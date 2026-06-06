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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी! देखें धनु का साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी! देखें धनु का साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 7 से 13 जून तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 06 Jun 2026 11:04 AM (IST)
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Dhanu Weekly Horoscope 7 to 13 June 2026: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुल मिलाकर शुभता, सौभाग्य और प्रगति का संकेत लेकर आया है. हालांकि सप्ताह के दौरान कुछ छोटी-मोटी चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन यदि आप उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी.

लंबे समय से जिन कार्यों में रुकावटें आ रही थीं, वे इस सप्ताह गति पकड़ते हुए नजर आएंगे. भाग्य का साथ मिलने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप नई ऊर्जा के साथ अपने कामों को पूरा करने में सफल रहेंगे.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप लंबे समय से नई नौकरी या बेहतर अवसर की तलाश में थे तो इस सप्ताह कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. बेरोजगार लोगों के लिए भी समय अनुकूल है और मनचाहे रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना है. सप्ताह के मध्य में किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, इंटरव्यू या पेशेवर यात्रा से लाभ मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है. बाजार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे भी लाभ मिलने के संकेत हैं. कारोबार के विस्तार की योजनाएं गति पकड़ सकती हैं और नए ग्राहकों या संपर्कों से फायदा होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी सुख-सुविधा से जुड़ी वस्तु, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. हालांकि धन के आगमन के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बचत पर भी ध्यान देना आवश्यक रहेगा.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. घर में खुशी और सकारात्मकता का माहौल बना रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. किसी धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न कर सकती है.

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

रिश्तों के मामले में यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है. प्रेम संबंधों में मधुरता और निकटता बढ़ेगी. यदि आप अपने रिश्ते को अगले चरण में ले जाने की सोच रहे हैं तो परिस्थितियां अनुकूल रह सकती हैं. प्रेमी-प्रेमिका के बीच आपसी विश्वास और समझ बेहतर होगी. विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग हर कदम पर मिलेगा. परिवार के साथ मनोरंजक यात्रा या विशेष समय बिताने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिससे आप अपने कार्यों को पूरे मनोयोग से कर पाएंगे. फिर भी यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें और अत्यधिक थकान से बचें. नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार आपको पूरी तरह फिट बनाए रखने में मदद करेंगे. मानसिक रूप से भी आप काफी सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.

उपाय

प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तथा भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें. इससे सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Dhanu Horoscope 2026 Dhanu Weekly Rashifal 2026
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