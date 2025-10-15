Diwali 2025 Wishes in Advanced: कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, जोकि इस साल सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को है. दिवाली का त्योहार एक नहीं बल्कि पांच दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है. दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही हो जाती है और भाई दूज तक चलती है.

दिवाली में अभी भले ही कुछ दिन बाकी है, लेकिन बाजारों में अभी से ही इसकी रौनक दिखने लगी है. लोग भी दिवाली का जश्न, उत्साह और खुशियां मनाने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में इस माहौल में आप भला कैसे पीछे रह सकते है.

दिवाली से पहले आप इन खूबसूरत संदेशों को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, सहकर्मी या प्रियजनों को वॉट्सअप या फेसबुक में भेजकर एडवांस में हैप्पी दिवाली कह सकते हैं. साथ ही आप इन विशेज,कोट्स, ग्रीटिंग्स, मैसेज आदि (Messages Image Greeting) को सेव करके भी रख सकते हैं. यहां देखिए हैप्पी दिवाली एडवांस के लिए शानदार बधाई संदेश (Happy Deepavali in Advanced in Hindi).

दिवाली का ये प्यारा त्योहार,

आपके जीवन में लाए खुशियां अपार,

लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार,

शुभकामना हमारी करो स्वीकार.

हैप्पी दिवाली 2025 इन एडवांस





दिवाली आए तो दीप जलाएं,

धूम धड़ाका, छोड़ा पटाखा,

जली फुलझड़िया सबको भाए

आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.





नव दीप जले,

नव फूल खिलें,

नित नई बहार मिले,

दिवली के पावन अवसर पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले

हैप्पी दिवाली 2025





दीपों का ये पावन त्योहार,

आपके लिए लाए खुशियां हजार,

लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार!

दिवाली की अग्रिम बधाई





सुख और समृद्धि आपके अंगना झिलमिलाएं

दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाएं

खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं

दीपावली पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.





लक्ष्मी जी के आंगन में है,

सबने दीपों की माला सजाई,

दिवाली के इस पावन अवसर पर

आपको कोटी कोटी बधाई





श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् पवमानं महीयते।

धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः।।

मां लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें।

शुभ दीपावली।।





रंगोली बना कर, फूल सजा कर

दीये जला कर, मिठाई खा कर

खुशियां आज मनाना जी

हमारा मैसेज पढ़कर आप जरूर मुस्कुराना जी

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.





