Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मऑनलाइन आई गणपति की मूर्ति राहुकाल में पहुंचे तो क्या करें?

ऑनलाइन आई गणपति की मूर्ति राहुकाल में पहुंचे तो क्या करें?

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को है. इस दिन या फिर इससे पहले राहुकाल में गणेश मूर्ति ऑनलाइन आए तो क्या करें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 10 Sep 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

Ganesh Chaturthi 2026: आधुनिक युग के इस दौर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू होते ही अब लोग घर के लिए गणपति बप्पा की मूर्ति ऑनलाइन भी मंगाने लगे हैं. कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन मूर्ति की डिलीवरी होती है, उसी समय राहुकाल चल रहा होता है. ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या राहुकाल में गणपति की मूर्ति घर लाना अशुभ है ? क्या इससे स्थापना में कोई रुकावट होती है.

गणपति की मूर्ति का घर पहुंचना और भगवान की विधिवत स्थापना दो अलग-अलग चीजें है. राहुकाल में किसी नए मांगलिक कार्य या शुभ कार्य का आरंभ टालने की परंपरा है, लेकिन पहले से खरीदी गई या बुक की गई वस्तु का घर पहुंचना अशुभ नहीं माना जाता है.

राहुकाल में मूर्ति पहुंच जाए तो क्या करें?

  • अगर ऑनलाइन मंगाई गई गणपति की मूर्ति राहुकाल में घर पहुंच गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. मूर्ति को साफ, पवित्र और सुरक्षित स्थान पर सम्मानपूर्वक रख दें.
  • से सीधे पूजा की चौकी पर स्थापित करके प्राणप्रतिष्ठा शुरू न करें.
  • मूर्ति को जमीन पर रखने के बजाय किसी साफ कपड़े, लकड़ी की चौकी या उचित स्थान पर रखा जा सकता है.
  • मूर्ति को पैकेजिंग से निकालकर साफ कपड़े से ढककर रखें.
  • राहुकाल समाप्त होने के बाद सामान्य रूप से पूजा की तैयारी करें.

राहुकाल को ऐसे समझें

ज्योतिषीय मुहूर्त परंपरा में राहुकाल को आमतौर पर नए शुभ कार्य के आरंभ के लिए अनुकूल नहीं माना जाता. ऐसे में गणपति की प्राणप्रतिष्ठा, संकल्प और मुख्य स्थापना जैसे कार्य राहुकाल में शुरू न करना बेहतर माना जाता है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राहुकाल में घर पहुंची हर वस्तु अशुभ हो जाती है.

ऑनलाइन मूर्ति खरीदी

वर्तमान समय में ऑनलाइन या बाजार से गणपति की प्रतिमा स्थापना से एक-दो दिन पहले घर लाने की परंपरा कई परिवारों में अपनाई जा रही है. इसका उद्देश्य स्थापना के दिन भीड़, ट्रैफिक या समय की परेशानी से बचना है. प्रतिमा को पहले घर लाना और बाद में शुभ मुहूर्त में स्थापित करना अलग-अलग चरण हैं.

FAQs

1. राहुकाल में गणपति की मूर्ति घर आ जाए तो क्या करें?
मूर्ति को साफ और पवित्र स्थान पर सम्मानपूर्वक रखें. राहुकाल में उसकी प्राणप्रतिष्ठा या स्थापना न करें.

2. क्या राहुकाल में ऑनलाइन खरीदी गणेश मूर्ति लेना अशुभ है?
नहीं. पहले से खरीदी या बुक की गई मूर्ति का राहुकाल में घर पहुंचना अशुभ नहीं माना जाता. मुख्य महत्व स्थापना के शुभ मुहूर्त का है.

3. क्या राहुकाल में गणपति की स्थापना कर सकते हैं?
राहुकाल में प्राणप्रतिष्ठा, संकल्प और मुख्य स्थापना जैसे शुभ कार्य शुरू करने से बचना बेहतर माना जाता है. स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त चुनें.

4. ऑनलाइन गणेश मूर्ति घर कब लानी चाहिए?
मूर्ति स्थापना से एक-दो दिन पहले भी घर लाई जा सकती है. इसे सुरक्षित और स्वच्छ स्थान पर रखकर निर्धारित शुभ मुहूर्त में विधिवत स्थापना करें.

गणेश चतुर्थी पर इन 4 राशियों पर मेहरबान होंगे बप्पा, कारोबार, करियर में मिल सकती है बड़ी सफलता

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Ganpati Ganesh Chaturthi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Viral Video: कराची में गूंजे मराठी भजन, मुस्लिम कारीगर ने संवारी बप्पा की मूरत
कराची से आया ऐसा वीडियो, जिसने जीता सबका दिल, मुस्लिम कारीगर ने बनाई गणेश जी की मूर्ति, मराठी गीतों से गूंजीं सड़कें
धर्म
Parivartini Ekadashi 2026: एकादशी की रात नींद आ गई तो क्या टूट जाएगा व्रत? जानें सही नियम
परिवर्तिनी एकादशी पर रात में सो गए तो क्या टूट जाएगा व्रत? जानें जागरण का नियम
धर्म
हरतालिका तीज की पूजा में मिट्टी या बालू के शिवलिंग ही क्यों बनाते हैं, क्या है रहस्य
हरतालिका तीज की पूजा में मिट्टी या बालू के शिवलिंग ही क्यों बनाते हैं, क्या है रहस्य
धर्म
पितरों की नाराजगी दूर करने का दिन है भाद्रपद अमावस्या ? भूलकर भी न करें ये गलती
पितरों की नाराजगी दूर करने का दिन है भाद्रपद अमावस्या ? भूलकर भी न करें ये गलती
Advertisement

वीडियोज

बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने को निकाला नया जुगाड़, चीन से कर ली ये अहम डील
हिमाचल प्रदेश
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
विश्व
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
बॉलीवुड
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
ENT LIVE
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
Salman Khan की Monster में Ali Fazal की एंट्री? टीजर में दिखेगा भाईजान का रॉ लुक
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Isha Rikhi ने कहा\- लव एंगल हुआ तो लड़के को राखी बांध दूंगी
Bigg Boss 20: Isha Rikhi ने कहा\- लव एंगल हुआ तो लड़के को राखी बांध दूंगी
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Embed widget