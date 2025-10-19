हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2025: दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए शंख क्यों जरूरी है? जानिए इसका धार्मिक महत्व

Diwali 2025: दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए शंख क्यों जरूरी है? जानिए इसका धार्मिक महत्व

Diwali 2025: दिवाली का पर्व रोशनी और सजावट के साथ मां लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन शंख खरीदने की भी परंपरा रही है. जानते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए शंख क्यों जरूरी है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 19 Oct 2025 12:06 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Diwali 2025: दिवाली का त्योहार चाकाचौंध रोशनी और सजावट का ही पर्व नहीं, बल्कि यह समय मां लक्ष्मी की पूजा और घर में सुख समृद्ध लाने का सुनहरा मौका होता है. इस साल दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर 2025, सोमवार के दिन है.

इस दिन मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए शंख खरीदने की प्राचीन परंपरा रही है. आइए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक महत्व क्या है?

लक्ष्मी पूजा में शंख का महत्व

शंख को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है. इसे समुद्र का प्रतीक और शुभता का स्त्रोत भी कहा गया है. दिवाली के दिन शंख खरीदने से वास्तु दोष से जुड़ी समस्या का भी अंत होता है. इसके अलावा शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर होती है. 

हिंदू पौराणिक कथाओं में मां लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी कहा गया है. लक्ष्मी पूजा के दिन शंख खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने के साथ धन और समृद्धि में वृद्धि होती है.

इसलिए दिवाली पर शंख खरीदते समय हमेशा प्राकृतिक और शुद्ध शंख ही लेना चाहिए. शास्त्रों में सफेद या हल्के रंग का शंख बेहद शुभ माना गया है. 

दिवाली 2025 में शंख का प्रयोग

इस साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दौरान शंख बजाने से घर में आर्थिक समृद्धि के साथ सुख-शांति भी बढ़ती है. शंख बजाते समय आप मंत्र या छोटी-छोटी प्रार्थनाओं का भी उच्चारण कर सकते हैं.

शास्त्रों में शंख को मां लक्ष्मी का भाई भी बताया गया है, जिस वजह से लक्ष्मी पूजा के दिन शंख और भी विशेष हो जाता है. 

दिवाली पर शंख के अलावा रंगोली, दीपक और तोरण का भी विशेष महत्व होता है. दिवाली के दिन घर के मुख्य दरवाजे को मौली और फूल के तौरण से सजाए.

इसके साथ ही पूजा स्थल को साफ और व्यवस्थित रखें, मां लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाने के साथ मिठाईयों का भोग भी लगाएं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 19 Oct 2025 11:57 AM (IST)
Shankh Laxmi Puja Diwali 2025

Frequently Asked Questions

दिवाली पर किस तरह का शंख खरीदना चाहिए?

दिवाली पर शंख खरीदते समय हमेशा प्राकृतिक और शुद्ध शंख ही लेना चाहिए। शास्त्रों में सफेद या हल्के रंग का शंख बेहद शुभ माना जाता है।

Embed widget