Why Avoid Alcohol On Diwali: दिवाली रोशनी, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का महापर्व है. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा कर घर में सुख-शांति की कामना की जाती है. जहां अधिकांश घरों में इस दिन पूरी तरह सात्विक माहौल और खानपान का ध्यान रखा जाता है, वहीं कुछ लोग त्योहार की पार्टी या जश्न के नाम पर शराब और मांसाहार का रुख करते हैं.

ऐसे में यह सवाल अक्सर चर्चा में रहता है कि क्या दिवाली के पावन पर्व पर शराब पीना सही है? हिंदू धर्मशास्त्र और परंपराएं इस बारे में क्या कहती हैं? आइए जानते हैं इस विषय से जुड़े धार्मिक और व्यावहारिक पहलू.

शास्त्रों में सात्विकता और लक्ष्मी पूजन का महत्व

सनातन परंपरा में दिवाली का मुख्य केंद्र लक्ष्मी पूजन है. शास्त्रों के अनुसार, मां लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां स्वच्छता, शांति, पवित्रता और सकारात्मकता हो:

तामसिक प्रवृत्तियों से दूरी: हिंदू धर्म दर्शन में भोजन और आदतों को तीन श्रेणियों सात्विक, राजसिक और तामसिक में बांटा गया है. मदिरा (शराब) को स्पष्ट रूप से तामसिक श्रेणी में रखा गया है. मान्यता है कि तामसिक वस्तुएं मन की एकाग्रता और विवेक को नष्ट करती हैं, जिससे पूजा-अर्चना का फल नहीं मिलता.

मर्यादा और संयम: पूजन के दिन मन, वाणी और कर्म तीनों स्तरों पर शुद्धता अनिवार्य मानी गई है. नशे की अवस्था में पूजा की मर्यादा भंग होने का जोखिम रहता है, इसलिए धार्मिक नियमों में मदिरापान को अनुचित माना गया है.

क्या विभिन्न परंपराओं में मान्यताएं भिन्न हैं?

भारत में सांस्कृतिक और क्षेत्रीय आधार पर परंपराओं में विविधता देखने को मिलती है:

मुख्यधारा की वैदिक परंपरा में सभी धार्मिक अनुष्ठानों और पर्वों पर शराब से पूरी तरह दूर रहने का निर्देश है.

शाक्त परंपरा के कुछ अपवाद: कुछ विशेष तांत्रिक अथवा शाक्त संप्रदायों में कुछ अनुष्ठानों के दौरान मदिरा को 'कारण वारी' या प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है. हालांकि, यह आम गृहस्थ जीवन या सामान्य दिवाली पूजन का हिस्सा नहीं है. आम परिवारों के लिए दिवाली पूरी तरह सात्विक पर्व ही है.

दिवाली पर नशे से दूरी क्यों है जरूरी?

धार्मिक मान्यताओं से इतर, आधुनिक जीवनशैली और सुरक्षा के नजरिए से भी दिवाली पर संयम बरतना बेहद जरूरी है:

पारिवारिक वातावरण: दिवाली सभी पीढ़ियों, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के एक साथ आने का पर्व है. नशे से दूर रहकर परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना रिश्तों को मजबूत बनाता है.

सुरक्षा और दुर्घटनाओं से बचाव: दिवाली पर आतिशबाजी और दीयों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है. शराब के सेवन से सतर्कता और निर्णय क्षमता प्रभावित होती है, जिससे आग लगने या जलने जैसी दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है.

ड्राइविंग और सामाजिक शांति: त्योहारों के दौरान सड़कों पर भीड़ अधिक होती है. 'ड्रिंक एंड ड्राइव' न सिर्फ कानूनन अपराध है, बल्कि यह आपके और दूसरों के जीवन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.

दिवाली का मूल संदेश

दिवाली अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है. मां लक्ष्मी की सच्ची कृपा किसी बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि घर में सौहार्द, शुद्ध आचरण और जरूरतमंदों के जीवन में उजाला लाने से प्राप्त होती है. इसलिए, पर्व की मर्यादा बनाए रखते हुए संयमित, सुरक्षित और सात्विक तरीके से खुशियां मनाना ही इस दिन का सही उद्देश्य है.

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