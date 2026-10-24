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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मधनु साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: नई गाड़ी खरीदने का सपना पूरा, ऑफिस में मान-सम्मान और यात्रा से लाभ; पढ़ें वीकली उपाय

धनु साप्ताहिक राशिफल 25 से 31 अक्टूबर 2026: नई गाड़ी खरीदने का सपना पूरा, ऑफिस में मान-सम्मान और यात्रा से लाभ; पढ़ें वीकली उपाय

Dhanu Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026: धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए फेस्टिव सीजन में फैमिली बॉन्डिंग, अटका हुआ धन वापसी, नया वाहन, बिजनेस विस्तार और अचूक साप्ताहिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Oct 2026 01:49 PM (IST)
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धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए पारिवारिक उल्लास, आत्मिक ऊर्जा और आर्थिक समृद्धि की नई लहर लेकर आया है. फेस्टिव सीजन की उमंग के बीच आपके सोचे हुए तमाम कार्य समय पर पूरे होंगे और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर छाई रहेगी.

1. करियर और नौकरी (Career & Job)

विशेषज्ञ की सलाह से बड़ी समस्या का हल: कार्यक्षेत्र या निजी जीवन में लंबे समय से चली आ रही किसी पेचीदा समस्या का समाधान खोजने में आप सफल रहेंगे; इसके लिए किसी अनुभवी विशेषज्ञ या मेंटॉर की मूल्यवान सलाह मील का पत्थर साबित होगी.

ऑफिस में बढ़ेगी पद-प्रतिष्ठा और प्रशंसा: नौकरीपेशा जातकों की कार्यकुशलता और निष्ठा की उच्चाधिकारियों द्वारा खुलकर सराहना की जाएगी. आपके बेहतर काम के दम पर संस्थान में आपकी पद-प्रतिष्ठा और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी.

2. बिजनेस, फंसा धन और खरीदारी (Business & Wealth)

मार्केट में अटका हुआ धन वापस मिलेगा: कारोबारियों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह रहेगी कि बाजार में लंबे समय से फंसा या रुका हुआ पुराना पैसा इस त्योहारी हफ्ते में वापस लौट आएगा, जिससे लिक्विडिटी मजबूत होगी.

बिजनेस ट्रैवलिंग से विस्तार: फेस्टिव सीजन की भारी मांग को भुनाने के लिए की गई व्यावसायिक यात्राएं सुखद रहेंगी और आपके बिजनेस नेटवर्क को एक्सटेंड करने में बेहद मददगार साबित होंगी.

नया वाहन या लग्जरी वस्तु खरीदने की विश होगी पूरी: यदि आप काफी समय से अपने या परिवार के लिए कोई नया वाहन (New Vehicle) अथवा घर की सुख-सुविधा से जुड़ी विलासिता की वस्तु खरीदने की योजना बना रहे थे, तो इस त्योहारी सीजन में आपकी यह मनोकामना पूरी होने जा रही है.

3. लव, फैमिली, यात्रा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

परिवार संग उत्सव का माहौल: सप्ताह की शुरुआत घर-परिवार के साथ बिताए जाने वाले खुशनुमा पलों, हंसी-मजाक और त्योहारी उत्सव के माहौल से होगी, जिससे आपसी प्रेम गहरा होगा.

लव लाइफ में ईमानदारी जरूरी: प्रेम संबंधों में अपने पार्टनर के प्रति पूरी तरह ईमानदार और पारदर्शी रहें; फेस्टिव सीजन की खुशियों और उपहारों को उनके साथ साझा करें, जिससे रिश्ता और प्रगाढ़ बनेगा.

स्वास्थ्य और यात्रा में बरतें सावधानी: त्योहारी सीजन के दौरान लगातार भागदौड़ और यात्राओं के चलते खान-पान में लापरवाही न बरतें; मौसमी बीमारियों से बचाव और यात्रा से जुड़ी सावधानियों का पूरी तरह पालन करें.

शुभ रंग: पीला और सुनहरा (गोल्डन)

शुभ अंक: 3 और 9

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन सुबह भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें तथा 'विष्णु सहस्रनाम' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं तथा किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को पीले फल व हल्दी दान करें. इससे फंसा हुआ धन शीघ्र प्राप्त होगा, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और घर में सुख-समृद्धि का स्थायी वास रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Oct 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
Sagittarius Weekly Horoscope Dhanu Saptahik Rashifal
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