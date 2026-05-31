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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: धनु वालों के कानूनी मामलों में मिलेगी राहत, देखें साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: धनु वालों के कानूनी मामलों में मिलेगी राहत, देखें साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 31 May 2026 10:07 AM (IST)
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Dhanu Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए काफी लाभदायक हो सकता है. बस आपको अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा.

सप्ताह की शुरुआत में किसी व्यापारिक या करियर संबंधी यात्रा से न केवल बेहतरीन लाभ होगा, बल्कि नए और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भी होगी. इन नए संपर्कों से भविष्य में लाभ के बड़े अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा महिलाएं कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती हैं, जिससे उन्हें परिवार और ऑफिस दोनों जगह सराहना मिलेगी.

मिलेगी नई जिम्मेदारी

कार्यस्थल पर आपके काम की गुणवत्ता और समर्पण की चर्चा हो सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे और आपको नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं. जो लोग लंबे समय से नौकरी में बदलाव या पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों के साथ-साथ नए व्यावसायिक अवसर भी प्राप्त होंगे, जिससे आय के स्रोत बढ़ने की संभावना बनेगी.ॉ

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संपत्ति और आर्थिक स्थिति

जो लोग काफी समय से किसी जमीन या मकान को खरीदने या बेचने की सोच रहे थे, उनकी योजना इस सप्ताह पूरी हो सकती है. संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. यदि कोई कानूनी या दस्तावेजी प्रक्रिया अटकी हुई थी तो उसमें भी प्रगति देखने को मिल सकती है.

आर्थिक दृष्टि से सप्ताह संतोषजनक रहेगा. पुराने निवेशों से लाभ मिल सकता है और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना भी बनेगी. हालांकि विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च करने से बचें और भविष्य को ध्यान में रखते हुए बचत पर भी फोकस करें.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ संबंध मधुर होंगे और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. सामाजिक क्षेत्र में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके विचारों को महत्व देंगे.

सप्ताह के दौरान किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

अविवाहित लोगों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. माता-पिता आपके प्रेम संबंध को मंजूरी दे सकते हैं, जिससे भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्साह बढ़ेगा.

विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. सप्ताह के मध्य में किसी खास अवसर पर साथी के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिल सकता है.

स्वास्थ्य और सावधानियां

सप्ताह के अंत में मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं. ऐसे में उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आवश्यक होने पर चिकित्सकीय सलाह लेने में देरी न करें. खुद की सेहत पर भी ध्यान दें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

अत्यधिक भागदौड़ और व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपकी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेंगे. यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें और जल्दबाजी से बचें.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली वस्तुओं का दान करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करने से भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

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About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 May 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Dhanu Horoscope 2026 Dhanu Weekly Rashifal 2026
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