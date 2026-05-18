हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मEid-al-Adha 2026: सऊदी में माह-ए-जिलहिज्जा आज से शुरू, भारत में भी बकरीद की तारीख कंफर्म

Eid-al-Adha 2026: सऊदी में माह-ए-जिलहिज्जा आज से शुरू, भारत में भी बकरीद की तारीख कंफर्म

Eid ul adha 2026: सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, जॉर्डन, भारत और पाकिस्तान समेत अन्य देशों की चांद समितियों ने अपने देशों में ईद-उल-अजहा की तारीख की पुष्टि की. भारत में बकरीद (Bakrid) 28 मई को मनाई जाएगी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 May 2026 09:50 AM (IST)
Preferred Sources

Eid ul adha 2026: सऊदी अरब सुप्रीम कोर्ट और संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत, कतर, जॉर्डन, भारत और पाकिस्तान समेत अन्य देशों की चांद दर्शन समितियों ने अपने-अपने देशों में ईद उल अजहा 2026 की तारीख की पुष्टि कर दी है. ईद उल अजहा के साथ ही सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए भी तारीखों की घोषणा की.

सऊदी कोर्ट रविवार रात में जारी की गई घोषणा के अनुसार, 2026 में ईद उल अजहा बुधवार 27 मई को मनाई जाएगी और हज 2026 (यौम अराफात 1447 हिजरी) मंगलवार 26 मई, 2026 को होगा. सऊदी अरब के साथ ही अन्य देशों ने भी अपने मुल्क में बकरीद की तारीख पर मुहर लगा दी है.

इस्लामिक सेंटर के जनरल सचिव मौलाना आलम मुस्तफा यकूबी के अनुसार, 17 मई मुल्क में जिल हिज्जा का का चांद नजर नहीं आया. हिलाल (नया चांद) दिखाई न देने के कारण 19 मई को माह-ए- जिल हिज्जा का पहला दिन रहेगा और दसवें दिन बकरीद मनाई जाएगी. आइए जानते हैं भारत समेत दुनिया में किस दिन मनेगी बकरीद.

27 मई 2026 कौन से देश मनाएंगे बकरीद

सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कुवैत, कतर, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, ट्यूनिस, तुर्किये, जॉर्डन, अफ़ग़ानिस्तान, यूएसए,कनाडा, सिंगापुर, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम.

28 मई को किन देशों में मनेगी बकरीद

भारत, ब्रुनेई और बांग्लादेश में 28 मई 2026 को बकरीद मनाई जाएगी.

इस बार भारत और पाकिस्तान में अलग-अलग बकरीद

सेंट्रल रुएत-ए-हिलाल कमेटी पाकिस्तान ने रविवार 17 मई 2026 को जिल हिज्जा 1447 हिजरी के चांद नजर आने की पुष्टि की है. इसलिए यहां बुधवार 27 मई  को ईद अल अजहा मनाई जाएगी. वही दूसरी ओर दूसरी ओर भारत में चांद देखने वाली समितियों ने कहा कि उन्हें, आज किसी भी शहर से चांद दिखने की कोई सूचना नहीं मिली है. इसलिए भारत में मंगलवार से जिल हिज्जा की शुरुआत होगी और ईद अल अजहा का गुरुवार 28 मई को मनाया जाएगा. 

दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम सैय्यद शाबान बुखारी ने भी आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि, भारत में इस साल बकरीद गुरुवार 28 (मई) को होगी.

इबादत और कुर्बानी का पर्व है बकरीद

इस्लाम में बकरीद या ईद-उल-अजहा को महत्वपूर्ण त्योहारों में एक माना जाता है. इसमें मुख्य रूप से कुर्बानी का त्योहार कहा जाता है. पशु की कुर्बानी देकर बकरीद के दिन मुसलमान हजरत इब्राहिम की अल्लाह के प्रति आस्था और त्याग को याद करते हैं. इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि, हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे प्यारी चीज (अपने बेटे) को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे.

बकरीद के दिन विशेष नमाज भी अदा की जाती है, जोकि सामान्य या रोज के दिनों से थोड़ी अलग होती है. मुसलमान ईदगाह या मस्जिदों में जाकर सामूहिक रूप से बकरीद की नमाज पढ़ते हैं. यह दो रकात (Rakat) की वाजिब नमाज है और इसे सूरज निकलने के कुछ देर बाद (आमतौर पर सुबह 7:00 से 9:00 बजे के बीच) अदा किया जाता है.

ये भी पढ़ें: Eid al Adha 2026 Moon Sighting: सउदी में दिखा जिल हिज्जा का चांद, जानें भारत में बकरीद कब

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 18 May 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Bakrid Eid Al-Adha 2026 Eid Ul Adha 2026 Bakrid 2026 Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Eid-al-Adha 2026: सऊदी में माह-ए-जिलहिज्जा आज से शुरू, भारत में भी बकरीद की तारीख कंफर्म
Eid-al-Adha 2026: सऊदी में माह-ए-जिलहिज्जा आज से शुरू, भारत में भी बकरीद की तारीख कंफर्म
धर्म
Eid al Adha 2026 Moon Sighting: सउदी में दिखा जिल हिज्जा का चांद ! जानें भारत में बकरीद कब
Eid al Adha 2026 Moon Sighting: सउदी में दिखा जिल हिज्जा का चांद ! जानें भारत में बकरीद कब
धर्म
Navgrah Katha 2: इंद्रसभा में चंद्रमा ने बताई अपनी महिमा, नवग्रहों में पढ़ें चंद्र देव की दिव्य कथा
Navgrah Katha 2: इंद्रसभा में चंद्रमा ने बताई अपनी महिमा, नवग्रहों में पढ़ें चंद्र देव की दिव्य कथा
धर्म
Eid al Adha 2026: 17 मई को दिखा चांद तो 27 को होगा बकरीद, 3 दिन तक होगी कुर्बानी
Eid al Adha 2026: 17 मई को दिखा चांद तो 27 को होगा बकरीद, 3 दिन तक होगी कुर्बानी
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बाबा रे बाबा... 'पिस्तौल बाबा'! | Sansani
Sandeep Chaudhary | Inflation | Iran US War: ट्रंप का 'स्लेज हैमर' और 'आपदाओं का दशक'! | Video Game
Rajdhani Train Fire: राजधानी एक्सप्रेस में कैसे लगी भीषण आग ? | Short Circuit
Janhit : ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं Trump ? | Iran-US War Update
Fuel Crisis : पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 48 घंटे में दोबारा बढ़ी CNG! | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्वीडन के पीएम ने ऐसा क्या दिया, खुश हो गए प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल से है बड़ा कनेक्शन
स्वीडन के पीएम ने ऐसा क्या दिया, खुश हो गए प्रधानमंत्री मोदी, बंगाल से है बड़ा कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत
लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और मैजिक की टक्कर में 8 लोगों की मौत
इंडिया
अब शुरू होगा गर्मी का टॉर्चर, 47 डिग्री पारा! जानें यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
अब शुरू होगा गर्मी का टॉर्चर, 47 डिग्री पारा! जानें यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम?
स्पोर्ट्स
IPL Records: देवदत्त पडिक्कल से विराट कोहली तक, IPL में सबसे तेज रन माइलस्टोन रिकॉर्ड्स में कौन सबसे आगे
IPL Records: देवदत्त पडिक्कल से विराट कोहली तक, IPL में सबसे तेज रन माइलस्टोन रिकॉर्ड्स में कौन सबसे आगे
बॉलीवुड
Pati Patni Aur Woh Do BO Day 3: 'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, लेकिन नहीं तोड़ पाई कार्तिक की फिल्म का रिकॉर्ड
'पति पत्नी और वो दो' ने संडे को मचाया धमाल, धुआंधार छापे नोट, जानें- फिल्म के तीन दिनों का कलेक्शन
विश्व
ईरान को घड़ी की टिकटिक वाली धमकी, नेतन्याहू से 30 मिनट बात... चीन दौरे के बाद क्यों गुस्से में आए ट्रंप? तेहरान को दिया अल्टीमेटम
ईरान को घड़ी की टिकटिक वाली धमकी, नेतन्याहू से 30 मिनट बात... चीन दौरे के बाद क्यों गुस्से में ट्रंप?
शिक्षा
National Overseas Scholarship 2026-27: विदेश में पढ़ाई का है सपना, जानें नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए कैसे करें अप्लाई?
विदेश में पढ़ाई का है सपना, जानें नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए कैसे करें अप्लाई?
ऑटो
महंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज
महंगे तेल से चाहिए परमानेंट छुट्टी? ये 5 EV बदल देंगी आपका सफर, कम खर्च में मिलेगा दमदार माइलेज
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget