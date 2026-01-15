हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्महनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगाते कुत्ते का वीडियो वायरल, लोगों ने भैरव बाबा का अवतार बताया

हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगाते कुत्ते का वीडियो वायरल, लोगों ने भैरव बाबा का अवतार बताया

Bijnor Dog Hanuman Parikrama: यूपी के बिजनौर जिले के नगीना गांव में बने प्राचीन मंदिर में एक कुत्ता बीते 72 घंटों से हनुमान जी की प्रतीमा के चक्कर लगा रहा है. स्थानीय लोगों ने भैरव बाबा का अवतार कहा.

By : एबीपी धर्म डेस्क | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bijnor Dog Hanuman Parikrama: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक गांव में एक कुत्ता बीते 11 जनवरी 2026, दिन रविवार से हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगा रहा है. इस हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस अनोखी घटना को देखने के लिए मंदिर के आस-पास लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर इसे अपने कैमरे में कैद कर रही है. कई लोग इस घटना को आस्था से जोड़कर

कुत्ता भैरव बाबा का अवतार-स्थानी लोग

दरअसल बिजनौर जिले के नगीना तहसील गांव में बने एक प्राचीन हनुमान मंदिर में एक कुत्ता बीते 72 घंटों से हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा लगा रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि, परिक्रमा के दौरान न कुत्ता कुछ खा रहा और न ही कुछ पी रहा है.

स्थानीय लोग इसे चमत्कार और आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग तो कुत्ते को भैरव बाबा का अवतार भी बता रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद दूर-दूर से लोग इस हैरान करने वाले दृश्य को देखने आ रहे हैं.

डॉक्टरों की टीम ने इसे चमत्कार बताया-स्थानी लोग

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, कुत्ता लगातार हनुमान जी की मूर्ति का चक्कर लगा रहा है. आस-पास के लोगों ने बताया कुत्ता कुछ समय रुक-रुक कर लगातार 72 घंटे से ज्यादा समय तक चक्कर लगा रहा है. तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो वायरल हो रहा है. इस नजारे को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आ रहे हैं.

कुत्ते को ठंड से बचाने के लिए लोगों ने मंदिर के प्लास्टिक पॉलिथीन से लपेट दिया है. लोगों ने यह भी बताया कि, कुत्ता केवल हनुमान जी की प्रतिमा का चक्कर ही नहीं काट रहा, बल्कि मंदिर के तमाम देवी-देवताओं की मूर्ति के चक्कर लगा रहा है. कुत्ते को देखने आई डॉक्टर की टीम ने स्थानीय लोगों को बताया कि, कुत्ते की मानसिक हालत सही है. लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें
Published at : 15 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Lord Hanuman Bijnor DOG  VIRAL VIDEO

Frequently Asked Questions

क्या कुत्ता कुछ खा-पी रहा है?

स्थानीय लोगों के अनुसार, कुत्ता परिक्रमा के दौरान न कुछ खा रहा है और न ही कुछ पी रहा है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एयर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एयर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
Advertisement

वीडियोज

Kolkata I-Pac ED Raid पर ED की याचिका पर Mamata Banerjee को लेकर Supreme Court में सुनवाई शुरू
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दिए ताबड़तोड़ आरोप
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दी आरोपों की झड़ी !
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee कौन-कौन से आरोप लगाए ?
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED के सामने Mamata Banerjee के वकील ने क्या कहा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एयर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, कंटेनर से टकराया एयर इंडिया का विमान, जानें पूरा मामला
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
क्रिकेट
U19 World Cup: अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, 107 पर ढेर यूएसए; हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट
अंडर-19 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर, 107 पर ढेर यूएसए; हेनिल पटेल ने लिए 5 विकेट
इंडिया
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
जनरल नॉलेज
कितने रुपये में बना चीन का Are You Dead ऐप, जानें अब कितनी है इसकी कीमत?
कितने रुपये में बना चीन का Are You Dead ऐप, जानें अब कितनी है इसकी कीमत?
हेल्थ
Leg Fracture Treatment: फ्रैक्चर के बाद टूटे हुए पैर में क्यों लटकाते हैं ईंट? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब
फ्रैक्चर के बाद टूटे हुए पैर में क्यों लटकाते हैं ईंट? 99% लोग नहीं जानते सही जवाब
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget