ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मक्या ऑनलाइन गणपति खरीदना शास्त्रसम्मत है? मूर्ति घर लाने से लेकर स्थापना तक जानें नियम

क्या ऑनलाइन गणपति खरीदना शास्त्रसम्मत है? मूर्ति घर लाने से लेकर स्थापना तक जानें नियम

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026, आज के दौर में स्थापना के लिए ऑनलाइन गणपति मूर्ति बुला रहे हैं, लेकिन क्या ये शास्त्रसम्मत है, क्या है नियम.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 11 Sep 2026 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है. ऐसे में बप्पा के आगमन की तैयारियां जोरों पर है. पहले जहां परिवार के साथ बच्चे और बड़े बप्पा की मूर्ति लेने बाजार जाते थे वहीं आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कम समय के चलते लोग घर बैठे ऑनलाइन गणेश प्रतिमा मंगवा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऑनलाइन खरीदी गई गणेश प्रतिमा को घर में स्थापित करना शास्त्रसम्मत है?

ऑनलाइन गणपति खरीद सकते हैं?

ऑनलाइन गणेश प्रतिमा खरीदने में अपने आप में कोई धार्मिक दोष नहीं माना जाता. हालांकि मूर्ति चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. प्रतिमा का स्वरूप शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप हो, वह खंडित न हो और उसकी सामग्री भी पूजा के अनुकूल हो. विशेषकर गणेश उत्सव के लिए मिट्टी की प्रतिमा को तवज्जों दें. 

ऑनलाइन मूर्ति मंगाने के बाद क्या करें?

  • जब बाजार से स्वंय बप्पा की मूर्ति लाते हैं तो लोग बड़े धूमधाम से गणपति का घर में प्रवेश करते हैं. ऐसे में ऑनलाइन मूर्ति जब घर आए तो उसे सीधे पूजा स्थान पर न रखें.
  • पहले साफ और पवित्र स्थान पर रखें. पैकेजिंग खोलते समय भी सावधानी बरतें और प्रतिमा को जमीन पर सीधे रखने से बचें.
  • प्रतिमा को साफ कपड़े या चौकी पर रखें. यदि मूर्ति में कोई टूट-फूट दिखाई दे तो उसे स्थापना के लिए इस्तेमाल न करें.
  • प्रतिमा को घर लाने से पहले या स्थापना के दिन घर की साफ-सफाई और पूजा स्थान की शुद्धि कर लेना चाहिए.

घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें?

  • कई परिवार प्रतिमा को लाल या पीले वस्त्र में रखकर, पुष्प और अक्षत से स्वागत करते हैं.
  • घर में प्रवेश कराते समय गणेश जी के जयकारे लगाएं. 
  • प्रतिमा को पैरों के पास, जूते-चप्पलों के आसपास या किसी अशुद्ध स्थान पर न रखें.

ऑनलाइन मूर्ति लेने में क्या चैलेंज

  • मूर्ति का वास्तविक स्वरूप पता न चलना: फोटो में प्रतिमा सुंदर दिख सकती है, लेकिन असल में आकार, रंग या बनावट अलग हो सकती है.
  • खंडित प्रतिमा मिलने का जोखिम: डिलीवरी के दौरान कान, सूंड, हाथ या अन्य हिस्सा टूट सकता है. पूजा के लिए प्रतिमा लेते समय यह खास सावधानी जरूरी है.
  • माप में अंतर: ऑनलाइन दिए गए साइज और वास्तविक मूर्ति के आकार में अंतर हो सकता है, जिससे पूजा स्थान के अनुसार मूर्ति चुनने में परेशानी आ सकती है.
  • पैकेजिंग और डिलीवरी: नाजुक प्रतिमा होने के कारण रास्ते में क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है.
  • समय पर डिलीवरी न होना: गणेश चतुर्थी के आसपास डिलीवरी में देरी हो सकती है, जिससे स्थापना की तैयारी प्रभावित हो सकती है.

