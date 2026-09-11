क्या ऑनलाइन गणपति खरीदना शास्त्रसम्मत है? मूर्ति घर लाने से लेकर स्थापना तक जानें नियम
Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026, आज के दौर में स्थापना के लिए ऑनलाइन गणपति मूर्ति बुला रहे हैं, लेकिन क्या ये शास्त्रसम्मत है, क्या है नियम.
Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है. ऐसे में बप्पा के आगमन की तैयारियां जोरों पर है. पहले जहां परिवार के साथ बच्चे और बड़े बप्पा की मूर्ति लेने बाजार जाते थे वहीं आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कम समय के चलते लोग घर बैठे ऑनलाइन गणेश प्रतिमा मंगवा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऑनलाइन खरीदी गई गणेश प्रतिमा को घर में स्थापित करना शास्त्रसम्मत है?
ऑनलाइन गणपति खरीद सकते हैं?
ऑनलाइन गणेश प्रतिमा खरीदने में अपने आप में कोई धार्मिक दोष नहीं माना जाता. हालांकि मूर्ति चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. प्रतिमा का स्वरूप शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप हो, वह खंडित न हो और उसकी सामग्री भी पूजा के अनुकूल हो. विशेषकर गणेश उत्सव के लिए मिट्टी की प्रतिमा को तवज्जों दें.
ऑनलाइन मूर्ति मंगाने के बाद क्या करें?
- जब बाजार से स्वंय बप्पा की मूर्ति लाते हैं तो लोग बड़े धूमधाम से गणपति का घर में प्रवेश करते हैं. ऐसे में ऑनलाइन मूर्ति जब घर आए तो उसे सीधे पूजा स्थान पर न रखें.
- पहले साफ और पवित्र स्थान पर रखें. पैकेजिंग खोलते समय भी सावधानी बरतें और प्रतिमा को जमीन पर सीधे रखने से बचें.
- प्रतिमा को साफ कपड़े या चौकी पर रखें. यदि मूर्ति में कोई टूट-फूट दिखाई दे तो उसे स्थापना के लिए इस्तेमाल न करें.
- प्रतिमा को घर लाने से पहले या स्थापना के दिन घर की साफ-सफाई और पूजा स्थान की शुद्धि कर लेना चाहिए.
घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- कई परिवार प्रतिमा को लाल या पीले वस्त्र में रखकर, पुष्प और अक्षत से स्वागत करते हैं.
- घर में प्रवेश कराते समय गणेश जी के जयकारे लगाएं.
- प्रतिमा को पैरों के पास, जूते-चप्पलों के आसपास या किसी अशुद्ध स्थान पर न रखें.
ऑनलाइन मूर्ति लेने में क्या चैलेंज
- मूर्ति का वास्तविक स्वरूप पता न चलना: फोटो में प्रतिमा सुंदर दिख सकती है, लेकिन असल में आकार, रंग या बनावट अलग हो सकती है.
- खंडित प्रतिमा मिलने का जोखिम: डिलीवरी के दौरान कान, सूंड, हाथ या अन्य हिस्सा टूट सकता है. पूजा के लिए प्रतिमा लेते समय यह खास सावधानी जरूरी है.
- माप में अंतर: ऑनलाइन दिए गए साइज और वास्तविक मूर्ति के आकार में अंतर हो सकता है, जिससे पूजा स्थान के अनुसार मूर्ति चुनने में परेशानी आ सकती है.
- पैकेजिंग और डिलीवरी: नाजुक प्रतिमा होने के कारण रास्ते में क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है.
- समय पर डिलीवरी न होना: गणेश चतुर्थी के आसपास डिलीवरी में देरी हो सकती है, जिससे स्थापना की तैयारी प्रभावित हो सकती है.
FAQ
- ऑनलाइन गणपति खरीदने से पहले सबसे जरूरी क्या देखें?
मूर्ति का स्वरूप, सामग्री, आकार और कहीं से खंडित न होना जरूर जांचें.
- ऑनलाइन आई गणेश प्रतिमा टूट जाए तो क्या करें?
खंडित प्रतिमा को स्थापना के लिए इस्तेमाल न करें और विक्रेता से रिप्लेसमेंट की जांच करें.
- क्या ऑनलाइन आई मूर्ति को सीधे पूजा स्थान पर रख सकते हैं?
नहीं, पहले पैकेजिंग सावधानी से खोलकर प्रतिमा को स्वच्छ चौकी या कपड़े पर रखें.
- ऑनलाइन गणपति खरीदने में सबसे बड़ा धार्मिक सवाल क्या है?
माध्यम नहीं, बल्कि मूर्ति का स्वरूप, शुद्धता और स्थापना की विधि ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है.
ऑनलाइन आई गणपति की मूर्ति राहुकाल में पहुंचे तो क्या करें?
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें