Diwali 2025 Laxmi Puja Ka Samay: दिवाली का त्योहार सोमवार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. दिवाली की रोनक घर और बाजारों में दिखने लगी है. दिवाली पूजन के लिए सभी गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमा और पूजा सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कि पूजा में कोई कमी न रह जाए. लेकिन पूजा का सही समय भी जानना जरूरी है. इसलिए यह जान लीजिए कि दिवाली के लिए आपके शहर के अनुसार लक्ष्मी पूजन कितने बजे की जाएगी.

अमावस्या तिथि कब से कब तक

दिवाली की पूजा अमावस्या तिथि के प्रदोष काल में करना शुभ माना जाता है. अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 3: 44 पर लगेगी और 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर समाप्त होगी. इस तरह से प्रदोष काल में दिवाली का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को रहेगा. इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल और वृषभ काल में करना शुभ माना जाता है.

प्रदोष काल में पूजा के लिए शाम 05:46 से लेकर रात 08:18 तक का समय है. अगर आप वृषभ काल में पूजा करना चाहते हैं तो इसके लिए शाम 7:08 से लेकर रात 9:03 का समय शुभ रहेगा.

हालांकि शहर के अनुसार पूजा के समय में अंतर भी हो जाता है. अगर आप दिल्ली, नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़ आदि किसी भी शहर में रहते हैं, तो जान लीजिए कि दिवाली के दिन आपके शहर के अनुसार लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा. अपने शहर के मुहूर्त के अनुसार आप लक्ष्मी पूजन शुभ समय पर कर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं.

शहर के अनुसार लक्ष्मी पूजन का समय (Citywise Diwali 2025 Laxmi Puja Time)

दिल्ली (Delhi Laxmi Puja Time) शाम 07:08 से 08:18 नोएडा (Noida Laxmi Puja Time) शाम 07:07 से 08:18 लखनऊ (Lucknow Laxmi Puja Time) शाम 06:56 से 08:04 वाराणसी (Varanasi Laxmi Puja Time) शाम 07:08 से 08:18 पटना (Patna Laxmi Puja Time) शाम 06:59 से 08:32 मथुरा (Mathura Laxmi Puja Time) शाम 07:08 से 08:17 जयपुर (Jaipur Laxmi Puja Time) शाम 07:17 से 08:25 कानपुर (Kanpur Laxmi Puja Time) शाम 06:59 से 08:07 पुणे (Pune Laxmi Puja Time) शाम 07:38 से 08:37 चेन्नई (Chennai Laxmi Puja Time) शाम 07:20 से 08:14 हैदराबाद (Hydrabad Laxmi Puja Time) शाम 07:21 से 08:19 अहमदाबाद (Ahmedabad Laxmi Puja Time) शाम 07:36 से 08:40 गुरुग्राम (Gurugram Laxmi Puja Time) शाम 07:09 से 08:19 बेंगलुरु (Bengaluru Laxmi Puja Time) शाम 07:31 से 08:25

