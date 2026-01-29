हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मFalgun Month 2026: फाल्गुन में शादी का अबूझ मुहूर्त कब ? विवाह के लिए ये 12 दिन बेहद शुभ

Falgun Month 2026: फाल्गुन में शादी का अबूझ मुहूर्त कब ? विवाह के लिए ये 12 दिन बेहद शुभ

Falgun Motnh 2026: फाल्गुन माह का प्राकृतिक, वैज्ञानिक और धार्मिक रूप से विशेष महत्व है. इसमें कौन से कार्य करें, किन देवताओं की पूजा करें, शादी के लिए कौन से शुभ मुहूर्त हैं सब ज्योतिषाचार्य से जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 29 Jan 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

Falgun Motnh 2026: हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष का आखिरी महीना यानी 12वां माह फाल्गुन मास होता है. फागुन मास 2 फरवरी से आरंभ होकर 3 मार्च तक चलेगा. फाल्गुन माह का प्राकृतिक, वैज्ञानिक और धार्मिक रूप से विशेष महत्व है. इस माह में आने वाले त्योहार होली, महाशिवरात्रि बहुत खास माने गए हैं. फाल्गुन महीने का आरंभ 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और 3 मार्च को होली के साथ इसका समापन होगा.

फाल्गुन माह के त्योहार और व्रत सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं. इस महीने होली का त्योहार मनाया जाता है. सभी इस त्योहार के लिए काफी उत्साहित रहते हैं. इसके साथ ही महाशिवरात्रि भी इस महीने मनाई जाती है. इस खास मौके पर भगवान शिव की पूजा की जाती है.

चंद्र दोष दूर करने वाला महीना

पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है. मान्यता है कि चंद्रमा का जन्म भी इसी माह में हुआ था. फाल्गुन में चंद्र देव की भी विशेष पूजा की जाती है. ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है.अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है, तो इस महीने में चंद्रमा की पूजा करने से यह दूर हो सकता है.

फाल्गुन में शादी का अबूझ मुहूर्त

फाल्गुन लगने के साथ ही शहर में जगह-जगह मंदिरों में भगवान के सामने फागोत्सव खेला जाएगा. इस पूरे माह चंग व ढप के साथ पारंपरिक होली के गीत गाए जाएंगे. वहीं इस माह शादी के लिए 12 सावे हैं, जिनमें से 19 फरवरी फुलेरा दोज का अबूझ सावा भी रहेगा. होली से पहले महाशिवरात्रि पर्व भी मनाया जाएगा. होली के दूसरे दिन से हिंदू नववर्ष चैत्रमास का भी शुभारंभ हो जाएगा. होलिका दहन 2 मार्च को होगा. इससे 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है, इस वजह से इस दौरान शुभ मंगल कार्य वर्जित रहेंगे.

फाल्गुन महीने का नाम कैसे पड़ा

फाल्गुन महीना 2 फरवरी से शुरू हो रहा है, जिसका समापन 3 मार्च 2026 को होगा. इस महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में होते हैं जिस कारण इस महीने का नाम फाल्गुन कहा जाता है. मान्यता है कि इस महीने में दान करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है.

फाल्गुन में 12 सावे 

फाल्गुन माह में शादी के लिए 12 सावे हैं।  19 फरवरी को फुलेरा दोज पर अबूझ सावा रहेगा. फुलेरा दोज के दिन सामूहिक विवाह सम्मेलनों की धूम रहेगी.

  • फरवरी 2026 - 5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी

खरमास और चातुर्मास 2026

  • 14 मार्च 2026 को सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही खरमास पुनः प्रारंभ हो जाएगा. खरमास 13 अप्रैल 2026 तक रहेगा. इस दौरान विवाह नहीं हो सकेंगे. इसके बाद, विवाह का मौसम पुनः शुरू हो जाएगा, जो चातुर्मास के प्रारंभ तक जारी रहेगा.
  • ज्येष्ठ अधिकमास (17 मई से 15 जून) इस बार ज्येष्ठ का महीना दो बार पड़ रहा है, इसलिए पहले महीने में शादी-ब्याह नहीं हो सकेंगे. चातुर्मास देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है.
  • देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह किया जाता है और इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं.
  • 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 को और देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को पड़ेगी इसलिए, 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 के बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे.

