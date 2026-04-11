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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: छोटे फायदे के लालच में बड़ा नुकसान हो सकता है, धनु वाले सावधान रहें

Dhanu Saptahik Rashifal 12-18 April 2026: छोटे फायदे के लालच में बड़ा नुकसान हो सकता है, धनु वाले सावधान रहें

Dhanu Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): धनु राशि के लिए अप्रैल का नया सप्ताह यानी 12-18 अप्रैल करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 11 Apr 2026 09:45 AM (IST)
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Dhanu Weekly Horoscope 2026 (12 to 18 April 2026): अप्रैल 2026 महीने का यह नया सप्ताह 12 से 18 अप्रैल का समय धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल का यह सप्ताह व्यस्तता, भागदौड़ और जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में ही काम का दबाव बढ़ सकता है और आपको कई महत्वपूर्ण कार्यों को एक साथ संभालना पड़ सकता है.
  • कार्यक्षेत्र में अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है, जिसके लिए आपको अतिरिक्त समय और मेहनत लगानी होगी. हालांकि यदि आप धैर्य और लगन के साथ काम करेंगे, तो इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं.
  • विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का है. यदि आप परीक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आलस्य छोड़कर पूरी लगन के साथ पढ़ाई करनी होगी. सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी रहेगा, क्योंकि इस समय थोड़ी सी ढिलाई भी आपके परिणाम को प्रभावित कर सकती है.
  • सप्ताह के मध्य में आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आ सकता है. इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए नए रास्ते खोलने में मददगार साबित होगा. उनके सहयोग से आपको किसी लाभदायक योजना या प्रोजेक्ट में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. इसके अलावा, लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा होने से आपको राहत मिलेगी और मन प्रसन्न रहेगा.
  • इस अवधि में परिवार के साथ समय बिताने का भी मौका मिलेगा. संभव है कि आप अपने परिजनों के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर जाएं, जिससे आपको मानसिक शांति और सुकून का अनुभव होगा. यह यात्रा आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाने में मदद करेगी.
  • हालांकि सप्ताह का दूसरा भाग स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रह सकता है. इस दौरान आपको अपने खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी. अनियमित जीवनशैली या लापरवाही से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसलिए समय पर भोजन करना, पर्याप्त आराम लेना और नियमित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा.
  • व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सतर्कता का संकेत दे रहा है. किसी भी योजना में शामिल होने से पहले उसके नियमों और शर्तों को अच्छी तरह समझ लें. बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय लेना या जल्दबाजी में किसी कागज पर हस्ताक्षर करना नुकसानदायक हो सकता है. खासकर पास के फायदे के चक्कर में दूर के नुकसान को नजरअंदाज न करें.
  • प्रेम जीवन के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए सुखद रहेगा. आपके और आपके लव पार्टनर के बीच संबंधों में और अधिक गहराई आएगी और आप एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे. वहीं दांपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. कुल मिलाकर, यह सप्ताह आपके लिए मेहनत, सतर्कता और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 11 Apr 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

12 से 18 अप्रैल 2026 का सप्ताह धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह व्यस्तता, भागदौड़ और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। शुरुआत में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य से चुनौतियों को अवसरों में बदल सकते हैं।

विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा है?

विद्यार्थियों को आलस्य छोड़कर पूरी लगन से पढ़ाई करनी होगी। सफलता के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी ढिलाई भी परिणाम को प्रभावित कर सकती है।

सप्ताह के मध्य में धनु राशि वालों के लिए क्या सकारात्मक मोड़ आ सकता है?

आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है, जो भविष्य में नए रास्ते खोल सकता है। लंबे समय से अटका काम पूरा होने से राहत मिलेगी।

स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह का दूसरा भाग कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। खानपान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। अनियमित जीवनशैली से समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए समय पर भोजन और आराम जरूरी है।

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए क्या सलाह है?

व्यापार से जुड़े लोगों को सतर्क रहना होगा। किसी भी योजना में शामिल होने से पहले नियमों को अच्छी तरह समझ लें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें।

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