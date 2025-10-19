हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali Laxmi Puja Muhurat 2025: दिल्ली, वाराणसी, पटना वाले कब करें लक्ष्मी पूजन, शहर अनुसार जानें समय

Diwali Laxmi Puja Muhurat 2025: दिल्ली, वाराणसी, पटना वाले कब करें लक्ष्मी पूजन, शहर अनुसार जानें समय

Diwali 2025 Laxmi Puja Muhurat City Wise: 20 अक्टूबर को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा और लक्ष्मी पूजा की जाएगी. शहर अनुसार जानें लक्ष्मी पूजन का शुभ समय क्या रहेगा और पूजा के लिए कितना समय मिलेगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Oct 2025 09:03 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali 2025 Laxmi Puja Ka Samay: दिवाली का त्योहार सोमवार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. दिवाली की रोनक घर और बाजारों में दिखने लगी है. दिवाली पूजन के लिए सभी गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमा और पूजा सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कि पूजा में कोई कमी न रह जाए. लेकिन पूजा का सही समय भी जानना जरूरी है. इसलिए यह जान लीजिए कि दिवाली के लिए आपके शहर के अनुसार लक्ष्मी पूजन कितने बजे की जाएगी.

अमावस्या तिथि कब से कब तक

दिवाली की पूजा अमावस्या तिथि के प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है. अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3: 44 पर लगेगी और 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर समाप्त होगी. इस तरह से प्रदोष काल में दिवाली का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को रहेगा. इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल और वृषभ काल में करना शुभ माना जाता है.

प्रदोष काल में पूजा के लिए शाम 05:46 से लेकर रात 08:18 तक का समय है. अगर आप वृषभ काल में पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए शाम 7:08 से लेकर रात 9:03 का समय शुभ रहेगा.

हालांकि शहर के अनुसार पूजा के समय में अंतर भी हो जाता है. अगर आप दिल्ली, नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़ आदि किसी भी शहर में रहते हैं, तो जान लीजिए कि दिवाली के दिन आपके शहर के अनुसार लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा. अपने शहर के मुहूर्त के अनुसार आप लक्ष्मी पूजन शुभ समय पर कर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं.

शहर के अनुसार लक्ष्मी पूजन का समय (Citywise Diwali 2025 Laxmi Puja Time)
दिल्ली (Delhi Laxmi Puja Time) शाम 07:08 से 08:18 
नोएडा (Noida Laxmi Puja Time) शाम 07:07 से 08:18 
लखनऊ (Lucknow Laxmi Puja Time) शाम 06:56 से 08:04 
वाराणसी (Varanasi Laxmi Puja Time) शाम 07:08 से 08:18 
पटना (Patna Laxmi Puja Time) शाम 06:59 से 08:32 
मथुरा (Mathura Laxmi Puja Time) शाम 07:08 से 08:17
जयपुर (Jaipur Laxmi Puja Time) शाम 07:17 से 08:25 
कानपुर (Kanpur Laxmi Puja Time) शाम 06:59 से 08:07
पुणे (Pune Laxmi Puja Time) शाम 07:38 से 08:37 
चेन्नई (Chennai Laxmi Puja Time) शाम 07:20 से 08:14 
हैदराबाद (Hydrabad Laxmi Puja Time) शाम 07:21 से 08:19 
अहमदाबाद (Ahmedabad Laxmi Puja Time) शाम 07:36 से 08:40 
गुरुग्राम (Gurugram Laxmi Puja Time) शाम 07:09 से 08:19 
बेंगलुरु (Bengaluru Laxmi Puja Time) शाम 07:31 से 08:25 

ये भी पढ़ें: Diwali 2025 Kahani: राम के वनवास से अयोध्या लौटने या मां लक्ष्मी के अवतरण एक दिवाली की कितनी कहानी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 19 Oct 2025 09:03 PM (IST)
Tags :
Laxmi Puja Ganesh Laxmi Diwali 2025 Date Diwali 2025 Deepotsav 2025 Diwali 2025 Puja
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अफगानिस्तान की संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं', पाकिस्तान को तालिबान की दो टूक, मुल्ला याकूब ने दे डाली वॉर्निंग
'अफगानिस्तान की संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं', पाकिस्तान को तालिबान की दो टूक, मुल्ला याकूब ने दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अफगानिस्तान की संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं', पाकिस्तान को तालिबान की दो टूक, मुल्ला याकूब ने दे डाली वॉर्निंग
'अफगानिस्तान की संप्रभुता में दखल बर्दाश्त नहीं', पाकिस्तान को तालिबान की दो टूक, मुल्ला याकूब ने दे डाली वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
13 साल में 19 फिल्में, कितनी हिट कितनी फ्लॉप? देखें आयुष्मान खुराना का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
बिना बंदूक-गोली, इस हथियार के साथ महज 7 मिनट में पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हो गई चोरी
दिल्ली NCR
दिल्ली का नाम बदलकर किया जाएगा इंद्रप्रस्थ? VHP ने कर दी बड़ी मांग
दिल्ली का नाम बदलकर किया जाएगा इंद्रप्रस्थ? VHP ने कर दी बड़ी मांग
लाइफस्टाइल
Diwali 2025 Overeating: दिवाली पर न कर लेना ओवर ईटिंग, ऐसे रोकें मिठाईयों से लेकर स्नैक्स की क्रेविंग
दिवाली पर न कर लेना ओवर ईटिंग, ऐसे रोकें मिठाईयों से लेकर स्नैक्स की क्रेविंग
हेल्थ
Six Pocket Syndrome: KBC वाले इशित भट्ट जैसी हरकतें करता है आपका बच्चा, जानें उसे कैसे सुधारें?
KBC वाले इशित भट्ट जैसी हरकतें करता है आपका बच्चा, जानें उसे कैसे सुधारें?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget