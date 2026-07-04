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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: धनु वालों को निवेश से मिलेगा तगड़ा लाभ, होगी कमाई, देखें साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: धनु वालों को निवेश से मिलेगा तगड़ा लाभ, होगी कमाई, देखें साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 5 से 11 जुलाई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 04 Jul 2026 08:36 AM (IST)
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Dhanu Weekly Horoscope 5 to 11 July 2026: जुलाई 2026 महीने का यह नया सप्ताह धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

करियर और व्यवसाय

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह राहत, प्रगति और नई संभावनाओं से भरपूर रहने वाला है. पिछले कुछ समय से करियर या कारोबार को लेकर जो परेशानियां चली आ रही थीं, उनमें अब धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति, वरिष्ठ अधिकारी या इष्ट-मित्र की मदद से लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के योग बन रहे हैं, जो न केवल सुखद रहेगी बल्कि भविष्य के लिए नए संपर्क और बेहतर अवसर भी प्रदान करेगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों से भरा रह सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत, अनुशासन और कार्यशैली की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे और नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. यदि आप नई नौकरी, पदोन्नति या स्थानांतरण का प्रयास कर रहे हैं, तो सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है. सरकारी, शिक्षा, प्रशासन, मीडिया और निजी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहेगा. योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य अपेक्षा से अधिक लाभ देगा. साझेदार का पूरा सहयोग मिलेगा और व्यापार विस्तार की योजनाएं गति पकड़ेंगी. नए ग्राहकों के जुड़ने और पुराने निवेश से लाभ मिलने के भी संकेत हैं. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह शुभ रहेगा. आय के स्रोतों में वृद्धि होने की संभावना है और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. व्यापार में लाभ बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में ऋण संबंधी परेशानियों से राहत मिलने के संकेत हैं. यदि आपने पहले कोई निवेश किया था, तो उससे भी लाभ मिलने की संभावना बन रही है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से बचत में अच्छी वृद्धि होगी और भविष्य की योजनाओं के लिए आर्थिक आधार मजबूत बनेगा.

शिक्षा और प्रतियोगिता

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अत्यंत अनुकूल रहेगा. पढ़ाई के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे कठिन विषयों को समझना आसान होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. उच्च शिक्षा, शोध, विदेश में अध्ययन या किसी प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. शिक्षकों और अभिभावकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. घर में भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा. माता-पिता का विशेष स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपको हर महत्वपूर्ण निर्णय में संबल देगा. भाई-बहनों का सहयोग मिलने से कई कार्य आसानी से पूरे होंगे. घर में किसी शुभ समाचार या मांगलिक आयोजन के कारण खुशियों का माहौल बन सकता है. परिवार के साथ यात्रा या मनोरंजन का कार्यक्रम भी बन सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्ते-नातों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा. आपके मधुर व्यवहार और सकारात्मक सोच से लोग प्रभावित होंगे. प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. यदि आप अपने रिश्ते को विवाह तक ले जाना चाहते हैं, तो परिवार की सहमति मिलने की संभावना भी बन सकती है. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग हर परिस्थिति में मिलेगा और आपसी विश्वास तथा प्रेम पहले से अधिक मजबूत होगा.

स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह राहत देने वाला रहेगा. यदि पिछले कुछ समय से किसी बीमारी या शारीरिक परेशानी से जूझ रहे थे, तो उसमें सुधार देखने को मिल सकता है. ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने सभी कार्य पूरे उत्साह के साथ कर पाएंगे. नियमित योग, ध्यान और संतुलित आहार अपनाने से मानसिक शांति बनी रहेगी. सप्ताह के अंत तक आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिक सकारात्मक और उत्साहित महसूस करेंगे. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ेगा, जिससे आत्मविश्वास में और अधिक वृद्धि होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Dhanu Horoscope 2026 Dhanu Weekly Rashifal 2026
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