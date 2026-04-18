Dhanu Weekly Horoscope 20 to 26 April: अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह समय धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

सप्ताह की शुरुआत

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी सक्रिय और व्यस्त रहने वाला है. शुरुआत से ही आपको कई जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना पड़ सकता है, जिससे समय और ऊर्जा का सही संतुलन बनाना जरूरी होगा. यदि आप अपने कामों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, तो यही व्यस्तता आपके लिए सफलता का रास्ता खोल सकती है. आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली आपको अपेक्षा से बेहतर परिणाम दिला सकती है.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह तरक्की के संकेत दे रहा है. आपको कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा पद या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास आप पर मजबूत होगा और आपके काम की सराहना भी होगी. यह समय आपके लिए खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका है, जिसे आपको पूरी लगन से निभाना चाहिए.

विदेश और नए अवसर

यदि आप विदेश में करियर या व्यापार स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस सप्ताह आपके रास्ते में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं. आपके प्रयास अब रंग लाने लगेंगे और आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे. इसके साथ ही, किसी मित्र या करीबी के सहयोग से आप किसी नई योजना या प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

सरकारी और कानूनी मामलों में राहत

सत्ता या सरकार से जुड़े मामलों में भी इस सप्ताह सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. यदि आपका कोई काम सरकारी प्रक्रिया में अटका हुआ था, तो उसमें प्रगति हो सकती है. वहीं, यदि कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने के संकेत हैं. इससे आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों मिलेंगे.

सप्ताह का उत्तरार्ध

सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, चाहे वह लंबी दूरी की हो या छोटी. यह यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी और आपको अपने लक्ष्यों के करीब ले जाएगी. इस दौरान किसी प्रभावशाली या अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपके संपर्क मजबूत होंगे और भविष्य में नए अवसर मिल सकते हैं.

सुख-सुविधाएं और उपलब्धियां

इस अवधि में आपको वाहन सुख की प्राप्ति भी संभव है या आप किसी नई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. आपकी मेहनत और प्रयास आपको जीवन में आगे बढ़ने के नए साधन प्रदान करेंगे. यह समय आपके लिए उपलब्धियों और संतुष्टि का संकेत दे रहा है.

प्रेम और दांपत्य जीवन

लव लाइफ के लिहाज से यह सप्ताह काफी अनुकूल रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और आप एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में समझ और भरोसा मजबूत होगा. दांपत्य जीवन में भी सुख-शांति बनी रहेगी और आप अपने जीवनसाथी के साथ यादगार पल साझा करेंगे

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