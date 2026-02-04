हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sankashti Chaturthi 2026 Moon Time: द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर चांद निकलने का समय जानें, दिल्ली-मुंबई समेत आपके शहर में कब होगा चंद्रोदय

Sankashti Chaturthi 2026 Moon Time: द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी पर चांद निकलने का समय जानें, दिल्ली-मुंबई समेत आपके शहर में कब होगा चंद्रोदय

Sankashti Chaturthi 2026 Moonrise Time: फाल्गुन की संकष्टी चतुर्थी 5 फरवरी 2026 को है. ये व्रत सारे दुखों को दूर करता है. इस दिन चंद्रमा की पूजा जरुर करें. इसके लिए आपके शहर में चांद कब निकलेगा जान लें

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 04 Feb 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

Dwijpriya sankashti chaturthi 2026: 5 फरवरी 2026 को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत है. समस्त दोषों से मुक्ति और संतान सुख के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन गणपति जी की पूजा के अलावा चंद्रमा की आराधना बहुत खास मानी जाती है. भारत में संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय समय शहर अनुसार अलग-अलग होता है. ऐसे में फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी का चांद आपके शहर में कब निकलेगा यहां जान लें.

द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी 2026 चंद्रोदय समय

दिल्ली रात 9 बजकर 35 मिनट
मुंबई रात 9 बजकर 50 मिनट
लखनऊ रात 9 बजकर 19 मिनट
पटना रात 9 बजकर 01 मिनट
नोएडा रात 9 बजकर 34 मिनट
हैदराबाद रात 9 बजकर 26 मिनट
गोरखपुर रात 9 बजकर 9 मिनट
भोपाल रात 9 बजकर 32 मिनट
इंदौर रात 9 बजकर 39 मिनट
जयपुर रात 9 बजकर 40 मिनट
आगरा रात 9 बजकर 31 मिनट
चंडीगढ़ रात 9 बजकर 37 मिनट
अहमदाबाद रात 9 बजकर 52 मिनट 

दुख-दरिद्रता को दूर करने वाली चतुर्थी

यह तिथि दुख और बाधाओं को दूर करने वाली मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धालु इस दिन विधि-विधान से व्रत रखकर गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, उनके जीवन की परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं.

चंद्रमा पूजा विधि

फाल्गुन की द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का चंद्रमा जब आसमान में दिख जाए तब लौटे में जल भरकर थोड़ा कच्चा दूध लें और थोड़ी सी चीनी भी मिला लें. फिर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए चंद्र देवका का ध्यान करते हुए अर्घ्य दें. चंद्र दर्शन के समय संतान का स्मरण कर अर्घ्य देने से संतान पर आने वाले संकट टलते हैं. ऐसी मान्यता है. अकाल भय, रोग और मानसिक कष्ट दूर होते हैं.

Falgun Amavasya 2026: फाल्गुन अमावस्या कब ? नोट करें डेट, इसी दिन लगेगा सूर्य ग्रहण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 04 Feb 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Sankashti Chaturthi 2026 Dwijpriya Sankashti Chaturthi 2026
और पढ़ें
