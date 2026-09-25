Ekadashi October 2026: अक्टूबर में इंदिरा और पापांकुशा एकादशी कब-कब ? नोट करें डेट
October 2026 Ekadashi: अक्टूबर में इंदिरा एकादशी और पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाएगा. एक पितरों की कृपा पाने और दूसरा व्रत पापों से छुटकारा पाने के लिए महत्व रखता है.
Ekadashi October 2026: अक्टूबर 2026 में दो प्रमुख एकादशी व्रत पड़ेंगे. इनमें पहली आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 6 अक्टूबर 2026 और दूसरी आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी 22 अक्टूबर को होगी. इंदिरा एकादशी का संबंध विशेष रूप से पितरों की शांति और मोक्ष की कामना से जोड़ा जाता है.
जबकि पापांकुशा एकादशी भगवान विष्णु की भक्ति और पापों से मुक्ति की कामना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. इन दोनों एकादशी से जुड़ी जानकारी देखें
इंदिरा एकादशी
पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार को रखा जाएगा. एकादशी तिथि 6 अक्टूबर को रात 2:07 बजे शुरू होगी और 7 अक्टूबर को रात 12:34 बजे समाप्त होगी.
इंदिरा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा के साथ पितरों के निमित्त किए जाने वाले धार्मिक कर्मों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत, विष्णु पूजा, तर्पण और दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है. इसे विशेष रूप से पितृ पक्ष के आसपास आने वाली एकादशी के रूप में भी देखा जाता है.
पापांकुशा एकादशी
अक्टूबर की दूसरी एकादशी पापांकुशा एकादशी होगी. यह 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 21 अक्टूबर को दोपहर 2:11 बजे शुरू होगी और 22 अक्टूबर को दोपहर 2:47 बजे समाप्त होगी.
पापांकुशा एकादशी आश्विन शुक्ल पक्ष में आती है. धार्मिक मान्यताओं में इसे भगवान विष्णु की आराधना, संयम और आत्मशुद्धि से जुड़ा व्रत बताया गया है. इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान एवं पूजन करते हैं.
एकादशी पर क्या करें
इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें. भगवान को पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित किए जा सकते हैं. विष्णु मंत्र का जाप, विष्णु सहस्रनाम या भगवान विष्णु से संबंधित स्तोत्रों का पाठ किया जाता है. सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या अन्य सामग्री का दान भी किया जा सकता है.
एकादशी व्रत में किन बातों का रखें ध्यान?
- एकादशी व्रत में सामान्य रूप से चावल, गेहूं और अनाज का सेवन नहीं किया जाता.
- व्रत रखने वाले लोग अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या अन्य मान्य व्रत आहार लेते हैं.
- व्रत के दौरान भगवान विष्णु का स्मरण, सात्विक आचरण और संयम रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है.
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