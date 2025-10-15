हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2025 Wishes in Advanced: दिवाली से पहले दें दीपावली की बधाई, इन शुभकामनाओं को भेज कहें हैप्पी दिवाली

Diwali 2025 Wishes in Advanced: दिवाली से पहले दें दीपावली की बधाई, इन शुभकामनाओं को भेज कहें हैप्पी दिवाली

Diwali 2025 Wishes in Advanced: 20 अक्टूबर को दिवाली है. लेकिन जश्न, उत्साह और बधाईयों का सिलसिला शुरू हो चुका है. ऐसे में आप कैसे पीछे रह सकते हैं. ये शुभकामनाएं संदेश भेजकर कहें हैप्पी दिवाली एडवांस.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 15 Oct 2025 07:59 PM (IST)
Diwali 2025 Wishes in Advanced: कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, जोकि इस साल सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को है. दिवाली का त्योहार एक नहीं बल्कि पांच दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है. दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही हो जाती है और भाई दूज तक चलती है.

दिवाली में अभी भले ही कुछ दिन बाकी है, लेकिन बाजारों में अभी से ही इसकी रौनक दिखने लगी है. लोग भी दिवाली का जश्न, उत्साह और खुशियां मनाने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में इस माहौल में आप भला कैसे पीछे रह सकते है.

दिवाली से पहले आप इन खूबसूरत संदेशों को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, सहकर्मी या प्रियजनों को वॉट्सअप या फेसबुक में भेजकर एडवांस में हैप्पी दिवाली कह सकते हैं. साथ ही आप इन विशेज,कोट्स, ग्रीटिंग्स, मैसेज आदि (Messages Image Greeting) को सेव करके भी रख सकते हैं. यहां देखिए हैप्पी दिवाली एडवांस के लिए शानदार बधाई संदेश (Happy Deepavali in Advanced in Hindi).

दिवाली का ये प्यारा त्योहार,
आपके जीवन में लाए खुशियां अपार,
लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार,
शुभकामना हमारी करो स्वीकार.
हैप्पी दिवाली 2025 इन एडवांस


Diwali 2025 Wishes in Advanced: दिवाली से पहले दें दीपावली की बधाई, इन शुभकामनाओं को भेज कहें हैप्पी दिवाली

दिवाली आए तो दीप जलाएं,
धूम धड़ाका, छोड़ा पटाखा,
जली फुलझड़िया सबको भाए
आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.


Diwali 2025 Wishes in Advanced: दिवाली से पहले दें दीपावली की बधाई, इन शुभकामनाओं को भेज कहें हैप्पी दिवाली

नव दीप जले,
नव फूल खिलें,
नित नई बहार मिले,
दिवली के पावन अवसर पर आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले
हैप्पी दिवाली 2025


Diwali 2025 Wishes in Advanced: दिवाली से पहले दें दीपावली की बधाई, इन शुभकामनाओं को भेज कहें हैप्पी दिवाली

दीपों का ये पावन त्योहार,
आपके लिए लाए खुशियां हजार,
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार!
दिवाली की अग्रिम बधाई


Diwali 2025 Wishes in Advanced: दिवाली से पहले दें दीपावली की बधाई, इन शुभकामनाओं को भेज कहें हैप्पी दिवाली

सुख और समृद्धि आपके अंगना झिलमिलाएं
दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाएं
खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं
दीपावली पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.


Diwali 2025 Wishes in Advanced: दिवाली से पहले दें दीपावली की बधाई, इन शुभकामनाओं को भेज कहें हैप्पी दिवाली

लक्ष्मी जी के आंगन में है,
सबने दीपों की माला सजाई,
दिवाली के इस पावन अवसर पर
आपको कोटी कोटी बधाई


Diwali 2025 Wishes in Advanced: दिवाली से पहले दें दीपावली की बधाई, इन शुभकामनाओं को भेज कहें हैप्पी दिवाली

श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् पवमानं महीयते।
धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः।।
मां लक्ष्मी सदैव आप पर कृपा बनाए रखें।
शुभ दीपावली।।


Diwali 2025 Wishes in Advanced: दिवाली से पहले दें दीपावली की बधाई, इन शुभकामनाओं को भेज कहें हैप्पी दिवाली

रंगोली बना कर, फूल सजा कर
दीये जला कर, मिठाई खा कर
खुशियां आज मनाना जी
हमारा मैसेज पढ़कर आप जरूर मुस्कुराना जी
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.


Diwali 2025 Wishes in Advanced: दिवाली से पहले दें दीपावली की बधाई, इन शुभकामनाओं को भेज कहें हैप्पी दिवाली

रंगोली बना कर, फूल सजा कर
दीये जला कर, मिठाई खा कर
खुशियां आज मनाना जी
हमारा मैसेज पढ़कर आप जरूर मुस्कुराना जी
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.


Diwali 2025 Wishes in Advanced: दिवाली से पहले दें दीपावली की बधाई, इन शुभकामनाओं को भेज कहें हैप्पी दिवालीa

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 15 Oct 2025 07:59 PM (IST)
Tags :
Diwali 2025 Diwali Puja 2025 Diwali 2025 Wishes Happy Diwali 2025 Diwali 2025 Wishes In Advanced
और पढ़ें
