET छात्रा का गुनहगार कौन? Postmartam Report में सामने आया चौंकाने वाला मोड़
Freedom At Midnight 2 और Black Warrant के एक्टर Anurag Thakur ने बताया क्यों है Theatre जरूरी
Delhi Murder Case: Mangolpuri में गली में चाकूओं से युवक को गोद गए शख्स | Breaking News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Board of Peace for Gaza: गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
गाजा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में ट्रंप के साथ कितने देश, कौन-कौन खिलाफ, भारत क्या करेगा? जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच 19 साल बाद एक मंच पर आएंगे चारों शंकराचार्य? दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन
विश्व
Russia-Ukraine War: '...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
'...तो वे मूर्ख होंगे', पुतिन-जेलेंस्की की बात करते करते ये क्या बोल गए ट्रंप
क्रिकेट
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
रिंकू सिंह ने की एमएस धोनी की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी, नागपुर में तूफानी बल्लेबाजी से मचाया तहलका
बॉलीवुड
The Raja Saab Hindi BO Lifetime: ‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
‘द राजा साब’ बनी सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म, जानें- कितना रहा हिंदी का लाइफटाइम कलेक्शन
हेल्थ
डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद नहीं घट रहा वजन? आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 बड़ी गलतियां
डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद नहीं घट रहा वजन? आप भी तो नहीं कर रहे ये 5 बड़ी गलतियां
यूटिलिटी
महाराष्ट्र की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडकी बहिण योजना का पैसा, आज ही सुधार लें यह गलती
महाराष्ट्र की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडकी बहिण योजना का पैसा, आज ही सुधार लें यह गलती
नौकरी
​ESIC IMO 2026: MBBS पास कैंडिडेट्स के लिए नौकरी का मौका, लास्ट डेट से पहले कर लें आवेदन
MBBS पास कैंडिडेट्स के लिए नौकरी का मौका, लास्ट डेट से पहले कर लें आवेदन
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget