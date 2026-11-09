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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसावधान! दिवाली के बाद भूलकर भी इस समय न हटाएं पूजा की चौकी, घर में आ सकती है कंगाली

सावधान! दिवाली के बाद भूलकर भी इस समय न हटाएं पूजा की चौकी, घर में आ सकती है कंगाली

After Diwali 2026: दिवाली बाद भोर में स्नान कर चौकी हटाएं. मूर्तियां मंदिर में रखें, कलश का जल तुलसी में डालें, नारियल प्रसाद बनाएं व अक्षत पक्षियों को दें; रात में चौकी हटाना अशुभ माना जाता है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 09 Nov 2026 09:44 AM (IST)
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After Diwali 2026: देशभर में रोशनी का महापर्व दिवाली धूमधाम से संपन्न हो चुका है. घरों में सुख-समृद्धि और वैभव की कामना के साथ मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता की विशेष पूजा-अर्चना की गई. पूजन के बाद घर के मुख्य कक्ष या पूजा स्थल पर सजी चौकी पर देवी-देवताओं की प्रतिमाएं और पूजन सामग्री विराजमान रहती हैं.

अक्सर दिवाली बीतते ही लोग घर की साफ-सफाई की जल्दबाजी में पूजा की चौकी तुरंत हटाने लगते हैं. यदि आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो ठहर जाइए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गलत समय या अनुचित विधि से पूजा की चौकी हटाने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और घर में कंगाली या आर्थिक संकट की स्थिति बन सकती है.

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भूलकर भी इन समयों पर न हटाएं पूजा की चौकी

शास्त्रों और कुल-परंपराओं में पूजा समेटने के सख्त नियम बताए गए हैं. निम्न समयों पर चौकी हटाना वर्जित माना गया है:

दिवाली की रात तुरंत बाद: पूजा संपन्न होते ही उसी रात भूलकर भी चौकी न हटाएं. मान्यता है कि दिवाली की रात महालक्ष्मी का वास चौकी पर रहता है. रात में ही प्रतिमाओं को हिलाना देवी का अनादर माना जाता है.

बिना स्नान किए: सुबह उठते ही बासी मुंह या बिना स्नान किए चौकी को हाथ न लगाएं.

संध्याकाल या गोधूलि वेला: शाम के समय, जब घर में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, उस समय पूजा की चौकी हटाना अत्यंत अशुभ माना जाता है.

चौकी हटाने का सही समय और विधि

धार्मिक जानकारों के अनुसार, दिवाली के अगले दिन प्रात:काल स्नान और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर, स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही चौकी हटानी चाहिए.

  • आरती और क्षमा याचना: चौकी हटाने से पहले धूप-दीप जलाकर एक बार फिर देवी-देवताओं की आरती करें और पूजा में जाने-अनजाने हुई त्रुटियों के लिए क्षमा मांगें.
  • प्रतिमाओं का सम्मानपूर्वक स्थानांतरण: यदि मिट्टी या धातु की मूर्तियां नियमित पूजा के लिए हैं, तो उन्हें आदरपूर्वक उठाकर घर के मुख्य मंदिर में स्थापित कर दें.
  • चौकी के कपड़े का संधारण: चौकी पर बिछाया गया लाल या पीला कपड़ा पवित्र माना जाता है. इसे धोकर आगामी पूजा या शुभ कार्यों के लिए सुरक्षित रख लें.

इस बार 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा: क्या चौकी तब तक रखनी चाहिए?

कई परिवारों और क्षेत्रों में यह परंपरा है कि पूजा की चौकी दिवाली के तुरंत बाद नहीं, बल्कि गोवर्धन पूजा और भाई दूज संपन्न होने के बाद ही हटाई जाती है.

पंचांग गणना के अनुसार, इस वर्ष तिथियों के फेर के चलते गोवर्धन पूजा दिवाली के तुरंत अगले दिन न होकर 10 नवंबर 2026 को मनाई जा रही है. ऐसे में जिन परिवारों में गोवर्धन पूजा तक अखंड दीप या चौकी रखने की परंपरा है, वे 10 नवंबर तक चौकी को यथावत रहने दें और उस पर प्रतिदिन सुबह-शाम दीप प्रज्वलित करते रहें.

बची हुई पूजन सामग्री का क्या करें?

चौकी हटाते समय सामग्री के निस्तारण में की गई गलतियां भी दोष का कारण बनती हैं:

कलश का जल: इस पावन जल को तुलसी के पौधे या घर के गमलों में अर्पित करें. इसे कभी भी नाली या पैरों के नीचे न जाने दें.

कलश का नारियल: यह श्रीफल होता है. इसे फेंकने के बजाय प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में बांटकर ग्रहण करें.

अक्षत और अनाज: पूजा में उपयोग किए गए साबुत चावल और अनाज को कूड़ेदान में न डालें. इसे छत पर पक्षियों के चुगने के लिए रख दें.

साबुत दीये: मिट्टी के जो दीये साबुत हैं, उन्हें धोकर रख लें; इन्हें देव दीपावली या छठ पूजा में पुन: उपयोग किया जा सकता है. अधजली बातियों को अलग करके सुरक्षित स्थान पर निस्तारित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 09 Nov 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Govardhan Puja 2026 Diwali Puja Chowki Rules Laxmi Puja 2026
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