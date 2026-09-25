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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDurga Puja 2026: दुर्गा पूजा 2026 कब से शुरू ? इस बार तिथि में कंफ्यूजन, देखें पूरा कैलेंडर

Durga Puja 2026: दुर्गा पूजा 2026 कब से शुरू ? इस बार तिथि में कंफ्यूजन, देखें पूरा कैलेंडर

Durga Puja 2026: दुर्गा पूजा 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहेगी. इस दौरान देवा साधना और माता के मायके आने की खुशी में बंगाली समुदाय धूमधाम से पर्व मनाते हैं, देखें दुर्गा पूजा 2026 का पूरा कैलेंडर.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 25 Sep 2026 07:10 AM (IST)
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Durga Puja 2026: नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू हो रही है तो वहीं दुर्गा पूजा का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2026 से होगा. दुर्गा पूजा शक्ति की उपासना का प्रमुख पर्व माना जाता है. पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड और बिहार समेत कई राज्यों में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर होता है. 

पांच दिन के इस पर्व में ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और संसार को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी.इस साल दुर्गा पूजा 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगा. 

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दुर्गा पूजा 2026 की तारीखें

  • 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार – षष्ठी: बिल्व निमंत्रण, कल्पारंभ, अकाल बोधन, आमंत्रण और अधिवास.
  • 17-18 अक्टूबर – सप्तमी: दुर्गा सप्तमी और नवपत्रिका पूजा यानी कोलाबोऊ पूजा, सप्तमी दो दिन रहेगी.
  • 19 अक्टूबर, सोमवार – महाष्टमी, महानवमी, कन्या पूजा और संधि पूजा.
  • 20 अक्टूबर, मंगलवार – नवमी होम, आयुध पूजा, विजयादशमी, दशहरा, सिंदूर खेला

महालया से शुरू होता है देवी पक्ष

दुर्गा पूजा की तैयारियों का संबंध महालया अमावस्या से भी माना जाता है. पितृ पक्ष की समाप्ति के बाद देवी पक्ष शुरू होता है. परंपरा के अनुसार महालया के बाद मां दुर्गा के धरती पर आगमन की मान्यता है. हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में देवी आराधना और नवरात्रि के अनुष्ठानों की शुरुआत अलग-अलग तिथियों और परंपराओं के अनुसार होती है.

मां दुर्गा ने महिषासुर का किया था वध

पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों में आतंक फैलाया था तब देवताओं की शक्तियों से आदिशक्ति का प्राकट्य हुआ. देवी ने महिषासुर से युद्ध किया और उसका वध किया. इसी कारण मां दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है. यह पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है.

बंगालियों में दुर्गा पूजा का महत्व

बंगाली परंपरा में दुर्गा पूजा का मुख्य उद्देश्य मां दुर्गा की शक्ति और मातृस्वरूप की आराधना करना है. इसे केवल महिषासुर वध की स्मृति तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि यह मां के मायके आने के भाव से भी जुड़ा हुआ है.

मान्यता है कि शारदीय दुर्गोत्सव के दौरान मां दुर्गा अपने बच्चों गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ धरती पर अपने मायके आती हैंइसलिए बंगाल में यह पर्व पूजा के साथ-साथ बेटी के घर आने की खुशी से जुड़ा है.

षष्ठी से दशमी तक क्या होता है?

दुर्गा पूजा के पांच प्रमुख दिनों में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी शामिल हैं. षष्ठी के दिन देवी का आह्वान और बोधन किया जाता है. सप्तमी को नवपत्रिका पूजा की विशेष परंपरा है. अष्टमी को महाष्टमी पूजा, कुमारी पूजा और संधि पूजा होती है. नवमी को विशेष पूजा और हवन किए जाते हैं. दशमी के दिन मां दुर्गा को विदाई दी जाती है, सिंदूर लगाया जाता है इसे सिंदूर खेला कहते हैं.

दशमी पर सिंदूर खेला और विसर्जन

पश्चिम बंगाल की परंपरा में विवाहित महिलाएं सिंदूर खेला करती हैं और मां को सिंदूर अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. इसके बाद शोभायात्रा के साथ देवी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है. धार्मिक दृष्टि से विसर्जन मां दुर्गा के अपने लोक में लौटने का प्रतीक माना जाता है.

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About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 25 Sep 2026 07:10 AM (IST)
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Navratri 2026 Durga Puja 2026
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