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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Horoscope 24-30 May 2026: धनु राशि के लिए ये सप्ताह धन वृद्धि वाला होगा, हर ओर से आएगा पैसा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 24-30 May 2026: धनु राशि के लिए ये सप्ताह धन वृद्धि वाला होगा, हर ओर से आएगा पैसा, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 24 से 30 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 May 2026 06:35 AM (IST)
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Dhanu Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह धैर्य, समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. इस सप्ताह आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें पाने के लिए कुछ बातों में समझौता करना पड़ सकता है.

यदि परिस्थितियां आपसे दो कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटने की मांग करें, तो उसे कमजोरी न समझें बल्कि दूरदर्शिता के रूप में अपनाएं. कई मामलों में आपकी समझदारी और शांत व्यवहार ही समस्याओं का समाधान निकालने में मददगार साबित होगा.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आप जैसा काम करना चाहते हैं, वैसी परिस्थितियां नहीं बन पाएंगी, जिससे मन में असंतोष बना रह सकता है. कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने या आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं. गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे और आपके बनते काम को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं.

ऐसे में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थितियों को अच्छे से समझना जरूरी होगा. ऑफिस में अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और सावधानी से पूरा करें. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए लाभकारी रहेगा. यदि आप नौकरी बदलने या किसी नए अवसर की तलाश में हैं, तो अभी धैर्य बनाए रखना बेहतर रहेगा.

यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में चल रहा है, तो इस सप्ताह बातचीत और समझौते के जरिए उसका समाधान निकलने की संभावना बन सकती है. ऐसे अवसर को हाथ से जाने न दें, क्योंकि शांतिपूर्ण समाधान भविष्य में आपके लिए राहत लेकर आएगा.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का शुरुआती समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कारोबार में अपेक्षा के अनुसार लाभ न मिलने से मन परेशान हो सकता है. कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राएं भी थकान भरी और उम्मीद से कम लाभ देने वाली साबित हो सकती हैं.

हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी. व्यापार में लाभ के अवसर बढ़ेंगे और पुराने रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं. यदि आप किसी बड़े कारोबारी निर्णय या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सप्ताह के अंतिम दिनों में उस पर विचार करना अधिक लाभकारी रहेगा.

इस सप्ताह धन का आवागमन तेज बना रहेगा. जितनी तेजी से धन आएगा, उतनी ही तेजी से खर्च भी हो सकता है. इसलिए आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें. निवेश या उधार से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन

सप्ताह के मध्य में परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर वाद-विवाद होने की संभावना है. छोटी-छोटी बातों को ज्यादा बढ़ाने से बचें और रिश्तों में धैर्य बनाए रखें. घर के माहौल को शांत और सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा.

परिवार के बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है. सप्ताह के उत्तरार्ध में घर का वातावरण पहले से बेहतर होगा और धार्मिक या मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक संकेत दे रहा है. आपके और आपके लव पार्टनर के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. कठिन समय में आपका साथी आपके साथ मजबूती से खड़ा नजर आएगा, जिससे रिश्ते में विश्वास और गहराई बढ़ेगी.

यदि पहले से किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, तो इस सप्ताह बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मानसिक शांति देगा.

स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता

सेहत को लेकर इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. अधिक भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान खानपान और आराम का ध्यान रखें. सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में अधिक लगेगा. पूजा-पाठ, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा.

उपाय: प्रतिदिन पीले चंदन अथवा हल्दी का तिलक लगाएं. इससे गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होगी और कार्यों में सफलता तथा मानसिक शांति मिलेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 May 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
Dhanu Horoscope 2026 Dhanu Weekly Rashifal 2026
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