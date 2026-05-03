हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Horoscope 3-9 May 2026: धनु वालों के लिए गोल्डन वीक, करियर में उछाल, घर में जश्न, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 3-9 May 2026: धनु वालों के लिए गोल्डन वीक, करियर में उछाल, घर में जश्न, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 03 May 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, खासकर कारोबार से जुड़े मामलों में.

आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने काम को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर आएंगे. जो लोग लंबे समय से किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है. घर और कार्यक्षेत्र दोनों जगह आपको भरपूर समर्थन मिलने के संकेत हैं, जिससे आपके कार्य और भी सुचारू रूप से पूरे होंगे.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अवसरों से भरा रहेगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं और उनके प्रयास सफल हो सकते हैं.

जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें कार्यक्षेत्र में सहयोग और सराहना दोनों मिलेंगे. सीनियर्स और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, जिससे काम करने का माहौल सकारात्मक बना रहेगा. आपके प्रदर्शन में सुधार होगा और आप अपनी पहचान मजबूत करने में सफल रहेंगे.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

कारोबारियों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में ही आपको व्यापार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा. यदि आप लंबे समय से अपने कारोबार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो इस सप्ताह आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है. नए निवेश और विस्तार के लिए समय अनुकूल है, लेकिन फिर भी हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन इस सप्ताह बेहद सुखद और आनंदमय रहेगा. परिवार में किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि से घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा और आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा.

परिवार के सभी सदस्य आपका पूरा सहयोग करेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होगा. यह समय रिश्तों को मजबूत बनाने और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए अनुकूल है.

शिक्षा और सफलता

छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा साबित हो सकता है. पढ़ाई में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको मनचाही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. एकाग्रता और निरंतर प्रयास से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे.

राजनीति

राजनीति से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. सप्ताह के अंत तक आपको पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि का लाभ मिल सकता है. आपकी सामाजिक छवि मजबूत होगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे. यह समय आपके प्रभाव और पहचान को बढ़ाने का है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह रोमांच और खुशी से भरा रहेगा. आपके और आपके लव पार्टनर के बीच प्रेम और समझ बढ़ेगी.विवाहित जातकों के लिए भी यह समय सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ आप अच्छे और यादगार पल बिताएंगे, जिससे रिश्तों में मधुरता और नजदीकी बढ़ेगी.

Gemini May Horoscope 2026: मिथुन मई मासिक राशिफल, संघर्ष के साथ सफलता वाला रहेगा ये महीना

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 03 May 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Dhanu Horoscope 2026 Dhanu Weekly Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह सौभाग्य और सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। कारोबार से जुड़े मामलों में अच्छी खबरें मिल सकती हैं और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

करियर के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा है?

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। वर्तमान में नौकरी कर रहे लोगों को सहयोग और सराहना मिलेगी।

व्यापार और आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

कारोबारियों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहने वाला है। व्यापार के विस्तार की योजनाएं पूरी हो सकती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

धनु राशि के छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा साबित हो सकता है। पढ़ाई में मेहनत रंग लाएगी और मनचाही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों में रोमांच और खुशी रहेगी। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ मधुर पल बिताएंगे।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Dhanu Weekly Horoscope 3-9 May 2026: धनु वालों के लिए गोल्डन वीक, करियर में उछाल, घर में जश्न, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
धनु वालों के लिए गोल्डन वीक, करियर में उछाल, घर में जश्न, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Vrishchik Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: प्रमोशन, पैसा और प्रॉपर्टी, इस हफ्ते बदल सकती है किस्मत, पढ़ें वृश्चिक का राशिफल
प्रमोशन, पैसा और प्रॉपर्टी, इस हफ्ते बदल सकती है किस्मत, पढ़ें वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Tula Weekly Rashifal 3-9 May 2026: तुला वालों को बेहतर अवसर या मिलेगा अपमान, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
तुला वालों को बेहतर अवसर या मिलेगा अपमान, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Kanya Weekly Horoscope 3-9 May 2026: कन्या को पार्टनरशिप में मिल सकता है धोखा, न करें ये गलती, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
कन्या को पार्टनरशिप में मिल सकता है धोखा, न करें ये गलती, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मर्डर से पहले दूल्हे की तैयारी | Crime News | Murder Case | ABP News
Maharashtra News: 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या | Pune | Crime News | abp News
Chitra Tripathi: बंगाल की चुनावी रेस..किसके पक्ष में जनादेश ? | Bengal Elections | EVM | Mamata
SC से Mamata को 'झटका'..4 मई को क्या? | Mamata | TMC | BJP | PM Modi | Bengal Election 2026
ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा गिनती की मांग करें', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
'BJP अगर 500-700 वोटों से आगे हो तो दोबारा...', ममता बनर्जी का TMC कार्यकर्ताओं को संदेश
बिहार
'जो गलती करेगा मारा जाएगा', बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अनंत सिंह की दो टूक
'जो गलती करेगा मारा जाएगा', बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर अनंत सिंह की दो टूक
विश्व
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
‘हम पर थोपा गया है युद्ध’, ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव किया खारिज तो आया तेहरान का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
आईपीएल 2026
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
MI को हराकर CSK ने लगाई अंक तालिका में छलांग, मुंबई इंडियंस नहीं; ये टीम लुढ़की नीचे
बॉलीवुड
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
'मैं इस दुनिया से जा चुका हूं', कनाडा कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ की बातों ने फैंस को किया इमोशनल
विश्व
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
शांति प्रस्ताव या आखिरी दांव? ईरान ने PAK के जरिए US भेजा 14 सूत्रीय फॉर्मूला, ट्रंप ने क्या कहा?
बिजनेस
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
फ्लाइट में बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती होने के बाद कौन उठाएगा खर्च? एयरलाइन, बीमा कंपनी या आप खुद, जानिए
हेल्थ
Rectal Cancer: रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?
रेक्टल कैंसर से ज्यादा क्यों हो रही युवाओं की मौत, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने की जरूरत?
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget