आज का राशिफल 20 अक्टूबर 2025: दिवाली की अमावस्या पर किस राशि पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

आज की अमावस्या और दिवाली का योग आपके लिए आत्मविश्वास और नई शुरुआत का द्वार खोल रहा है. चंद्रमा कन्या राशि में है, यानी कर्मभाव में शुभ स्थिति इसलिए आप आज कार्यक्षेत्र, व्यवसाय और निवेश में नई दिशा पा सकते हैं. संध्या के समय लक्ष्मी पूजन और दीपदान से रुके कार्यों में गति आएगी. परिवार में स्नेह और उल्लास का वातावरण रहेगा.

Finance: निवेश या लेन-देन के लिए दिन शुभ, लेकिन विलासिता पर खर्च सीमित रखें.

Love: रिश्तों में आत्मीयता बढ़ेगी, अविवाहित जातकों के लिए शुभ संकेत.

Health: थकान और सिरदर्द से राहत के लिए ध्यान व जल-सेवन ज़रूरी.

उपाय: श्रीसूक्त का पाठ करें और लाल रंग का दीपक जलाएं.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 9

शुभ समय: शाम 6:45 - 8:15

वृषभ (Taurus)

आपकी राशि का स्वामी शुक्र आज दिवाली की रात सर्वाधिक सक्रिय है. यह दिन घर-परिवार में सौंदर्य, कला और स्नेह का प्रतीक बनेगा.

गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव को सशक्त कर रही है, पुराने प्रोजेक्ट्स में गति आएगी और कार्य-स्थल पर प्रशंसा मिलेगी.

Finance: स्वर्ण, वाहन या नया निवेश करने का श्रेष्ठ समय.

Love: जीवनसाथी के साथ प्रेम-संबंध गहराएंगे, पुराने मतभेद सुलझेंगे.

Health: मानसिक रूप से संतुलन व ताजगी बनी रहेगी.

उपाय: गुलाब पुष्प और कमल से मां लक्ष्मी का पूजन करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

शुभ समय: रात 8:00 - 9:20

मिथुन (Gemini)

बुध और चंद्रमा का संयोग आज आपको रचनात्मकता और संवाद-शक्ति से भर देगा. दिवाली की यह रात आपके विचारों को दिशा देगी, विशेषकर मीडिया, लेखन, मार्केटिंग या शिक्षण क्षेत्र वालों के लिए. किसी नई योजना या ऑनलाइन उद्यम की शुरुआत कर सकते हैं.

Finance: व्यापार में लाभ, लेकिन जोखिम भरे निर्णय टालें.

Love: साथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा कुछ पुराने गिले मिट सकते हैं.

Health: पाचन या सिरदर्द की हल्की परेशानी संभव.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और पहला दीपक मुख्य द्वार पर रखें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

शुभ समय: शाम 7:15 - 8:45

कर्क (Cancer)

दिवाली की यह रात आपके लिए आत्म-शुद्धि और पारिवारिक संतुलन का अवसर लेकर आई है. चंद्रमा आपकी राशि के कर्मभाव में है, जिससे मन में जिम्मेदारी और निर्णय क्षमता बढ़ेगी. घर की सजावट, दीपदान और मां लक्ष्मी का पूजन आज अत्यंत शुभ फल देगा. यदि कोई मनोकामना अधूरी है, तो आज रात्रि 8:30 से 9:15 के बीच किया गया दीप-प्रज्वलन विशेष फलदायी रहेगा.

Finance: धन आगमन के संकेत, पुराना उधार वापस मिलने की संभावना.

Love: परिवार और रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा.

Health: मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा.

उपाय: दूध और चावल से बने दीपक जलाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें.

Lucky Color: सिल्वर

Lucky Number: 2

शुभ समय: शाम 7:45 - 9:00

सिंह (Leo)

सूर्य की ऊर्जा और दीपों का प्रकाश आज आपकी सफलता को स्वर्णिम बना रहा है. दिवाली पर आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, और किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात आपको नए अवसर दिला सकती है. शत्रु पर विजय और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलने के योग हैं. आज दक्षिण दिशा में पहला दीपक जलाना अत्यंत शुभ रहेगा.

Finance: धनलाभ और व्यापारिक सौदे सफल होंगे.

Love: रिश्तों में रोमांस और समझ का संतुलन बना रहेगा.

Health: उर्जा बनी रहेगी, लेकिन नेत्रों की थकान से सावधान रहें.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और तांबे के दीपक में घी का दीप जलाएं.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

शुभ समय: सुबह 8:00 - 9:15

कन्या (Virgo)

दिवाली पर बुध और गुरु दोनों ग्रह आपके विवेक और स्थिरता को सशक्त बना रहे हैं. आज का दिन व्यवसायिक दृष्टि से शुभ रहेगा. जो कार्य या निवेश आप सोच रहे थे, उसकी शुरुआत आज कर सकते हैं. शाम को घर के उत्तर-पूर्व दिशा में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

Finance: स्थायी संपत्ति या निवेश से लाभ संभावित.

Love: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक सामंजस्य बढ़ेगा.

