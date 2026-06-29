Jagannath Rath Yatra 2026: भगवान जगन्नाथ की लीलाएं जितनी रहस्यमयी हैं, उतनी ही भक्तों के लिए प्रेरणादायक भी हैं. इन्हीं दिव्य परंपराओं में से एक है गज वेश (हाथी वेश), जिसे गजानन वेश या हाथी वेश के नाम से भी जाना जाता है. यह विशेष श्रृंगार हर साल स्नान पूर्णिमा (देव स्नान पूर्णिमा) के अवसर पर किया जाता है. इस दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का भव्य अभिषेक होने के बाद उन्हें एक अनोखे स्वरूप में सजाया जाता है, जिसे देखने के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं.

क्या है गज वेश की परंपरा?

स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर के स्नान मंडप (स्नान वेदी) पर लाया जाता है. यहां उनका 108 पवित्र कलशों के जल से महाअभिषेक किया जाता है. इस दिव्य स्नान के बाद भगवानों को विशेष श्रृंगार से सजाया जाता है.

इस दौरान भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को हाथी के मुख जैसी सजावट युक्त आकृति पहनाई जाती है, जबकि देवी सुभद्रा को सुंदर कमल स्वरूप में सजाया जाता है. यही दिव्य श्रृंगार गज वेश या हाथी वेश कहलाता है.

गज वेश के पीछे छिपी है भावुक कथा:

गज वेश की परंपरा के पीछे भक्ति और भगवान के प्रेम की एक अत्यंत सुंदर कथा प्रचलित है.

कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में गणपति भट्ट नामक एक विद्वान और भगवान गणेश के अनन्य भक्त पुरी पहुंचे. उनका उद्देश्य भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना था. लेकिन जब उन्होंने स्नान यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ को देखा, तो उन्हें अपने आराध्य गणेश जी का हाथीमुख स्वरूप दिखाई नहीं दिया.

इस कारण उनका मन बहुत दुखी हो गया. वे निराश होकर पुरी छोड़ने का निर्णय लेने लगे. भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की निष्कपट भावना को भली-भांति जानते थे. इसलिए उन्होंने अपनी दिव्य लीला से भक्त की श्रद्धा का सम्मान किया.

अगली बार जब गणपति भट्ट ने स्नान मंडप पर भगवान के दर्शन किए, तो उनके सामने एक अद्भुत और दिव्य दृश्य था. उनकी आंखें श्रद्धा और आश्चर्य से भर उठीं. भगवान ने अपने भक्त की निष्कपट भक्ति का मान रखते हुए ऐसा स्वरूप धारण किया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी.

भगवान जगन्नाथ काले गजानन (हाथीमुख) स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे थे.

भगवान बलभद्र श्वेत गजानन स्वरूप में अलौकिक तेज बिखेर रहे थे.

माता सुभद्रा दिव्य कमल के रूप में सुसज्जित होकर भक्तों को अपनी कृपा का अनुभव करा रही थीं.

यह दिव्य दर्शन देखकर गणपति भट्ट भावविभोर हो उठे. उसी क्षण उन्हें अनुभूति हुई कि भगवान एक ही परम सत्य हैं, जो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा और प्रेम के अनुसार किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं.

क्या संदेश देता है गज वेश?

गज वेश केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि सनातन धर्म की विशाल सोच का प्रतीक है. यह हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी एक स्वरूप तक सीमित नहीं हैं. भक्त जिस भाव और विश्वास से उन्हें पुकारता है, भगवान उसी रूप में उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं.

इसी कारण भगवान जगन्नाथ को 'भक्तवत्सल' कहा जाता है. वे अपने भक्तों की भावना को सर्वोपरि मानते हैं और समय-समय पर विभिन्न स्वरूपों में दर्शन देकर यही संदेश देते हैं कि सभी देवी-देवताओं का मूल तत्व एक ही परम दिव्य शक्ति है.

आज भी निभाई जाती है यह परंपरा:

आज भी पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में स्नान पूर्णिमा के दिन गज वेश की परंपरा पूरी श्रद्धा और वैदिक रीति-रिवाजों के साथ निभाई जाती है. इस दिव्य अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान के हाथी स्वरूप के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं.

यह परंपरा केवल एक ऐतिहासिक घटना की स्मृति नहीं है, बल्कि भगवान और भक्त के अटूट प्रेम, आस्था और समर्पण का जीवंत प्रतीक भी है.

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