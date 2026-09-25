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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEkadashi October 2026: अक्टूबर में इंदिरा और पापांकुशा एकादशी कब-कब ? नोट करें डेट

Ekadashi October 2026: अक्टूबर में इंदिरा और पापांकुशा एकादशी कब-कब ? नोट करें डेट

October 2026 Ekadashi: अक्टूबर में इंदिरा एकादशी और पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाएगा. एक पितरों की कृपा पाने और दूसरा व्रत पापों से छुटकारा पाने के लिए महत्व रखता है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 25 Sep 2026 08:09 AM (IST)
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Ekadashi October 2026: अक्टूबर 2026 में दो प्रमुख एकादशी व्रत पड़ेंगे. इनमें पहली आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी 6 अक्टूबर 2026 और दूसरी आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी 22 अक्टूबर को होगी. इंदिरा एकादशी का संबंध विशेष रूप से पितरों की शांति और मोक्ष की कामना से जोड़ा जाता है.

जबकि पापांकुशा एकादशी भगवान विष्णु की भक्ति और पापों से मुक्ति की कामना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. इन दोनों एकादशी से जुड़ी जानकारी देखें

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इंदिरा एकादशी 

पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर 2026, मंगलवार को रखा जाएगा. एकादशी तिथि 6 अक्टूबर को रात 2:07 बजे शुरू होगी और 7 अक्टूबर को रात 12:34 बजे समाप्त होगी. 

इंदिरा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा के साथ पितरों के निमित्त किए जाने वाले धार्मिक कर्मों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत, विष्णु पूजा, तर्पण और दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है. इसे विशेष रूप से पितृ पक्ष के आसपास आने वाली एकादशी के रूप में भी देखा जाता है.

पापांकुशा एकादशी

अक्टूबर की दूसरी एकादशी पापांकुशा एकादशी होगी. यह 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 21 अक्टूबर को दोपहर 2:11 बजे शुरू होगी और 22 अक्टूबर को दोपहर 2:47 बजे समाप्त होगी.

पापांकुशा एकादशी आश्विन शुक्ल पक्ष में आती है. धार्मिक मान्यताओं में इसे भगवान विष्णु की आराधना, संयम और आत्मशुद्धि से जुड़ा व्रत बताया गया है. इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान एवं पूजन करते हैं.

एकादशी पर क्या करें

इस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें. भगवान को पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित किए जा सकते हैं. विष्णु मंत्र का जाप, विष्णु सहस्रनाम या भगवान विष्णु से संबंधित स्तोत्रों का पाठ किया जाता है. सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या अन्य सामग्री का दान भी किया जा सकता है.

एकादशी व्रत में किन बातों का रखें ध्यान?

  • एकादशी व्रत में सामान्य रूप से चावल, गेहूं और अनाज का सेवन नहीं किया जाता.
  • व्रत रखने वाले लोग अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या अन्य मान्य व्रत आहार लेते हैं.
  • व्रत के दौरान भगवान विष्णु का स्मरण, सात्विक आचरण और संयम रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Sep 2026 08:09 AM (IST)
Tags :
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