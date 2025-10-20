हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का राशिफल 20 अक्टूबर 2025: दिवाली की अमावस्या पर किस राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

आज का राशिफल 20 अक्टूबर 2025: दिवाली की अमावस्या पर किस राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Aaj Ka Rashifal: 20 अक्टूबर 2025 दिवाली का पर्व है, इस दिन का राशिफल विशेष है. कार्तिक अमावस्या पर कन्या चंद्रमा और तुला सूर्य के योग से बन रहा है शुभ धन-योग. जानें हर राशि के लिए आज का भाग्य, लकी कलर, नंबर और उपाय.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Oct 2025 05:54 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

मेष (Aries)

आज की अमावस्या और दिवाली का योग आपके लिए आत्मविश्वास और नई शुरुआत का द्वार खोल रहा है. चंद्रमा कन्या राशि में है, यानी कर्मभाव में शुभ स्थिति इसलिए आप आज कार्यक्षेत्र, व्यवसाय और निवेश में नई दिशा पा सकते हैं. संध्या के समय लक्ष्मी पूजन और दीपदान से रुके कार्यों में गति आएगी. परिवार में स्नेह और उल्लास का वातावरण रहेगा.

Finance: निवेश या लेन-देन के लिए दिन शुभ, लेकिन विलासिता पर खर्च सीमित रखें.
Love: रिश्तों में आत्मीयता बढ़ेगी, अविवाहित जातकों के लिए शुभ संकेत.
Health: थकान और सिरदर्द से राहत के लिए ध्यान व जल-सेवन ज़रूरी.
उपाय: श्रीसूक्त का पाठ करें और लाल रंग का दीपक जलाएं.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9
शुभ समय: शाम 6:45 - 8:15

वृषभ (Taurus)

आपकी राशि का स्वामी शुक्र आज दिवाली की रात सर्वाधिक सक्रिय है. यह दिन घर-परिवार में सौंदर्य, कला और स्नेह का प्रतीक बनेगा.
गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव को सशक्त कर रही है, पुराने प्रोजेक्ट्स में गति आएगी और कार्य-स्थल पर प्रशंसा मिलेगी.

Finance: स्वर्ण, वाहन या नया निवेश करने का श्रेष्ठ समय.
Love: जीवनसाथी के साथ प्रेम-संबंध गहराएंगे, पुराने मतभेद सुलझेंगे.
Health: मानसिक रूप से संतुलन व ताजगी बनी रहेगी.
उपाय: गुलाब पुष्प और कमल से मां लक्ष्मी का पूजन करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 6
शुभ समय: रात 8:00 - 9:20

मिथुन (Gemini)

बुध और चंद्रमा का संयोग आज आपको रचनात्मकता और संवाद-शक्ति से भर देगा. दिवाली की यह रात आपके विचारों को दिशा देगी, विशेषकर मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या शिक्षण क्षेत्र वालों के लिए. किसी नई योजना या ऑनलाइन उद्यम की शुरुआत कर सकते हैं.

Finance: व्यापार में लाभ, लेकिन जोखिम भरे निर्णय टालें.
Love: साथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा कुछ पुराने गिले मिट सकते हैं.
Health: पाचन या सिरदर्द की हल्की परेशानी संभव.
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और पहला दीपक मुख्य द्वार पर रखें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5
शुभ समय: शाम 7:15 - 8:45

कर्क (Cancer)

दिवाली की यह रात आपके लिए आत्म-शुद्धि और पारिवारिक संतुलन का अवसर लेकर आई है. चंद्रमा आपकी राशि के कर्मभाव में है, जिससे मन में जिम्मेदारी और निर्णय क्षमता बढ़ेगी. घर की सजावट, दीपदान और मां लक्ष्मी का पूजन आज अत्यंत शुभ फल देगा. यदि कोई मनोकामना अधूरी है, तो आज रात्रि 8:30 से 9:15 के बीच किया गया दीप-प्रज्वलन विशेष फलदायी रहेगा.

Finance: धन आगमन के संकेत, पुराना उधार वापस मिलने की संभावना.
Love: परिवार और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा.
Health: मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा.
उपाय: दूध और चावल से बने दीपक जलाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें.
Lucky Color: सिल्वर
Lucky Number: 2
शुभ समय: शाम 7:45 - 9:00

सिंह (Leo)

सूर्य की ऊर्जा और दीपों का प्रकाश आज आपकी सफलता को स्वर्णिम बना रहा है. दिवाली पर आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, और किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात आपको नए अवसर दिला सकती है. शत्रु पर विजय और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलने के योग हैं. आज दक्षिण दिशा में पहला दीपक जलाना अत्यंत शुभ रहेगा.

Finance: धनलाभ और व्यापारिक सौदे सफल होंगे.
Love: रिश्तों में रोमांस और समझ का संतुलन बना रहेगा.
Health: उर्जा बनी रहेगी, लेकिन नेत्रों की थकान से सावधान रहें.
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और तांबे के दीपक में घी का दीप जलाएं.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
शुभ समय: सुबह 8:00 - 9:15

कन्या (Virgo)

दिवाली पर बुध और गुरु दोनों ग्रह आपके विवेक और स्थिरता को सशक्त बना रहे हैं. आज का दिन व्यवसायिक दृष्टि से शुभ रहेगा. जो कार्य या निवेश आप सोच रहे थे, उसकी शुरुआत आज कर सकते हैं. शाम को घर के उत्तर-पूर्व दिशा में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

Finance: स्थायी संपत्ति या निवेश से लाभ संभावित.
Love: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक सामंजस्य बढ़ेगा.
Health: अपच या सिरदर्द से बचें.
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7
शुभ समय: दोपहर 12:00 - 1:30

तुला (Libra)

दिवाली की रात्रि आज आपके लिए सौंदर्य, वैभव और आत्मविश्वास का संगम है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र उच्च प्रभाव में हैं, इसलिए व्यापार, सजावट, मीडिया या आर्ट क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन धन और यश का संकेत दे रहा है. मां लक्ष्मी और गणेश जी की संयुक्त पूजा से आर्थिक उन्नति होगी.

