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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मक्रिकेट के ईडन गार्डन्स में दुर्गा पूजा! जानें क्या है चक्षुदान और महालया से इसका क्या संबंध

क्रिकेट के ईडन गार्डन्स में दुर्गा पूजा! जानें क्या है चक्षुदान और महालया से इसका क्या संबंध

Eden Gardens Durga Puja 2026: महालया पर मां दुर्गा की प्रतिमा में आंखें बनाने की परंपरा को चक्षुदान कहा जाता है. जानें चक्षुदान क्या है, यह महालया से क्यों जुड़ा है और बंगाल में इसका क्या महत्व है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 26 Sep 2026 02:58 PM (IST)
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Chakshu Daan Durga Puja: कोलकाता का ईडन गार्डन्स क्रिकेट के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार यहां महालया की शाम नजारा बिल्कुल अलग होगा. 10 अक्टूबर 2026 को महालया के मौके पर ईडन गार्डन्स में दुर्गा पूजा से जुड़ा बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है.

करीब 15 हजार ढाकी एक साथ ढाक बजाएंगे, दुर्गा थीम पर ड्रोन शो होगा और कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना है. 

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लेकिन इस आयोजन में सबसे ज्यादा चर्चा उस रस्म की हुई, जो बंगाल की दुर्गा पूजा से सदियों से जुड़ी है. आखिर चक्षुदान इतना खास क्यों है और महालया से इसका क्या संबंध है?

क्या होता है मां दुर्गा का चक्षुदान?

बंगाल में इसे 'चोख्खुदान' (Chokkhu Daan) कहा जाता है. 'चोख्खु' यानी आंख और 'दान' यानी देना. आसान भाषा में कहें तो मां दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमा की आंखों को बनाने और अंतिम रूप देने की परंपरा चक्षुदान कहलाती है.

मूर्ति बनाते समय चेहरे और शरीर का काम पहले पूरा कर लिया जाता है, लेकिन पारंपरिक रूप से आंखों के चित्रांकन का विशेष महत्व माना गया है. इसे बेहद बारीकी से किया जाता है और आमतौर पर अनुभवी मूर्तिकार ही यह काम करते हैं. आंखों से ही प्रतिमा के चेहरे का तेज, करुणा और शक्ति का भाव उभरता है.

UNESCO ने भी कोलकाता की दुर्गा पूजा के अपने विवरण में Chokkhudaan का खास उल्लेख किया है. इसमें इसे देवी की आंखें बनाने से जुड़ी महत्वपूर्ण पारंपरिक रस्म बताया गया है.

महालया पर ही क्यों बनाया जाता है मां का नेत्र?

महालया बंगाल में केवल दुर्गा पूजा से पहले आने वाली एक तारीख नहीं है. धार्मिक मान्यता में यह पितृ पक्ष के समापन और देवी पक्ष की शुरुआत से जुड़ा दिन है. इसी के साथ मां दुर्गा के मायके यानी पृथ्वी पर आगमन की प्रतीकात्मक शुरुआत मानी जाती है.

पुरानी परंपरा में प्रतिमा लगभग तैयार रखी जाती थी और आंखें महालया पर बनाई जाती थीं. आज हालांकि काम का तरीका बदल गया है. हजारों प्रतिमाएं अलग-अलग पूजा पंडालों तक समय पर पहुंचानी होती हैं. इसलिए कई मूर्तिकार सुविधा के अनुसार महालया से पहले ही आंखें बना देते हैं. फिर भी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से चक्षुदान का सबसे गहरा संबंध महालया से ही बना हुआ है.

क्या चक्षुदान ही प्राण प्रतिष्ठा है?

यहां एक फर्क समझना जरूरी है. चक्षुदान और प्राण प्रतिष्ठा एक ही रस्म नहीं हैं. चक्षुदान प्रतिमा की आंखों के चित्रांकन से जुड़ी परंपरा है. दुर्गा पूजा में बोधन और प्राण प्रतिष्ठा जैसे धार्मिक अनुष्ठान अलग चरणों में होते हैं. इसलिए आंखें बनाते ही औपचारिक प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, ऐसा कहना सही नहीं होगा.

ईडन गार्डन्स में क्यों हुई चक्षुदान की चर्चा?

यही वजह है कि ईडन गार्डन्स के आयोजन में चक्षुदान शामिल करने की शुरुआती योजना ने लोगों का ध्यान खींचा. क्रिकेट के ऐतिहासिक मैदान पर महालया, हजारों ढाकियों की आवाज और मां दुर्गा की पुरानी परंपरा, यह अपने आप में असामान्य मेल था. इस चर्चा ने महालया से जुड़ी उस परंपरा को फिर सामने ला दिया है जिसमें मूर्तिकार की कुछ बारीक रेखाएं मां दुर्गा की प्रतिमा को उसका सबसे पहचानने योग्य स्वरूप देती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 26 Sep 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Eden Gardens Durga Puja 2026 Chakshu Daan Durga Puja Mahalaya
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