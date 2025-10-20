हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2025: दिवाली में राशियों के अनुसार करें मां लक्ष्मी की पूजा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Diwali 2025: दिवाली में राशियों के अनुसार करें मां लक्ष्मी की पूजा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Diwali 2025: दिवाली पर हर राशि के अनुसार मां लक्ष्मी पूजा के विशेष उपाय अपनाएं—विशिष्ट पुष्प, धातु, शहद, गुड़, केसर और इत्र से घर में सुख, समृद्धि और वैभव वृद्धि होती है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali 2025: आज दिवाली पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है. इस दिन मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राशि के अनुसार किए गए उपाय घर में सुख-समृद्धि और धन वृद्धि लाते हैं, जिससे दुर्भाग्य दूर होता है.

माना जाता है कि दिवाली की रात धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं. दीवाली के दिन राशियों के अनुसार मां लक्ष्मी की पूजा और उपाय करने से घर में समृद्धि, सुख-शांति और धन वृद्धि होती है. आइए जानते हैं इनके बारे में–

मेष राशि

दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा में धनिया, बताशे, कमलगट्टे, गुड़, शहद और नागकेसर का प्रयोग करना चाहिए. इस दिन लाल वस्त्र, ताम्र-पात्र, गुड़-तिल व मसूर का दान करने का विशेष महत्व है. इस से में सुख-समृद्धि आती है.

वृष राशि 

इस राशि वालों के लिए दीवाली के दिन अपराजिता की जड़, कमल-पुष्प, काला तिल, गुलाब का इत्र, कमलगट्टे और धान के लावा का प्रयोग लक्ष्मी पूजन में करना शुभ है. इस समय हरी सब्जियों और चावल का दान करना, बरगद की जड़ों में गुड़-मिश्रित दूध अर्पित करने से यश वैभव की प्राप्ति होती है.

मिथुन राशि

इस राशि के लोग लक्ष्मी पूजन में गुग्गुल का धूम्र, शहद, नागकेसर, गुड़, धनिया के बीज और कमलगट्टे का प्रयोग कर सकते हैं. मान्यता है कि पूजा के दौरान इन वस्तुओं का प्रयोग करने से घर में धन और सुख-शांति बनी रहती है. मिथुन राशि वालों के लिए मस्तक, नाभि और जिह्वा पर केसर मिश्रित जल का लेप करना लाभकारी रहेगा. 

कर्क राशि

इस राशि के लोगों को मां लक्ष्मी की पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख पर केसर से लक्ष्मी बीज श्रीं और माया बीज ह्रीं लिखकर अपराजिता की जड़ से पूजा करना चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख-शांति, धन और समृद्धि आती है. श्वेत गाय की सेवा, चावल और शक्कर का दान करना लाभकारी माना गया है. 

सिंह राशि

इस दिन लक्ष्मी पूजन में लक्ष्मी बीज श्रीं और माया बीज ह्रीं का जाप करें. पुरुष सूक्त का पाठ कर महालक्ष्मी को धान के लावे, गुलाब के इत्र और लाल कनेर के पुष्प अर्पित करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. प्रत्येक अमावस्या पर काली बांसुरी में गुड़ चूर्ण भरकर भूमि प्रवाहित करना धन वृद्धि के लिए शुभ माना गया है. 

कन्या राशि

इस राशि के लोग इस दिन लक्ष्मी पूजन में अपराजिता के पुष्प और जड़, चमेली का इत्र, शहद और कमलगट्टे का प्रयोग कर सकते हैं. इन चीजों से पूजन करने से घर में सुख-शांति और धन की वृद्धि होती है.

तुला राशि

दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय जटामांसी और गुग्गुल का धूम्र, नागकेसर, गुड़, शहद, धनिया के बीज और कमलगट्टे को अर्पित करने से परिवार में खुशहाली आती है. इस राशि के लोग भोजन का पहला हिस्सा गाय या अग्नि को अर्पित करें. इस से घर में धन और वैभव की वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि

दिवाली के दिन शुभ मुहूर्त में पश्चिम की ओर मुख करके धनिया के बीज, गुग्गुल-जटामांसी का दल, चमेली का इत्र और लाल कनेर मां लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए. इससे घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. दिव्यांग और अक्षम लोगों को भोजन अर्पित करना शुभ रहेगा. 

धनु राशि

दिवाली पर कमल पुष्प, अपराजिता की जड़, गुलाब इत्र, अनार और श्वेत तिल का प्रयोग लक्ष्मी पूजा में करें. इस दिन इस राशि के लोगों को दिव्यांग और वृद्ध लोगों को तैलीय भोजन अर्पित करना चाहिए. इस उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी.

मकर राशि

इस राशि के लोगों के लिए आज लक्ष्मी पूजन में कमल पुष्प, अपराजिता की जड़, गुलाब इत्र, अनार और श्वेत तिल का प्रयोग शुभ माना जाता है. इस दिन काली बांसुरी में गुड़ भरकर भूमि प्रवाहित करें, चींटियों को गुड़ अर्पित करें. ऐसा करने से घर में धन-वैभव, सुख-शांति और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

कुंभ राशि

इस राशि के लोगों के लिए आज मां लक्ष्मी की पूजा करते समय शमी की जड़, धनिया के बीज, बताशे, कमल पुष्प, चमेली के पुष्प, गुग्गुल-जटामांसी का धूम्र और लाल कनेर का प्रयोग शुभ होता है. इस दिन लक्ष्मी पूजा के बाद एक लाल-सफेद पोटली में गोमती चक्र रखकर अपने धन के स्थान पर रख दें.

मीन राशि

 इस राशि के लोग आज के दिन लक्ष्मी पूजा करते समय गुलाब पुष्प, गुलाब इत्र, अनार, कमलगट्टे और धान के लावे के साथ देसी घी और गुग्गुल का धूम्र अर्पित करें. मान्यता है कि चांदी की डिब्बी में शहद, केसर और अपराजिता की जड़ रखकर साल भर उसका पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 20 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
Hindu Festival Diwali 2025 Lakshmi Puja Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
बिहार
बिहार चुनाव: कौन हैं RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ से ठोकेंगे ताल
बिहार चुनाव: कौन हैं RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ से ठोकेंगे ताल
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
Advertisement

वीडियोज

बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
दिवाली की अमेरिका तक में धूम, टेक्सास गवर्नर ने कुछ इस अंदाज में मनाया रोशनी का त्योहार
बिहार
बिहार चुनाव: कौन हैं RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ से ठोकेंगे ताल
बिहार चुनाव: कौन हैं RJD उम्मीदवार मुकेश रोशन, जो तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ से ठोकेंगे ताल
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
इंडिया
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
VIDEO: दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाए इमरती और बेसन के लड्डू, दुकान के मालिक बोले- ‘बस आपकी शादी का इंतजार’
फूड
Diwali sweets shelf life: लड्डू से कलाकंद तक, जानें कितने दिन खाने लायक रहती है कौन-सी मिठाई?
लड्डू से कलाकंद तक, जानें कितने दिन खाने लायक रहती है कौन-सी मिठाई?
यूटिलिटी
Diwali 2025: दिवाली के पटाखों से कार या बाइक में लग जाए आग, क्या तब भी मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम
दिवाली के पटाखों से कार या बाइक में लग जाए आग, क्या तब भी मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम
यूटिलिटी
क्या छठ से पहले जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
क्या छठ से पहले जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget