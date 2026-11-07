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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2026: धन की देवी लक्ष्मी ने उल्लू को ही क्यों चुना अपना वाहन?

Diwali 2026: धन की देवी लक्ष्मी ने उल्लू को ही क्यों चुना अपना वाहन?

Diwali 2026: मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू कैसे बना? जानिए कार्तिक अमावस्या की परीक्षा से जुड़ी पौराणिक कथा और धन व विवेक का गहरा आध्यात्मिक महत्व.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 07 Nov 2026 02:06 PM (IST)
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Diwali 2026: माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू इसलिए बना क्योंकि कार्तिक अमावस्या की घनी काली रात में अपनी तेज नज़र और सतर्कता के दम पर वह सबसे पहले देवी तक पहुँचा था. यह संदर्भ सीधे तौर पर हर साल मनाए जाने वाले दीपोत्सव कार्तिक अमावस्या (दिवाली 2026) से जुड़ा है.

शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार, जब सभी देवी-देवता अपने प्रतिनिधि चुन रहे थे, तब पशु-पक्षियों के विवाद को शांत करने के लिए मां लक्ष्मी ने अमावस्या की रात सबसे पहले पहुँचने वाले को वाहन स्वीकार करने की शर्त रखी थी. 

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इसका सबसे अनूठा पहलू यह है कि उल्लू केवल एक निशाचर पक्षी नहीं, बल्कि धन और ऐश्वर्य की चकाचौंध के बीच इंसान को 'विवेक की आंखें' खुली रखने का गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है. आखिर घोर अंधेरे में उल्लू ने बाकी पक्षियों को कैसे पछाड़ा और इसका संबंध आपके घर में धन के स्थायित्व से कैसे है आइए इस पौराणिक कथा और इसके गूढ़ रहस्यों को विस्तार से समझते हैं.

जब पृथ्वी पर वाहन चुनने की मची होड़:

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सृष्टि के आरंभ में एक बार सभी देवी-देवता पृथ्वी लोक पर विचरण के लिए आए. उस समय सभी देवगण अपने स्वभाव और शक्ति के अनुरूप अपने लिए वाहन चुन रहे थे. धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी के सामने भी यह प्रश्न आया कि वह किसे अपना प्रतिनिधि वाहन बनाएं.

जैसे ही यह समाचार पृथ्वी लोक के जीवों तक पहुँचा, पशु-पक्षियों के बीच मां लक्ष्मी का सानिध्य पाने की होड़ मच गई. हर कोई चाहता था कि उसे धन की देवी की सेवा का सुअवसर मिले. विवाद इतना बढ़ गया कि सभी जीव आपस में उलझने लगे.

कार्तिक अमावस्या की परीक्षा और उल्लू का चयन:

विवाद को शांत कराने के लिए मां लक्ष्मी ने एक निष्पक्ष शर्त रखी. उन्होंने कहा, "मैं हर साल कार्तिक माह की अमावस्या की रात पृथ्वी लोक पर आऊंगी. उस घनी रात में जो भी जीव सबसे पहले मेरे पास पहुंचेगा, मैं उसी को अपना वाहन स्वीकार करूंगी."

कार्तिक अमावस्या की रात जब आई, तो चारों ओर स्याह काला अंधकार छाया हुआ था. अधिकांश पशु-पक्षी अंधेरे के भय और दृष्टिहीनता के कारण अपने घोंसलों और गुफाओं से बाहर नहीं निकल सके. लेकिन उल्लू की प्रकृति अलग थी. उसकी आँखें रात के घुप अंधेरे में भी सबसे अधिक सक्रिय थीं.

उल्लू ने अपनी तेज नज़र से दूर आकाश से धरती पर उतरतीं मां लक्ष्मी को देख लिया. बिना एक पल गंवाए उसने तीव्र गति से उड़ान भरी और माता के चरणों में जा पहुँचा. उसकी निष्ठा, सजगता और त्वरित निर्णय क्षमता से प्रसन्न होकर देवी ने उसे अपना वाहन चुन लिया. तभी से मां लक्ष्मी को 'उलूक वाहिनी' भी कहा जाने लगा.

उल्लू के चयन का आध्यात्मिक व व्यावहारिक महत्व:

शास्त्रों में उल्लू का चयन केवल एक संयोग नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन की गहरी सीख है:

विवेक और संतुलन का प्रतीक: दिन के अत्यधिक उजाले में उल्लू की आंखें बंद सी रहती हैं और रात में खुली. यह दर्शाता है कि सांसारिक चकाचौंध और अत्यधिक धन देखकर मनुष्य को अंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने विवेक को जागृत रखना चाहिए.

संकट में सही अवसर की पहचान: जैसे उल्लू घने अंधेरे में भी अपना मार्ग खोज लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति संकट और अज्ञान के दौर में भी सही निर्णय और नए अवसरों को पहचान लेता है.

दिवाली की पावन रात जब आप मां लक्ष्मी की आराधना करें, तो धन के साथ-साथ उल्लू से मिलने वाले इस संयम, सतर्कता और विवेक को भी अपने जीवन में अवश्य स्थान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 07 Nov 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Diwali 2026 Kartik Amavasya Katha
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