Health: अपच या सिरदर्द से बचें.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 7

शुभ समय: दोपहर 12:00 - 1:30

तुला (Libra)

दिवाली की रात्रि आज आपके लिए सौंदर्य, वैभव और आत्मविश्वास का संगम है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र उच्च प्रभाव में हैं, इसलिए व्यापार, सजावट, मीडिया या आर्ट क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन धन और यश का संकेत दे रहा है. मां लक्ष्मी और गणेश जी की संयुक्त पूजा से आर्थिक उन्नति होगी.

Finance: धन आगमन और बोनस की संभावना सोने की खरीदारी शुभ.

Love: रिश्तों में प्रेम और स्नेह का संचार, पार्टनर के साथ विश्वास बढ़ेगा.

Health: मानसिक रूप से सुकून रहेगा त्वचा या थकान का ध्यान रखें.

उपाय: कमल पुष्प और शंख से मां लक्ष्मी का पूजन करें.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 3

शुभ समय: शाम 6:30 - 8:00

वृश्चिक (Scorpio)

दिवाली का दिन आपके लिए आत्म-मंथन और परिवर्तन का प्रतीक है. चंद्रमा कन्या राशि में रहते हुए आपको रणनीतिक दृष्टिकोण देगा. जो लोग नौकरी या निवेश में परिवर्तन सोच रहे हैं, उनके लिए यह दिन नई दिशा खोल सकता है. संध्या के समय ‘पश्चिम दिशा’ में दीपदान शुभ रहेगा.

Finance: निवेश और प्रॉपर्टी सौदे से लाभ, लेकिन उधार न दें.

Love: पुराने मतभेद खत्म होंगे, भावनाओं में स्पष्टता आएगी.

Health: जोड़ों और घुटनों में दर्द की संभावना.

उपाय: तिल के तेल का दीप शनिदेव को अर्पित करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

शुभ समय: दोपहर 3:15 - 4:45

धनु (Sagittarius)

दिवाली की यह रात आपके लिए गुरु कृपा का प्रतीक है. कन्या चंद्र और तुला सूर्य का संयोग आत्मविश्वास और विवेक बढ़ा रहा है. शुभ ग्रहों का प्रभाव परिवारिक शांति और करियर में प्रगति देगा. आज किसी धार्मिक कार्य या संकल्प की शुरुआत करने का उत्तम दिन है.

Finance: लाभ के अवसर धन आगमन या बोनस संभव.

Love: जीवनसाथी के साथ सहयोगपूर्ण समय.

Health: हल्की सर्दी या थकान हो सकती है.

उपाय: पीपल वृक्ष में दीपक जलाएं और विष्णु मंत्र जपें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

शुभ समय: सुबह 9:00 - 10:30

मकर (Capricorn)

दिवाली पर शनि और चंद्र की संयमित स्थिति आपको धैर्य, आत्मसंयम और व्यावहारिक दृष्टि दे रही है. यह दिन मेहनत को सफलता में बदलने का है. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिरता और दृष्टिकोण की सराहना होगी. परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

Finance: प्रॉपर्टी, भूमि या निवेश से लाभ के योग.

Love: जीवनसाथी के साथ मधुरता और समझ बढ़ेगी.

Health: थकान और कमर दर्द से राहत के लिए विश्राम लें.

उपाय: उड़द दान करें और तिल-तेल का दीप शनिदेव को अर्पित करें.

Lucky Color: ग्रे

Lucky Number: 8

शुभ समय: शाम 4:30 - 6:00

कुंभ (Aquarius)

दिवाली की यह रात आपके लिए आत्म-जागरण और नए अवसरों की शुरुआत का संकेत है. शनि के साथ शुक्र की दृष्टि आपके कार्य और सामाजिक जीवन को चमक दे रही है. घर या ऑफिस में की गई सजावट शुभ ऊर्जा को आकर्षित करेगी.

Finance: व्यापार विस्तार और नए स्रोतों से लाभ.

Love: संबंधों में विश्वास और ईमानदारी मजबूत होगी.

Health: तनाव या नींद की कमी से बचें ध्यान करें.

उपाय: शनिदेव को सरसों तेल अर्पित करें और दक्षिण दिशा में दीप जलाएं.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 11

शुभ समय: दोपहर 2:30 - 3:45

मीन (Pisces)

गुरु और शुक्र की युति दिवाली की रात को आपके लिए आध्यात्मिक और आर्थिक संतुलन का प्रतीक बना रही है. यह दिन आत्म-विश्वास, रचनात्मकता और पारिवारिक सुख में वृद्धि का है. मां लक्ष्मी की कृपा से पुराने कार्यों में सफलता मिल सकती है.

Finance: लाभ और आर्थिक स्थिरता के मजबूत संकेत.

Love: दांपत्य जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी.

Health: सर्दी या थकान हो सकती है विश्राम ज़रूरी.

उपाय: विष्णु मंदिर में पीले पुष्प चढ़ाएं और लक्ष्मी-नारायण मंत्र जपें.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 12

शुभ समय: सुबह 10:15 - 11:45

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.