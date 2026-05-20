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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhul Hijjah 2026: जिलहिज्जा के पहले 10 दिन सबसे बेहतर, जानें इस दौरान क्या करते हैं मुसलमान

Dhul Hijjah 2026: जिलहिज्जा के पहले 10 दिन सबसे बेहतर, जानें इस दौरान क्या करते हैं मुसलमान

Dhul Hijjah 2026: जिल हिज्जा की शुरुआत भारत में 19 मई से हो चुकी है और 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी. इस्लामिक चंद्र कैलेंडर का आखिरी महीना होता है, जिसके शुरुआत 10 दिनों को सबसे बेहतर माना गया है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 May 2026 03:00 PM (IST)
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Dhul Hijjah 2026: भारत में इस्लामिक चंद्र कैलेंडर जिल हिज्जा की शुरुआत 19 मई से हो चुकी है. 18 मई को मुल्क में जिलहिज्जा चांद नजर आया और 10 दिन बाद 28 मई जुमेरात (गुरुवार) को भारत में बकरीद मनाई जाएगी.

जुलहिज्जा इस्लामिक चंद्र कैलेंडर का आखिरी महीना होता है, जिसके बाद मुहूर्रम की शुरुआत होती है. जुलहिज्जा के पहले 10 दिनों (1-10 तारीख) को इस्लाम में बेहतर बताया गया है. इसे पाक और बरकत वाले दिन माने गए हैं, जिसमें खासकर अल्लाह की इबादत करना श्रेष्ठ माना जाता है.

जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों को लेकर पैगंबर मुहम्मद ने कहा- नेक कर्म करने के लिए इन दस दिनों से अधिक प्रिय कोई और दिन नहीं हैं. हदीस। सहीह अल-बुखारी

 जिलहिज्जा का इस्लामिक महत्व

जिलहिज्जा का अर्थ तीर्थ से है. इसी महीने हज यात्रा की शुरुआत होती है. इसलिए इस्लाम में जिलहिज्जा महीने की खास फजीलत मानी जाती है. हज के साथ ही इस महीने इस्लाम का महत्वपूर्ण त्योहार बकरीद (ईद-उल-अजहा) भी मनाई जाती है. बकरीद ऐसा त्योहार है जो अल्लाह के प्रति भरोसे को दर्शाता है और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जाना जाता है.

जिलहिज्जा के महत्वपूर्ण 10 दिन

  • जिल हिज्जा के पहले दस दिनों को पूरे साल के सबसे बेहतर दिनों में अच्छे दिन माना जाता है. यह रमजान के बाद रहमत और बरकत पाने का दूसरा मौका होता है.
  • जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों में मुसलमान कुरआन पढ़ने का संकल्प लेते हैं. माना जाता है कि, इन 10 दिनों में की गई अल्लाह की इबादत का कई गुणा अधिक लाभ होता है.
  • पैगंबर मुहम्मद (पैगंबर) जिल हिज्जा के पहले 9 दिनों और आशूरा के दिन और हर महीने 3 दिन, महीने के पहले सोमवार और 2 गुरुवार को उपवास रखते थे. हदीस। अबू दाऊद, 2/462
  • मुसलमानों के लिए धुल हिज्जा के पहले 9 दिनों तक रोज़ा रखना सुन्नत है, जिससे सवाब मिलता है और गुनाहों की माफ़ी होती है. लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन रोजा नहीं रखते तब भी जुलहिज्जा के 9वें दिन यानी अरफ़ा के रोज़ा जरूर रखना चाहिए.
  • जिलहिज्जा महीने की 9वीं तारीख को 'यौम-ए-अरफा' कहा जाता है. इस दिन का रोजा (उपवास) रखना बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है. पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने फरमाया है- अरफ़ाह के दिन रोज़ा रखने से दो साल के गुनाह (बीते साल के और आने वाले साल) माफ हो जाते हैं.

जिलहिज्जा के 10 दिन इन कामों से बचें मुसलमान

इस्लामिक विद्वानों के अनुसार, बकरीद में जो लोग कुर्बानी में भाग लेते हैं उन्हें जिल हिज्जा के पहले दिन से लेकर कुर्बानी दिए जाने तक अपने नाखून और बाल कटवाने से परहेज करना चाहिए.

हालांकि जो लोग स्वयं कुर्बानी नहीं कर रहे, उनके लिए बाल और नाखून न काटने पर कोई विशेष नियम नहीं है. वे सामान्य दिनों की तरह इन्हें काट सकते हैं.

यह भी मान्यता है कि, कुर्बानी देने की अवधि के दौरान अपने बाल और नाखून काटना हराम माना जाता है. हालांकि इसके लिए जानकार या अपने मत के अनुसार सलाह लेना ही सबसे अच्छा है.

ये भी पढ़ें:Eid-al-Adha 2026: सऊदी में माह-ए-जिलहिज्जा आज से शुरू, भारत में भी बकरीद की तारीख कंफर्म
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 20 May 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Islamic Calendar Zul Hijjah Arafah Eid Al-Adha 2026 Bakrid 2026 Hajj 2026 Dhul Hijjah 2026
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