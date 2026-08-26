Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEid Milad-un-Nabi 2026: रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाया अजमेर शरीफ, दरगाह का भव्य नजारा देखने उमड़े जायरीन

Eid Milad-un-Nabi 2026: रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाया अजमेर शरीफ, दरगाह का भव्य नजारा देखने उमड़े जायरीन

ईद मिलादुन्नबी पर अजमेर शरीफ दरगाह रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों से जगमगा उठी. इस खूबसूरत नजारे को देखने और जियारत के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, पढ़ें पूरी खबर.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Aug 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

Eid Milad-un-Nabi 2026: अजमेर, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन यानी ईद मिलादुन्नबी (बारावफात) के खास मौके पर अजमेर की मशहूर ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है. दरगाह में की गई रंग-बिरंगी रोशनी और फूलों की सजावट यहां आने वाले लोगों का दिल जीत रही है.

कुदरती फूलों और आधुनिक लाइटिंग से महका परिसर

ईद मिलादुन्नबी के पावन पर्व को लेकर दरगाह शरीफ में पिछले कई दिनों से तैयारियां जोरों पर चल रही थीं. पूरे परिसर को खास अंदाज में सजाने के लिए विशेष कारीगरों और डेकोरेटर्स को बुलाया गया है. मुख्य गुंबद, बुलंद दरवाजा, महफिल खाना, संदल खाना और शाहजहानी मस्जिद समेत सभी ऐतिहासिक दरवाजों व बरामदों को आकर्षक एलईडी और रंगीन फानूसों से सजाया गया है.

  • फूलों की महक: दरगाह के आस्ताने और मुख्य द्वारों को देश के विभिन्न राज्यों से मंगाए गए विशेष किस्म के सुगंधित और ताजे फूलों से सजाया गया है.
  • तैयारी का समय: पूरी सजावट और लाइट डेकोरेशन को अंतिम रूप देने में कारीगरों को करीब 4 से 5 दिन का वक्त लगा है.
  • समिति का जिम्मा: इस पूरी भव्य सजावट और रोशनी का संपूर्ण खर्च अंजुमन सैयद जादगान कमेटी की ओर से उठाया गया है.

शाम ढलते ही दिखा अलौकिक नजारा

जैसे ही सूरज ढलता है और दरगाह शरीफ में लाइटें रोशन होती हैं, पूरा परिसर दूधिया और बहुरंगी रोशनी से जगमगा उठता है. शाम के समय इस नूरानी मंजर को देखने और अपने कैमरों में कैद करने के लिए दरगाह के आहाते में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ रही है. अकीदतमंद दरगाह की जियारत के साथ-साथ इस रूहानी नजारे का दीदार कर अमन-चैन की दुआएं मांग रहे हैं.

शहरभर में जश्न का माहौल

ईद मिलादुन्नबी को लेकर केवल दरगाह शरीफ ही नहीं, बल्कि अजमेर के अंदरूनी बाजारों, प्रमुख चौराहों और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों जैसे नला बाजार, दरगाह बाजार, दिल्ली गेट और लाखन कोटरी में भी खास सजावट की गई है. शहर के विभिन्न हिस्सों में जलसे और महफिलों का दौर जारी है.

कमेटी का बयान

अंजुमन सैयद जादगान कमेटी के सदस्य सैयद वसीम ने बताया कि पैगंबर साहब के जन्मदिन के मुबारक मौके पर हर साल की तरह इस बार भी दरगाह शरीफ को खास रोशनी और फूलों से सजाया गया है. जायरीनों की सहूलियत, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमेटी और स्थानीय प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

राखी बांधते समय भाई किस दिशा में बैठे? ग्रहण के दिन जान लें नियम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 26 Aug 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Ajmer Sharif Dargah Eid Milad Un Nabi Prophet Muhammad Birthday Ajmer Sharif Lighting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Eid Milad-un-Nabi 2026: रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाया अजमेर शरीफ, दरगाह का भव्य नजारा देखने उमड़े जायरीन
ईद मिलादुन्नबी, रोशनी से जगमगाई अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह, देखने पहुंचे हजारों लोग
धर्म
Onam 2026: विष्णु ने राजा महाबली को पाताल भेजा, फिर हर साल घर लौटने का वरदान क्यों दिया
विष्णु ने राजा महाबली को पाताल भेजा, फिर हर साल घर लौटने का वरदान क्यों दिया
धर्म
एक घर में सास और बहू दोनों रखें वरलक्ष्मी व्रत तो कलश एक होगा या अलग? जानें पूजा का नियम
एक घर में सास और बहू दोनों रखें वरलक्ष्मी व्रत तो कलश एक होगा या अलग? जानें पूजा का नियम
धर्म
आज 26 अगस्त 2026 का पंचांग, बुधवार गणेश जी की पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग
आज 26 अगस्त 2026 का पंचांग, बुधवार गणेश जी की पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग
Advertisement

वीडियोज

गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पर मौत की स्क्रिप्ट !
कचरे में फेंकी एक्सपायर्ड चॉकलेट, लूटने उमड़ी भीड़!
'ऑल इंडिया पॉलिसी'..रोजगार मांगोगे,मिलेगी लाठी !
Kriti Sanon के रक्षाबंधन ऐड पर भड़कीं Kangana Ranaut
युवाओं की आवाज क्यों नहीं सुन रही सम्राट सरकार? पटना में बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र देने जा रहे इस्तीफा, क्यों लिया फैसला?
कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र देने जा रहे इस्तीफा, क्यों लिया फैसला?
इंडिया
'इस्लाम पर हमला', हाईकोर्ट के स्कूल में हिजाब वाले फैसले पर भड़के ओवैसी
'इस्लाम पर हमला', हाईकोर्ट के स्कूल में हिजाब वाले फैसले पर भड़के ओवैसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया, BSP चीफ ने की ये अपील
स्कूलों में हिजाब विवाद पर मायावती की प्रतिक्रिया, BSP चीफ ने की ये अपील
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' की बंपर ओपनिंग तय, सुबह 10 बजे तक 23 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
'टॉक्सिक' की बंपर ओपनिंग तय, सुबह 10 बजे तक 23 करोड़ के हुई पार
क्रिकेट
सिर्फ 14 रन से चूकी श्रीलंका, कोलंबो टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का जलवा, सारांश भी चमके
सिर्फ 14 रन से चूकी श्रीलंका, कोलंबो टेस्ट में भारतीय गेंदबाजों का जलवा, सारांश भी चमके
इंडिया
'मेरी मां का परिवार भारत में...', भागवत के कार्यक्रम से चिढ़े जोहरान ममदानी?
'मेरी मां का परिवार भारत में...', भागवत के कार्यक्रम से चिढ़े जोहरान ममदानी?
बिहार
बिहार में इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार देगी ढाई लाख रुपये! CM सम्राट का ऐलान
बिहार में इंटरकास्ट मैरिज करने पर सरकार देगी ढाई लाख रुपये! CM सम्राट का ऐलान
ट्रेंडिंग
छुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल
छुट्टी मांगने पर बॉस ने दिया ऐसा रिप्लाई, चैट हो गई वायरल
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget