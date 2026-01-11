हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु 11-17 जनवरी राशिफल, परिवार के साथ गलतफहमी होगी, सोच समझकर बोलें

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु 11-17 जनवरी राशिफल, परिवार के साथ गलतफहमी होगी, सोच समझकर बोलें

Dhanu Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए धनु साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 11 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Dhanu Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं धनु राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-

वीक स्टार्टिंग मनचाहा लाभ और सफलता को पाने के लिए आलस्य और अभिमान से बचना होगा. यदि आप अपने जीवन में समय का प्रबंधन करते हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो आपको भविष्य में इसके लिए काफी पछतावा रहेगा. ऑफिस में अपने काम को सावधानी के साथ समय पर पूरा करने का प्रयास करें अन्यथा आपको न सिर्फ अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है बल्कि आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है.

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी तो वहीं रोजी-रोजगार के लिए प्रयासरत लोगों को हाथ आए किसी भी अवसर को खोने की गलती करने से बचना होगा. मिड वीक फैमिली मेंबर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है.

इस दौरान घर-परिवार से जुड़ा कोई भी डिसिशन लेते समय स्वजनों की भावनाओं का सम्मान करें और उसकी अनदेखी करने से बचे. बिजनेसमैन को बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी. बिज़नेस रिलेटेड डिसिशन लेते समय समझदारी से करते हैं तो आप मनचाहा लाभ और सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

कामकाज की व्यस्तता के बीच अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखना होगा क्योंकि इस दौरान आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है या फिर आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़ा मन चिंतित रह सकता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 11 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

