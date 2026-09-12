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Ganesh Chaturthi 2026: गणेश स्थापना में 2 सुपारी क्यों रखते हैं ? क्या है रहस्य, जान लें नियम

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश स्थापना 14 सितंबर को है, इस दिन बप्पा की पूजा के समय दो सुपारी क्यों रखी जाती है, क्या है इसका महत्व और विधि. रिद्धि-सिद्धि से जुड़ा है रहस्य.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 12 Sep 2026 01:24 PM (IST)
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Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी पर घर में गणपति की स्थापना के दौरान पूजा सामग्री में सुपारी जरूर रखी जाती है. हिंदू पूजा पद्धति में सुपारी का विशेष स्थान माना गया है. कई पूजा विधानों में सुपारी को देवता के प्रतीक मानकर उनका आवाहन किया जाता है. गणेश चतुर्थी के दिन भी पूजा के समय सुपारी बहुत महत्व रखती है,इस बार गणेश स्थापना 14 सितंबर 2026 को की जाएगी, क्या आप जानते हैं गणेश स्थापना में दो सुपारी क्यों रखी जाती है.

सुपारी का गणेश जी और रिद्धि-सिद्धि से संबंध

जब किसी देवता की प्रतिमा उपलब्ध न हो या किसी विशेष अनुष्ठान में प्रतीकात्मक स्थापना करनी हो, तब सुपारी का प्रयोग किया जाता है. इसी कारण कई पूजा-पद्धतियों में सुपारी को गणपति के प्रतीक के रूप में भी स्थापित किया जाता है. जब गणेश जी की पूजा हो तो सुपारी को बप्पा की दो शक्तियां रिद्धि-सिद्धि के रूप में पूजा जाता है.

सुपारी पूजा में क्यों चढ़ाई जाती है

  • सुपारी को पूर्णता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. यह कठोर और अखंड होती है, इसलिए पूजा में संकल्प की दृढ़ता से जोड़ी जाती है.
  • कलश स्थापना में भी सुपारी का प्रयोग किया जाता है. यहां यह कलश में स्थापित देवशक्ति के प्रतीकात्मक पूजन का हिस्सा होती है.

गणेश स्थापना में दो सुपारी क्यों रखें

  • गणेश स्थापना के समय यदि रिद्धि-सिद्धि की अलग प्रतिमा नहीं है, तो पूजा की परंपरा के अनुसार दो साबुत सुपारी को पान के पत्ते या अक्षत के आसन पर रखकर उनका पूजन किया जा सकता है.
  • गणेश जी के साथ दो सुपारी रखने का प्रचलित भाव यह है कि एक सुपारी रिद्धि और दूसरी सिद्धि का प्रतीक है.
  • इस तरह गणपति के साथ बुद्धि, समृद्धि और सफलता का संकल्प लिया जाता है.
  • सुपारी पर मौली बांधें, रोली-अक्षत लगाएं और पुष्प अर्पित करें.
  • इसके बाद गणेश जी के साथ रिद्धि-सिद्धि का ध्यान करते हुए सुख, समृद्धि, बुद्धि और कार्यसिद्धि की प्रार्थना करें.

गणेश स्थापना में सुपारी की पूजा कैसे करें

  • पूजा के लिए साबुत, साफ और बिना टूटी-फूटी दो सुपारी लें.
  • सुपारी को स्वच्छ जल से धोकर पूजा की चौकी पर रखें. इसे गंगाजल से भी शुद्ध किया जा सकता है.
  • एक पान का पत्ता या थोड़े से अक्षत रखकर उसके ऊपर सुपारी स्थापित करें. यदि दो सुपारी रिद्धि-सिद्धि के प्रतीक के रूप में रख रहे हैं तो दोनों को अलग-अलग रखें.
  • सुपारी पर लाल मौली बांधें. इसके बाद रोली या कुमकुम और अक्षत लगाएं.
  • सुपारी पर पुष्प अर्पित करें और धूप-दीप दिखाएं. इसके बाद देवता का ध्यान करते हुए
  • गणेश जी का मंत्र बोलें, साथ ही रिद्धि-सिद्धि का ध्यान करें. ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे...”
  • इसके बाद भगवान गणेश का पूजन करें.

FAQ

1. गणेश स्थापना में 2 सुपारी क्यों रखते हैं?

इन्हें रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक मानकर पूजा करने की परंपरा है.

2.रिद्धि-सिद्धि की मूर्ति न हो तो क्या करें?

दो सुपारी रखकर रिद्धि-सिद्धि का ध्यान करते हुए पूजा कर सकते हैं.

3.सुपारी की पूजा कैसे करें?

सुपारी पर मौली, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर धूप-दीप दिखाएं.

4. गणेश पूजा में सुपारी का क्या मतलब है?

सुपारी को शुभता, स्थिरता और देवता के प्रतीकात्मक स्वरूप से जोड़ा जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 12 Sep 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Supari Riddhi Siddhi Ganesh Chaturthi 2026 Ganeh Ji
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