Durga Puja 2026: नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू हो रही है तो वहीं दुर्गा पूजा का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2026 से होगा. दुर्गा पूजा शक्ति की उपासना का प्रमुख पर्व माना जाता है. पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, झारखंड और बिहार समेत कई राज्यों में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर होता है.

पांच दिन के इस पर्व में ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और संसार को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी.इस साल दुर्गा पूजा 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगा.

दुर्गा पूजा 2026 की तारीखें

16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार – षष्ठी: बिल्व निमंत्रण, कल्पारंभ, अकाल बोधन, आमंत्रण और अधिवास.

षष्ठी: बिल्व निमंत्रण, कल्पारंभ, अकाल बोधन, आमंत्रण और अधिवास. 17-18 अक्टूबर – सप्तमी: दुर्गा सप्तमी और नवपत्रिका पूजा यानी कोलाबोऊ पूजा, सप्तमी दो दिन रहेगी.

सप्तमी: दुर्गा सप्तमी और नवपत्रिका पूजा यानी कोलाबोऊ पूजा, सप्तमी दो दिन रहेगी. 19 अक्टूबर, सोमवार – महाष्टमी, महानवमी, कन्या पूजा और संधि पूजा.

महाष्टमी, महानवमी, कन्या पूजा और संधि पूजा. 20 अक्टूबर, मंगलवार – नवमी होम, आयुध पूजा, विजयादशमी, दशहरा, सिंदूर खेला

महालया से शुरू होता है देवी पक्ष

दुर्गा पूजा की तैयारियों का संबंध महालया अमावस्या से भी माना जाता है. पितृ पक्ष की समाप्ति के बाद देवी पक्ष शुरू होता है. परंपरा के अनुसार महालया के बाद मां दुर्गा के धरती पर आगमन की मान्यता है. हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में देवी आराधना और नवरात्रि के अनुष्ठानों की शुरुआत अलग-अलग तिथियों और परंपराओं के अनुसार होती है.

मां दुर्गा ने महिषासुर का किया था वध

पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों में आतंक फैलाया था तब देवताओं की शक्तियों से आदिशक्ति का प्राकट्य हुआ. देवी ने महिषासुर से युद्ध किया और उसका वध किया. इसी कारण मां दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है. यह पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है.

बंगालियों में दुर्गा पूजा का महत्व

बंगाली परंपरा में दुर्गा पूजा का मुख्य उद्देश्य मां दुर्गा की शक्ति और मातृस्वरूप की आराधना करना है. इसे केवल महिषासुर वध की स्मृति तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि यह मां के मायके आने के भाव से भी जुड़ा हुआ है.

मान्यता है कि शारदीय दुर्गोत्सव के दौरान मां दुर्गा अपने बच्चों गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ धरती पर अपने मायके आती हैंइसलिए बंगाल में यह पर्व पूजा के साथ-साथ बेटी के घर आने की खुशी से जुड़ा है.

षष्ठी से दशमी तक क्या होता है?

दुर्गा पूजा के पांच प्रमुख दिनों में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी शामिल हैं. षष्ठी के दिन देवी का आह्वान और बोधन किया जाता है. सप्तमी को नवपत्रिका पूजा की विशेष परंपरा है. अष्टमी को महाष्टमी पूजा, कुमारी पूजा और संधि पूजा होती है. नवमी को विशेष पूजा और हवन किए जाते हैं. दशमी के दिन मां दुर्गा को विदाई दी जाती है, सिंदूर लगाया जाता है इसे सिंदूर खेला कहते हैं.

दशमी पर सिंदूर खेला और विसर्जन

पश्चिम बंगाल की परंपरा में विवाहित महिलाएं सिंदूर खेला करती हैं और मां को सिंदूर अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. इसके बाद शोभायात्रा के साथ देवी प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है. धार्मिक दृष्टि से विसर्जन मां दुर्गा के अपने लोक में लौटने का प्रतीक माना जाता है.

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