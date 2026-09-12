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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मपंडित नहीं मिल रहे? वीडियो कॉल पर गणपति स्थापना का ये नियम जान लें

पंडित नहीं मिल रहे? वीडियो कॉल पर गणपति स्थापना का ये नियम जान लें

Ganesh Chaturthi Puja Online: पंडित उपलब्ध न हों तो क्या वीडियो कॉल पर गणपति स्थापना कराई जा सकती है? जानें पूजा में संकल्प कौन लेगा और पुरोहित तथा यजमान की भूमिका क्या होगी.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 12 Sep 2026 07:09 AM (IST)
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Ganesh Chaturthi Puja Online: गणेश चतुर्थी से पहले पंडितों की व्यस्तता बढ़ जाती है. कई परिवार समय पर पुरोहित की व्यवस्था नहीं कर पाते, जबकि विदेश या दूसरे शहर में रहने वाले लोगों के सामने यह परेशानी और बड़ी होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वीडियो कॉल पर पंडित जी से गणपति स्थापना करवाई जा सकती है और पूजा का संकल्प पंडित लेंगे या घर का कोई सदस्य?

सीधा उत्तर यह है कि पंडित वीडियो कॉल के माध्यम से पूजा की विधि और मंत्र बता सकते हैं, लेकिन मूर्ति की स्थापना, पूजन सामग्री अर्पित करने और संकल्प लेने का काम घर में मौजूद व्यक्ति को ही करना होगा. मोबाइल स्क्रीन के दूसरी ओर बैठे पंडित मार्गदर्शक होंगे, जबकि पूजा के यजमान परिवार के सदस्य रहेंगे.

संकल्प पंडित नहीं, यजमान लेता है

धार्मिक पूजा में संकल्प का अर्थ केवल संस्कृत के कुछ शब्द दोहराना नहीं है. इसके माध्यम से यजमान अपना नाम, गोत्र, स्थान, तिथि और पूजा का उद्देश्य बताते हुए धार्मिक कर्म करने का निश्चय करता है. इसलिए वीडियो कॉल पर पंडित संकल्प के शब्द बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें दोहराते हुए हाथ में जल, फूल और अक्षत घर के यजमान को लेने चाहिए.

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आमतौर पर परिवार का मुखिया संकल्प ले सकता है. उसके उपलब्ध न होने पर पति-पत्नी साथ बैठकर अथवा परिवार का कोई वयस्क सदस्य संकल्प ले सकता है. जिस व्यक्ति ने गणपति को घर लाने और पूजा की जिम्मेदारी स्वीकार की है, वह भी यजमान बन सकता है. महिला या पुरुष होने से पूजा का अधिकार समाप्त नहीं होता; हालांकि परिवार की कुल परंपरा अलग हो तो उसी का पालन करना उचित होगा.

क्या वीडियो कॉल वाली स्थापना मान्य होगी?

वीडियो कॉल पूजा का स्वतंत्र धार्मिक विकल्प नहीं, बल्कि विधि समझने का माध्यम है. ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति पुस्तक या रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखकर पूजन करता है, वैसे ही लाइव कॉल पर पुरोहित प्रत्येक चरण समझा सकते हैं. अंतर इतना है कि पंडित जी की गलती होने पर उसी समय सुधार करा सकते हैं.

मोबाइल को मूर्ति के बहुत पास या चौकी के बीच में रखने के बजाय ऐसी जगह रखें, जहां आवाज साफ सुनाई दे और पूजा स्थल की मर्यादा भी बनी रहे. मंत्र मोबाइल से सुनाई देंगे, लेकिन आचमन, संकल्प, आवाहन, पुष्प, दूर्वा, नैवेद्य और आरती घर में उपस्थित यजमान ही करेंगे.

स्थापना और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा एक जैसी नहीं

यहां एक अंतर समझना जरूरी है. गणेशोत्सव के लिए घर लाई गई पार्थिव मूर्ति की अस्थायी स्थापना और किसी मंदिर में स्थायी विग्रह की विस्तृत प्राण प्रतिष्ठा एक समान अनुष्ठान नहीं हैं. मंदिर की प्रतिष्ठा में प्रशिक्षित आचार्यों, विस्तृत मंत्रों और निर्धारित कर्मकांड की आवश्यकता होती है. घर में गणेशोत्सव मनाने वाले श्रद्धालु परंपरा के अनुसार सरल पूजन और आवाहन करते हैं.

इसलिए पंडित उपलब्ध न हों तो केवल इसी कारण गणपति स्थापना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है. भगवान गणेश की पूजा में श्रद्धा, स्वच्छता और विधि के प्रति सम्मान को प्रमुख माना जाता है. कठिन संस्कृत मंत्रों का गलत उच्चारण करने के बजाय उनका सरल रूप अथवा भगवान गणेश के नाम-मंत्र का जप किया जा सकता है.

वीडियो कॉल से पहले ये तैयारी करें

कॉल शुरू होने से पहले चौकी, स्वच्छ वस्त्र, कलश, जल, अक्षत, फूल, दूर्वा, दीपक, धूप, फल और मोदक या उपलब्ध सात्विक भोग रख लें. परिवार के सदस्यों के नाम और गोत्र की जानकारी भी लिखकर रखें. इंटरनेट, मोबाइल की बैटरी और आवाज पहले जांच लें, ताकि संकल्प या आरती के बीच कॉल न टूटे.

गणेश चतुर्थी 2026 का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा. उपलब्ध पंचांग रिपोर्टों के अनुसार चतुर्थी तिथि 14 सितंबर की सुबह आरंभ होगी और 15 सितंबर की सुबह समाप्त होगी. अलग-अलग शहरों में मध्याह्न पूजा मुहूर्त के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग अथवा पुरोहित से अपने शहर का समय अवश्य पूछें. गणेश चतुर्थी 2026 की तिथि संबंधी विवरण

अंततः स्क्रीन पर पंडित जी की मौजूदगी से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पूजा वास्तव में कौन कर रहा है. वीडियो कॉल दिशा बता सकती है, लेकिन संकल्प यजमान का ही होगा, क्योंकि गणपति को घर बुलाने का भाव, जिम्मेदारी और प्रार्थना उसी परिवार की है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 12 Sep 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Ganpati Sthapana Ganesh Chaturthi 2026
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