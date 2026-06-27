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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: रिश्तों की उलझन और करियर की उड़ान, देखें धनु का साप्ताहिक हाल

Dhanu Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: रिश्तों की उलझन और करियर की उड़ान, देखें धनु का साप्ताहिक हाल

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु राशि के लिए जून का नया सप्ताह यानी 28 जून से 4 जुलाई तक करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 27 Jun 2026 06:46 AM (IST)
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Dhanu Weekly Horoscope 28 June to 4 July 2026: जून 2026 महीने का यह नया सप्ताह धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

पारिवारिक जीवन

इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को करियर और व्यापार में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव बना रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में भाई-बहनों से किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं. घर के बुजुर्गों से उम्मीद के अनुसार सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे मन थोड़ा परेशान रह सकता है. ऐसे समय में अपनी बात को शांत और स्पष्ट तरीके से रखने की जरूरत होगी. छोटी-छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाने से बचें.

हालांकि सप्ताह के दूसरे हिस्से में परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. किसी पारिवारिक आयोजन या साथ बिताए गए समय से रिश्तों में दोबारा गर्मजोशी लौटेगी. घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने के लिए धैर्य और समझदारी बेहद जरूरी होगी.

व्यापार और नौकरी

यह सप्ताह व्यापार और करियर के लिहाज से आपके लिए कई अच्छे अवसर लेकर आ सकता है. व्यापारियों को अचानक किसी जरूरी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो लाभदायक और सुखद साबित होगी. यह यात्रा भविष्य में नए संपर्क और लाभ के रास्ते भी खोल सकती है.

यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान किसी नए ग्राहक या साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. हालांकि किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी होगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. आपके कार्यों की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा.

करियर और शिक्षा

करियर के क्षेत्र में यह सप्ताह प्रगति का संकेत दे रहा है. लंबे समय से जिन कार्यों को लेकर आप प्रयास कर रहे थे, उनमें सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं. यदि आप नौकरी बदलने या नई जिम्मेदारी लेने की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर आगे बढ़ें.

विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत और अनुशासन का रहेगा. पढ़ाई में मन लगाने और नियमित अभ्यास करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी रणनीति में निरंतरता बनाए रखनी होगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव का असर शरीर पर पड़ सकता है. काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होने पर अपनी दिनचर्या में पर्याप्त आराम शामिल करें. सुबह की हल्की एक्सरसाइज, योग और समय पर भोजन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. पानी अधिक पिएं और अनियमित खानपान से बचें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में यह सप्ताह संतुलित रहने वाला है. व्यापार और कार्यक्षेत्र से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन साथ ही कुछ अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं.

यात्रा, पारिवारिक जरूरतों या किसी विशेष काम पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. किसी से हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्रेम में बदल सकती है. जो रिश्ते पहले से हैं, वे और मजबूत होंगे. भावनात्मक रूप से आप अपने साथी के अधिक करीब महसूस करेंगे.

वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको अपने काम से समय निकालकर जीवनसाथी के साथ समय बिताना चाहिए और फालतू के विवादों से दूर रहना होगा. तभी घर का माहौल बेहतर रहेगा. जो लोग लंबे समय से रिश्ते में किसी स्पष्टता का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. रिश्तों में विश्वास और संवाद बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा.

उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का दान करें. परिवार और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए कटु शब्दों से बचें और प्रतिदिन कुछ समय अपने प्रियजनों के साथ जरूर बिताएं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Dhanu Horoscope 2026 Dhanu Weekly Rashifal 2026
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