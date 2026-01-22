Happy Ganesh Jayanti 2026: गणेश जयंती 22 जनवरी आज मनाई जा रही है. ये दिन बप्पा को समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने से सारे दुख और संकट दूर होते हैं. साथ ही, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

इस दिन लोग बप्पा को प्रसन्न करने के लिए व्रत-पूजन करते हैं और उनके प्रिय मोदक व तिल-गुड़ के लड्डू का भोग लगाते हैं. इसके साथ ही इस दिन लोग एक-दूसरे को गणेश जयंती की बधाई भी देते हैं. गणेश जयंती के शुभ अवसर पर आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को ये संदेश भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.

माघ का पावन महीना आया है

गणपति बप्पा का जन्मदिवस लाया है

सुख-समृद्धि से भर जाए जीवन आपका

गणेश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

वक्रतुण्ड महाकाय, कृपा करो महाराज

माघ गण्श जयंती पर सजे खुशियों के ताज

हर बाधा दूर हो, हर सपना साकार हो

बप्पा के आशीर्वाद से जीवन गुलजार हो

गणेश जयंती की शुभकामानएं

मोदक की मिठास हो

जीवन में विश्वास हो

माघ गणेश जयंती पर हर

दिन खास हो

गणेश जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं

गवान गणेश सदैव आपके जीवन से सभी बाधाओं को दूर करें, शुभ गणेश चतुर्थी 2026

गजाननाला त्रिवार वंदन, स्वागत बप्पा

प्रथम निमंत्रण तुम्हें गजानन, गौरी पुत्र गणेश

रिद्धि, सिद्दि संग पधारो हरलो सबके क्लेश

माघ गणेश जयंती की शुभकामनाएं

भगवान गणेश आपके जीवन की सभी चिंताओं, दुखों और तनाव को दूर करें

गणेश जयंती की शुभकामनाएं

भगवान गणेश आपको साहस, शांति, ज्ञान और बुद्धि के

साथ शक्ति प्रदान करें, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.

मुश्किलों की राह में जो दीप जलाए,

बप्पा वो हर ख्वाब तुम्हारा सच बनाए.

हाथ में हो आशीर्वाद, दिल में विश्वास,

गणेश चतुर्थी लाए तेरे जीवन में खास.