होलाष्टक

  • होलाष्टक का आरंभ 24 फरवरी से हो जाएगा. इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और न ही कोई नई वस्तमु खरीदी जाती है. होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं.
  • होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है. होली से 8 दिन पहले फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक लग जाते हैं और इन 8 दिनों के लिए कोई भी शुभ कार्य शादी, विवाह मुंडन आदि पर रोक लग जाती है.
  • फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली जलाई जाती है और उसके अगले दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को रंगों की होली खेली जाती है. होली इस साल 2 मार्च की रात को जलाई जाएगा और 3  मार्च की सुबह रंग खेले जाएंगे.
  • होलाष्टक को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में होते हैं, इसलिए इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए. उसमें बाधा आने की आशंका होती है.

 फाल्गुन के व्रत और त्योहार

  • 02 फरवरी - फाल्गुन की शुरुआत
  • 05 फरवरी - द्विजप्रिय संकष्टी
  • 07 फरवरी - यशोदा जयंती
  • 08 फरवरी - भानु सप्तमी, शबरी जयन्ती
  • 09 फरवरी - जानकी जयंती , कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
  • 13 फरवरी - कृष्ण भीष्म द्वादशी, कुम्भ संक्रान्ति, विजया एकादशी
  • 14 फरवरी - शनि त्रयोदशी, शनि प्रदोष व्रत
  • 15 फरवरी - महाशिवरात्रि
  • 17 फरवरी - सूर्य ग्रहण, फाल्गुन अमावस्या
  • 19 फरवरी - फुलेरा दूज
  • 22 फरवरी - स्कन्द षष्ठी
  • 24 फरवरी - होलाष्टक शुरू,मासिक दुर्गाष्टमी
  • 27 फरवरी - आमलकी एकादशी
  • 01 मार्च  - रवि प्रदोष व्रत
  • 02 मार्च - होलिका दहन
  • 03 मार्च - होली

Holashtak and Chandra Grahan 2026: होलाष्टक के आखिरी दिन चंद्र ग्रहण, राहु बिगाड़ सकता है बना बनाया खेल, ऐसे बचें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 29 Jan 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Vivah Muhurat 2026 Holi 2026 Mahashivratri 2026 Falgun Month 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
चंडीगढ़
Chandigarh Mayor Election: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
चंडीगढ़ मेयर चुनाव: त्रिकोणीय मुकाबले में BJP की जीत, 18 वोट के साथ सौरभ जोशी चुने गए महापौर
विश्व
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
EU से हो गई डील अब टारगेट अमेरिका, अगले हफ्ते एस जयशंकर जाएंगे US, क्या होगा?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
Wednesday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म हो गई हिट, जानें- बुधवार को 'धुरंधर'-'द राजा साब का कितना रहा कलेक्शन?
'बॉर्डर 2' के आगे चिरंजीवी की फिल्म ने किया कमाल, जानें 'धुरंधर'-'द राजा साब' का हाल
जनरल नॉलेज
Chandigarh Mayor Salary: सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
सौरव जोशी ने जीता चंडीगढ़ मेयर का चुनाव, जानें उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी?
हेल्थ
Alcohol And Body Temperature: क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
क्या शराब पीने से शरीर में आती है गर्मी, डॉक्टर से जानें इस बात में कितनी सच्चाई?
ट्रेंडिंग
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
स्लीपर कोच में पैंट्री वालों की गुंडई, पैसेंजर को जमकर पीटा और लोग बनाते रहे वीडियो, भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget