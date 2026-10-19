Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDussehra 2026 Puja Muhurat: 20 अक्टूबर को दशहरे की पूजा कब करें?

Dussehra 2026 Puja Muhurat: 20 अक्टूबर को दशहरे की पूजा कब करें?

Dussehra 2026 Puja Muhurat: दशहरे पर सुबह नवमी व दोपहर 12:50 से दशमी शुरू होगी. पूजन समय को लेकर असमंजस है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद आदि शहरों में विजय मुहूर्त का समय अलग रहेगा.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 19 Oct 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

Dussehra 2026: मंगलवार, 20 अक्टूबर को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा. इस बार दशहरे की सुबह नवमी तिथि रहने से पूजा के समय को लेकर लोगों के मन में सवाल है. पंचांग के अनुसार दोपहर 12:50 बजे नवमी समाप्त होगी और दशमी तिथि शुरू हो जाएगी. ऐसे में घर में भगवान राम की पूजा सुबह करें या दशमी लगने के बाद?

खासकर जिन परिवारों में दशहरे पर शस्त्र पूजन, शमी पूजन और अपराजिता पूजन की परंपरा है, उनके लिए सही मुहूर्त जानना जरूरी है.

दशहरे पर घर में पूजा कब करें?

दशहरे की सुबह नवमी तिथि होने के बावजूद भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी की सामान्य पूजा की जा सकती है. सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाने, भोग लगाने और राम नाम का जाप करने के लिए दशमी शुरू होने का इंतजार जरूरी नहीं है.

हालांकि विजयादशमी की विशेष पूजा के लिए दशमी तिथि का महत्व है. इस बार दशमी दोपहर 12:50 बजे शुरू होगी. ऐसे में शस्त्र पूजन, शमी पूजन और अपराजिता पूजन दोपहर में निर्धारित मुहूर्त के अनुसार करना उचित रहेगा.

दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में कब करें पूजा?

दशहरे पर विजय मुहूर्त का समय स्थान के अनुसार बदलता है. दिल्ली में 20 अक्टूबर को विजय मुहूर्त दोपहर 1:59 बजे से 2:45 बजे तक रहेगा. नोएडा में दोपहर 1:59 से 2:44 बजे तक और गाजियाबाद में दोपहर 1:58 से 2:44 बजे तक विजय मुहूर्त रहेगा. गुरुग्राम में यह समय दोपहर 2:00 से 2:46 बजे तक रहेगा.

इस दौरान भगवान राम की विशेष पूजा के साथ शस्त्र पूजन, शमी पूजन और अपराजिता पूजन किया जा सकता है.

दूसरे प्रमुख शहरों में विजय मुहूर्त

लखनऊ: दोपहर 1:45 से 2:31 बजे तक
जयपुर: दोपहर 2:06 से 2:51 बजे तक
पटना: दोपहर 1:29 से 2:14 बजे तक
मुंबई: दोपहर 2:20 से 3:06 बजे तक
कोलकाता: दोपहर 1:17 से 2:03 बजे तक
भोपाल और अन्य शहरों में स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त देखना चाहिए.

दशहरे की पूजा में दोपहर का समय क्यों महत्वपूर्ण?

धार्मिक परंपरा में विजयादशमी की पूजा के लिए अपराह्न काल का विशेष महत्व माना गया है. दशमी तिथि का अपराह्न काल में होना पर्व के निर्णय का महत्वपूर्ण आधार है. यही वजह है कि दशहरे की पूजा का समय तय करते समय केवल सूर्योदय की तिथि नहीं देखी जाती.

इस बार 20 अक्टूबर को सुबह नवमी रहेगी, लेकिन दोपहर में दशमी शुरू हो जाएगी. दशमी तिथि अगले दिन 21 अक्टूबर को दोपहर 2:11 बजे तक रहेगी.

घर में कैसे करें दशहरे की पूजा?

विजय मुहूर्त में घर के पूजा स्थान की सफाई कर भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पूजा करें. दीपक जलाएं और पुष्प, अक्षत व भोग अर्पित करें. इसके बाद परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें.

जिन परिवारों में शमी पूजन की परंपरा है, वे शमी वृक्ष की पूजा कर सकते हैं. वहीं शस्त्र पूजन की परंपरा वाले परिवार अपनी मान्यता के अनुसार पूजा कर सकते हैं. कई स्थानों पर दशहरे के दिन व्यापार से जुड़े उपकरणों और औजारों की पूजा भी की जाती है.

विजय मुहूर्त छूट जाए तो क्या करें?

यदि किसी कारण से विजय मुहूर्त में पूजा नहीं कर पाते हैं तो भगवान राम की सामान्य पूजा बाद में भी की जा सकती है. हालांकि विजयादशमी के विशेष अनुष्ठानों के लिए स्थानीय पंचांग और पारिवारिक परंपरा के अनुसार उपयुक्त समय का ध्यान रखना चाहिए.

इस बार दशहरे पर सुबह सामान्य पूजा करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन शस्त्र पूजन, शमी पूजन और अपराजिता पूजन के लिए दोपहर में दशमी तिथि शुरू होने के बाद का मुहूर्त अधिक उपयुक्त रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
Read More
Published at : 19 Oct 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Shami Puja Dussehra 2026 Vijayadashami 2026 Shastra Puja 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Navami Havan: पूर्णाहुति में नारियल क्यों चढ़ाते हैं, न हो तो क्या अधूरी रह जाती है पूजा?
नवमी के हवन में नारियल की पूर्णाहुति क्यों देते हैं? इसके बिना अधूरी रहती है नवरात्रि की पूजा?
धर्म
Aaj Ka Panchang 19 October 2026: अष्टमी-नवमी आज, सुबह 10:51 बजे बदलेगी तिथि, कब करें कन्या पूजन?
Aaj Ka Panchang 19 October 2026: अष्टमी-नवमी आज, सुबह 10:51 बजे बदलेगी तिथि, कब करें कन्या पूजन?
धर्म
पापांकुशा एकादशी 2026: पूजा में तुलसी दल चढ़ाने का क्या है नियम? जानें व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय
पापांकुशा एकादशी 2026: पूजा में तुलसी दल चढ़ाने का क्या है नियम? जानें व्रत कथा, शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय
धर्म
Kanya Pujan 2026: नवरात्रि कन्या पूजन से मिलेगी परेशानियों से मुक्ति, 19 और 20 अक्टूबर को महाष्टमी-महानवमी पर होगा विशेष अनुष्ठान
नवरात्रि 2026: कन्या पूजन से मिलेगी परेशानियों से मुक्ति, 19 और 20 अक्टूबर को महाष्टमी-महानवमी पर होगा विशेष अनुष्ठान
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
'बहुत जल्द...', भारत-US ट्रेड डील पर मार्को रुबियो का बड़ा बयान, जयशंकर से मीटिंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
कांग्रेस में शामिल हुए जुबिन नौटियाल के पिता, कुमारी शैलजा बोलीं- मन मारकर BJP में गए
इंडिया
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
रिजीम चेंज पर शशि थरूर का बड़ा बयान, 'भारत न तो फ्रांस है और न...'
स्पोर्ट्स
18 छक्के, 11 चौके... 214 के स्ट्राइक रेट से 184 रन! बिहार के अनमोल ने काटा गदर
18 छक्के, 11 चौके... 214 के स्ट्राइक रेट से 184 रन! बिहार के अनमोल ने काटा गदर
बॉलीवुड
जो भी होने वाला है वो होगा...' लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही धमकियों पर बोले थे सलमान खान
जो भी होने वाला है वो होगा...' लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही धमकियों पर बोले थे सलमान खान
इंडिया
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
फेसबुक-इंस्टा पर किस तरह की पोस्ट पर बढ़ेगी निगरानी? जानें सरकार की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
शिवा हत्याकांड: आरोपी श्रद्धा लखनऊ आई और चली गई...पुलिस को भनक तक नहीं?
विश्व
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
मुइज्जू का पाकिस्तान दौरा बढ़ाएगा भारत की चिंता? 11 साल बाद मालदीव के राष्ट्रपति का दौरा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget