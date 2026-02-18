हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVinayak Chaturthi February 2026: फाल्गुन विनायक चतुर्थी 20 या 21 फरवरी कब ? नोट करें सही तारीख, पूजा मुहूर्त, विधि

Vinayak Chaturthi February 2026: फाल्गुन विनायक चतुर्थी 20 या 21 फरवरी कब ? नोट करें सही तारीख, पूजा मुहूर्त, विधि

Falgun Vinayak Chaturthi 2026: फाल्गुन विनायक चतुर्थी 21 फरवरी 2026 को है. पुराणों के अनुसार शिव न भी त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्ति के लिए ये व्रत किया था. फाल्गुन विनायक चतुर्थी का महत्व दोगुना है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 18 Feb 2026 07:16 AM (IST)
Preferred Sources

Falgun Chaturthi 2026: अमावस्या के बाद फाल्गुन माह में अगला व्रत फाल्गुन विनायक चतुर्थी पर रखा जाएगा. इस साल फाल्गुन की ढुण्ढिराज विनायक चतुर्थी 21 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन गणेश जी की विधिवत पूजा करने वालों के समस्त विघ्न दूर होते हैं और क्लेश खत्म होते हैं. नौकरी में आ रही बाधाओं की मुक्ति के लिए विनायक चतुर्थी पर बप्पा की साधना पुण्य फलदायी मानी गई है.

फाल्गुन विनायक चतुर्थी 2026

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 फरवरी 2026 को दोपहर 2.38 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 फरवरी 2026 को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी.

  • चतुर्थी मध्याह्न मुहूर्त - सुबह 11:27- दोपहर 01:00 पी एम
  • वर्जित चन्द्रदर्शन का समय - सुबह 08:56 - रात 10:16

फाल्गुन विनायक चतुर्थी की महीमा

मत्स्यपुराण में इसे मनोरथ चतुर्थी के नाम से वर्णित किया गया है. इस दिन भगवान गणेश के ढुण्ढिराज स्वरूप की पूजा-अर्चना की जाती है. पूर्वकाल में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ में, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर से युद्ध में तथा भगवान विष्णु ने समुद्रमन्थन में निर्विघ्न सफलता की प्राप्ति हेतु इस व्रत का पालन किया था.

मान्यता है कि विनायकी चतुर्थी के दिन व्रत करने और इस दिन गणेश की उपासना करने से घर में सुख-समृद्धि, आर्थिक संपन्नता के साथ-साथ ज्ञान एवं बुद्धि प्राप्ति होती है. चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें पूजन

  • सुबह जल्दी उठकर नहाएं और साफ कपड़े पहनें. इसके बाद पूजा और पूरे दिन व्रत रखने का संकल्प लें.
  • पूजन के समय श्रद्धा के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा या मिट्टी की गणेशजी की मूर्ति स्थापित करें.
  • दूर्वा और सिंदूर-  गणेशजी को सिंदूर लगाएं और 21 दूर्वा (घास) अर्पित करें, इससे गणेशजी प्रसन्न होते हैं.
  • भोग- लड्डू या मोदक का भोग लगाएं.
  • मंत्र जाप- 'ॐ गं गणपतयै नम:' या 12 गणेश नामों का जाप करें.
  • दान- चतुर्थी पर अन्न, मूंग, धन, वस्त्र, जरूरतमंदों को दान करने से शुभ फल मिलते हैं
  • शाम को फिर गणेशजी की पूजा और आरती करें. इसके बाद खुद भोजन कर सकते हैं.

Second Surya Grahan 2026: दूसरा सूर्य ग्रहण कब ? क्या ये भारत में दिखेगा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 18 Feb 2026 07:16 AM (IST)
Tags :
Ganesh Ji Vinayak Chaturthi 2026 Falgun Vinayak Chaturthi 2026 Dhundiraj Chaturthi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Vinayak Chaturthi February 2026: फाल्गुन विनायक चतुर्थी 20 या 21 फरवरी कब ? नोट करें सही तारीख, पूजा मुहूर्त, विधि
फाल्गुन विनायक चतुर्थी 20 या 21 फरवरी कब ? नोट करें सही तारीख, पूजा मुहूर्त, विधि
धर्म
Panchang 18 February 2026: 18 फरवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें
18 फरवरी का शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पूरा पंचांग देखें
धर्म
Ramadan 2026 Chand Mubarak Wishes: सऊदी में दिखा चांद रमजान का हुआ आगाज, सभी को भेंजे मुबारकबाद
सऊदी में दिखा चांद रमजान का हुआ आगाज, सभी को भेंजे मुबारकबाद
धर्म
Ramadan 2026: सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान की शुरुआत, भारत में 19 को पहला रोजा !
सऊदी अरब में दिखा चांद, 18 फरवरी से रमजान की शुरुआत, भारत में 19 को पहला रोजा !
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल, जब इन गेंदबाजों ने मचाया कहर
T20 वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे खतरनाक बॉलिंग स्पेल, जब इन गेंदबाजों ने मचाया कहर
बॉलीवुड
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
Salim Khan Health Update: आज रात हॉस्पिटल में रहेंगे सलीम खान, तबीयत को लेकर अस्पताल ने जारी किया बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: थाने में नहीं सुनी गई फरियाद, अपमान से टूटी युवती ने दी जान
फतेहपुर: थाने में नहीं सुनी गई फरियाद, अपमान से टूटी युवती ने दी जान
Parenting
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
जनरल नॉलेज
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
ट्रैवल
Gokyo Lakes: नेपाल की गोद में छिपा है दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम, जानें कैसे करें यहां की यात्रा?
नेपाल की गोद में छिपा है दुनिया का सबसे ऊंचा फ्रेशवॉटर सिस्टम, जानें कैसे करें यहां की यात्रा?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget