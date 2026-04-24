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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Horoscope 26 April-2 May 2026: धनु वालों को काम का दबाव, पर मिलेगी बड़ी सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 26 April-2 May 2026: धनु वालों को काम का दबाव, पर मिलेगी बड़ी सफलता, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 26 अप्रैल से 2 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 24 Apr 2026 01:46 PM (IST)
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Dhanu Weekly Horoscope 26 April to 2 May 2026: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह समय धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यस्तता के साथ-साथ प्रगति के अवसर लेकर आएगा. शुरुआत में काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन सही योजना और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप सभी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभा पाएंगे. यह समय आपको सिखाएगा कि कैसे व्यस्त दिनचर्या के बीच भी संतुलन बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है.

करियर और व्यवसाय

सप्ताह की शुरुआत कार्यक्षेत्र में अधिक काम और जिम्मेदारियों के साथ होगी. आपको अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना होगा, तभी आप दबाव को संभाल पाएंगे. अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपको करीबी दोस्तों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके काम आसान हो जाएंगे.

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह खासतौर पर लाभकारी रह सकता है. जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार करते हैं, उन्हें अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है. कारोबार में मनचाही प्रगति देखने को मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

धन

आर्थिक स्थिति सप्ताह की शुरुआत में संतुलित रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में खर्च बढ़ सकते हैं. सुख-सुविधाओं से जुड़ी किसी महंगी वस्तु पर आप खर्च कर सकते हैं, जिससे बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखें और आवश्यकतानुसार ही धन का उपयोग करें.

परिवार

परिवार के साथ यह सप्ताह सुखद अनुभव देने वाला रहेगा. आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए कहीं घूमने-फिरने का प्लान बना सकते हैं. इससे रिश्तों में और मजबूती आएगी. साथ ही, इस सप्ताह आपको किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो अपने दिल की बात कहने का यह सही समय हो सकता है. आपके भावनात्मक प्रयासों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है. वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे और रिश्ते में प्रेम व समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ और काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय-समय पर आराम करना और संतुलित आहार लेना जरूरी होगा, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Dhanu Weekly Rashifal 2025 Dhanu Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

धनु राशि वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा है?

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा, जिससे रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ेगी।

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