Finance: धन आगमन और बोनस की संभावना सोने की खरीदारी शुभ.
Love: रिश्तों में प्रेम और स्नेह का संचार, पार्टनर के साथ विश्वास बढ़ेगा.
Health: मानसिक रूप से सुकून रहेगा त्वचा या थकान का ध्यान रखें.
उपाय: कमल पुष्प और शंख से मां लक्ष्मी का पूजन करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 3
शुभ समय: शाम 6:30 - 8:00

वृश्चिक (Scorpio)

दिवाली का दिन आपके लिए आत्म-मंथन और परिवर्तन का प्रतीक है. चंद्रमा कन्या राशि में रहते हुए आपको रणनीतिक दृष्टिकोण देगा. जो लोग नौकरी या निवेश में परिवर्तन सोच रहे हैं, उनके लिए यह दिन नई दिशा खोल सकता है. संध्या के समय ‘पश्चिम दिशा’ में दीपदान शुभ रहेगा.

Finance: निवेश और प्रॉपर्टी सौदे से लाभ, लेकिन उधार न दें.
Love: पुराने मतभेद खत्म होंगे, भावनाओं में स्पष्टता आएगी.
Health: जोड़ों और घुटनों में दर्द की संभावना.
उपाय: तिल के तेल का दीप शनिदेव को अर्पित करें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8
शुभ समय: दोपहर 3:15 - 4:45

धनु (Sagittarius)

दिवाली की यह रात आपके लिए गुरु कृपा का प्रतीक है. कन्या चंद्र और तुला सूर्य का संयोग आत्मविश्वास और विवेक बढ़ा रहा है. शुभ ग्रहों का प्रभाव परिवारिक शांति और करियर में प्रगति देगा. आज किसी धार्मिक कार्य या संकल्प की शुरुआत करने का उत्तम दिन है.

Finance: लाभ के अवसर धन आगमन या बोनस संभव.
Love: जीवनसाथी के साथ सहयोगपूर्ण समय.
Health: हल्की सर्दी या थकान हो सकती है.
उपाय: पीपल वृक्ष में दीपक जलाएं और विष्णु मंत्र जपें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 4
शुभ समय: सुबह 9:00 - 10:30

मकर (Capricorn)

दिवाली पर शनि और चंद्र की संयमित स्थिति आपको धैर्य, आत्मसंयम और व्यावहारिक दृष्टि दे रही है. यह दिन मेहनत को सफलता में बदलने का है. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिरता और दृष्टिकोण की सराहना होगी. परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

Finance: प्रॉपर्टी, भूमि या निवेश से लाभ के योग.
Love: जीवनसाथी के साथ मधुरता और समझ बढ़ेगी.
Health: थकान और कमर दर्द से राहत के लिए विश्राम लें.
उपाय: उड़द दान करें और तिल-तेल का दीप शनिदेव को अर्पित करें.
Lucky Color: ग्रे
Lucky Number: 8
शुभ समय: शाम 4:30 - 6:00

कुंभ (Aquarius)

दिवाली की यह रात आपके लिए आत्म-जागरण और नए अवसरों की शुरुआत का संकेत है. शनि के साथ शुक्र की दृष्टि आपके कार्य और सामाजिक जीवन को चमक दे रही है. घर या ऑफिस में की गई सजावट शुभ ऊर्जा को आकर्षित करेगी.

Finance: व्यापार विस्तार और नए स्रोतों से लाभ.
Love: संबंधों में विश्वास और ईमानदारी मजबूत होगी.
Health: तनाव या नींद की कमी से बचें ध्यान करें.
उपाय: शनिदेव को सरसों तेल अर्पित करें और दक्षिण दिशा में दीप जलाएं.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 11
शुभ समय: दोपहर 2:30 - 3:45

मीन (Pisces)

गुरु और शुक्र की युति दिवाली की रात को आपके लिए आध्यात्मिक और आर्थिक संतुलन का प्रतीक बना रही है. यह दिन आत्म-विश्वास, रचनात्मकता और पारिवारिक सुख में वृद्धि का है. मां लक्ष्मी की कृपा से पुराने कार्यों में सफलता मिल सकती है.

Finance: लाभ और आर्थिक स्थिरता के मजबूत संकेत.
Love: दांपत्य जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी.
Health: सर्दी या थकान हो सकती है विश्राम ज़रूरी.
उपाय: विष्णु मंदिर में पीले पुष्प चढ़ाएं और लक्ष्मी-नारायण मंत्र जपें.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 12
शुभ समय: सुबह 10:15 - 11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 20 Oct 2025 05:54 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal Diwali 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
Advertisement

वीडियोज

मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Sandeep Chaudhary: राशन से तौबा, सिलेंडर से तौबा...सरकार का ये रवैया होगा ? Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'मुस्लिम फैक्टर', क्या बिगाड़ सकती है NDA-BJP का खेल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
विश्व
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav 2025: अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट शो ने बांधा समां
अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट शो ने बांधा समां
ट्रेंडिंग
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इजराइल ने फिर बरसाए गाजा पर बम, क्या कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता हमास, जानें क्या है कानून?
इजराइल ने फिर बरसाए गाजा पर बम, क्या कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता हमास, जानें क्या है कानून?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget