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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मदूर्वा अष्टमी क्यों मनाई जाती है सितंबर में ये कब, तारीख, मुहूर्त सब देखें

दूर्वा अष्टमी क्यों मनाई जाती है सितंबर में ये कब, तारीख, मुहूर्त सब देखें

Durva Ashtami 2026: दूर्वा अष्टमी 18 सितंबर 2026 को है. इस दिन बप्पा को दूर्वा चढ़ाने का खास महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कैसे हुई दूर्वा की उत्पत्ति, कहां से आई ये घास

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 17 Sep 2026 05:27 PM (IST)
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Durva Ashtami 2026: दूर्वाष्टमी व्रत 18 सितंबर 2026 को है. श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को इसका महत्व बताते हुए कहा था कि जो ये व्रत करता है और इस दिन दूर्वा से गणपति की पूजा करता है उसके वंश का कभी नाश नहीं होता, दूर्वा की तरह कुल की वृद्धि होती है.कैसे हुई दूर्वा की उत्पत्ति, दूर्वाष्टमी क्यों मनाई जाती है क्या है महत्व जान लें.

क्यों मनाई जाती है दूर्वाष्टमी

इस व्रत का पालन करने से व्रती को सुख, शान्ति, संतान सुख और संकट निवारण का फल प्राप्त होता है. मान्यताओं के अनुसार दूर्वा में शीतलता, पवित्रता और रोगनाशक ऊर्जा स्थित होती है.भगवान गणेश की पूजा में दो, तीन या पाँच दूर्वा अर्पण करने का विधान तंत्र शास्त्र में मिलता है.

  • दूर्वाष्टमी पर पूर्वविद्धा  - दोपहर 1 बजे से शाम 6.23 तक रहेगा.

कैसे हुई दूर्वा की उत्पत्ति

भगवान श्रीकृष्ण बोले पूर्वकाल में जिस समय देवताओं ने अमृत की प्राप्ति करने हेतु क्षीरसागर का मन्थन किया था, उस समय भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर हाथ से पकड़कर मन्दराचल पर्वत को धारण किया था. तीव्र वेग से मन्दराचल का घर्षण होने के कारण भगवान विष्णु के कुछ रोम उखड़कर समुद्र में गिर गये थे.

समुद्र की लहरों के जरिए उछलते हुये पुनः वही रोम भूमि पर आकर हरित वर्ण की सुन्दर और शुभ दूर्वा के रूप में उत्पन्न हो गये. समुद्रमन्थन से प्राप्त अमृत कलश को देवताओं ने उसी दूर्वा पर स्थापित किया. उसी समय अमृत के कुछ बिन्दु वहाँ गिरे जिनके स्पर्श से वह दूर्वा अजर-अमर हो गयी. इस प्रकार देवताओं के लिये भी दूर्वा वन्दनीय एवं पवित्र हो गयी.

देवताओं ने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा खर्जुर, नारिकेल, द्राक्षा, कपित्थ, नारंग, आम्र, बीजपूर, दाड़िम आदि फलों सहित दही, अक्षत, माला आदि से दूर्वा का पूजन किया. देवताओं ने निम्नोक्त मन्त्र से दूर्वा की आराधना की 

त्वं दुर्वेऽमृतजन्मासि वन्दिता च सुरासुरैः.

सौभाग्यं संततिं कृत्वा सर्वकार्यकरी भव॥

यथा शाखाप्रशाखाभिर्विस्तृतासि महीतले.

तथा ममापि संतानं देहि त्वमजरामरे॥

देवताओं के सङ्ग उनकी धर्मपत्नियों एवं अप्सराओं ने भी दूर्वा की पूजा-अर्चना की. मर्त्यलोक में वेदवती, सीता, दमयन्ती आदि स्त्रियों ने भी सौभाग्य प्रदान करने वाली इस दूर्वा की पूजा एवं वन्दना की जिसके फलस्वरूप उन सभी के मनोरथ सिद्ध हुये. जो भी स्त्री स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर दूर्वा का पूजन करके तिलपिष्ट, गोधूम (गेहूँ) एवं सप्तधान्य आदि का दान कर ब्राह्मण को भोजन कराती है.

श्रद्धापूर्वक इस पुण्यकारी और सन्तान प्रदान करने वाली दूर्वाष्टमी व्रत का पालन करती है, वह पुत्र-पौत्रादि, सौभाग्य, सम्पत्ति आदि सभी सुखों से युक्त होकर दीर्घकाल तक सांसारिक सुखों का आनन्द लेती है. इस व्रत के पुण्य प्रभाव से स्त्री अन्त समय में अपने पति सहित प्रलय पर्यन्त स्वर्गलोक में वास करती है जहाँ देवतागण नाना प्रकार से सुख एवं आनन्द प्रदान करते हैं.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Sep 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Ganesh Ji Durva Durva Ashtami 2026
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