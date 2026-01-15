हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगाते कुत्ते का वीडियो वायरल, लोगों ने भैरव बाबा का अवतार बताया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Bijnor Dog Hanuman Parikrama: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक गांव में एक कुत्ता बीते 11 जनवरी 2026, दिन रविवार से हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगा रहा है. इस हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस अनोखी घटना को देखने के लिए मंदिर के आस-पास लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर इसे अपने कैमरे में कैद कर रही है. कई लोग इस घटना को आस्था से जोड़कर

कुत्ता भैरव बाबा का अवतार-स्थानी लोग

दरअसल बिजनौर जिले के नगीना तहसील गांव में बने एक प्राचीन हनुमान मंदिर में एक कुत्ता बीते 72 घंटों से हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा लगा रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि, परिक्रमा के दौरान न कुत्ता कुछ खा रहा और न ही कुछ पी रहा है.

स्थानीय लोग इसे चमत्कार और आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग तो कुत्ते को भैरव बाबा का अवतार भी बता रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद दूर-दूर से लोग इस हैरान करने वाले दृश्य को देखने आ रहे हैं.

बिजनौर जिले के एक गांव में एक कुत्ता बीते 11 जनवरी 2026, दिन रविवार से हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगा रहा है. लोग इसे भैरव बाबा का अवतार भी बता रहे हैं. कुत्ते को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आ रहे हैं. देखें वीडियो pic.twitter.com/T5YbzSsvSZ — Ankur Agnihotri (@Ankuragnihotrii) January 15, 2026

डॉक्टरों की टीम ने इसे चमत्कार बताया-स्थानी लोग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, कुत्ता लगातार हनुमान जी की मूर्ति का चक्कर लगा रहा है. आस-पास के लोगों ने बताया कुत्ता कुछ समय रुक-रुक कर लगातार 72 घंटे से ज्यादा समय तक चक्कर लगा रहा है. तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. इस नजारे को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आ रहे हैं.

कुत्ते को ठंड से बचाने के लिए लोगों ने मंदिर के प्लास्टिक पॉलिथीन से लपेट दिया है. लोगों ने यह भी बताया कि, कुत्ता केवल हनुमान जी की प्रतिमा का चक्कर ही नहीं काट रहा, बल्कि मंदिर के तमाम देवी-देवताओं की मूर्ति के चक्कर लगा रहा है. कुत्ते को देखने आई डॉक्टर की टीम ने स्थानीय लोगों को बताया कि, कुत्ते की मानसिक हालत सही है. लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.