FAQ

  1. ऑनलाइन गणपति खरीदने से पहले सबसे जरूरी क्या देखें?
    मूर्ति का स्वरूप, सामग्री, आकार और कहीं से खंडित न होना जरूर जांचें.
  2. ऑनलाइन आई गणेश प्रतिमा टूट जाए तो क्या करें?
    खंडित प्रतिमा को स्थापना के लिए इस्तेमाल न करें और विक्रेता से रिप्लेसमेंट की जांच करें.
  3. क्या ऑनलाइन आई मूर्ति को सीधे पूजा स्थान पर रख सकते हैं?
    नहीं, पहले पैकेजिंग सावधानी से खोलकर प्रतिमा को स्वच्छ चौकी या कपड़े पर रखें.
  4. ऑनलाइन गणपति खरीदने में सबसे बड़ा धार्मिक सवाल क्या है?
    माध्यम नहीं, बल्कि मूर्ति का स्वरूप, शुद्धता और स्थापना की विधि ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है.

ऑनलाइन आई गणपति की मूर्ति राहुकाल में पहुंचे तो क्या करें?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Ganpati Ganesh Chaturthi 2026 Ganesh Utsav 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
कुशा के बिना क्यों तर्पण माना जाता है अधूरा, पितृ पक्ष में है बेहद जरुरी
कुशा के बिना क्यों तर्पण माना जाता है अधूरा, पितृ पक्ष में है बेहद जरुरी
धर्म
16 तरह की पत्तियां, 2 फूल, हरतालिका तीज की पूजा में जरुरी है ये सामग्री, स्त्रियां जान लें
16 तरह की पत्तियां, 2 फूल, हरतालिका तीज की पूजा में जरुरी है ये सामग्री, स्त्रियां जान लें
धर्म
आज 11 सितंबर 2026, भाद्रपद अमावस्या पर स्नान-दान मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
आज 11 सितंबर 2026, भाद्रपद अमावस्या पर स्नान-दान मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
धर्म
Viral Video: इंडोनेशिया से आई खूबसूरत तस्वीर, हिजाब पहने महिला की गोद में दिखा नन्हा 'कान्हा'
'Krishna in Indonesia' इस एक वीडियो ने तोड़ी मजहब की दीवार, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मच गया तहलका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दुनिया को साथ लाएगा भारत? सलमान खुर्शीद ने की BRICS की तारीफ, जानें क्या कहा
दुनिया को साथ लाएगा भारत? सलमान खुर्शीद ने की BRICS की तारीफ, जानें क्या कहा
बिहार
बिहार: भागलपुर में BJP नेता की हत्या, सिर में मारी गोली, मचा हड़कंप
बिहार: भागलपुर में BJP नेता की हत्या, सिर में मारी गोली, मचा हड़कंप
विश्व
BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, भारत की तारीफ कर बोला- 'डॉलर पर...'
BRICS रवाना होते ही ईरान ने ट्रंप को चिढ़ाया, जमकर की भारत की तारीफ
क्रिकेट
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
'वो मालिक जैसा बर्ताव कर रहे...', लगातार 5 हार पर राहुल द्रविड का रिएक्शन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर 'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' का कब्जा, 'हैवान' कितना कमा पाएगी?
'मिर्जापुर' और 'हनुमान अंश' के आगे 'हैवान' कितना कमा पाएगी?
विश्व
BRICS को लेकर बौखलाया अमेरिका, कहा- '...लेकिन युद्ध उन्हें बांटता है'
BRICS को लेकर बौखलाया अमेरिका, कहा- '...लेकिन युद्ध उन्हें बांटता है'
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके की मनोज जरांगे से अपील, खत्म करें अनशन, कहा- 'महाराष्ट्र को...'
अभिजीत दीपके की मनोज जरांगे से अपील, खत्म करें अनशन, कहा- 'महाराष्ट्र को...'
ऑटो
ऑटोमैटिक या मैनुअल, नई Baleno का कौन-सा वेरिएंट खरीदना बेहतर?
ऑटोमैटिक या मैनुअल, नई Baleno का कौन-सा वेरिएंट खरीदना बेहतर?
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget