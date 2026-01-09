Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु 11-17 जनवरी साप्ताहिक राशिफल, आने वाले 7 दिनों तक रखें धैर्य
Dhanu Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): धनु राशि के लिए जनवरी का दूसरा सप्ताह यानी 11-17 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव रिलेशन आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Dhanu Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 11 से 17 जनवरी का समय धनु राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा तनाव और आपाधापी भरा रहने है. सप्ताह की शुरुआत में अचानक बढ़ी जिम्मेदारियों के कारण अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर मनचाही सफलता मिल सकती है. पेशेवर और पार्टनरशिप व्यवसायियों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी.
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक और प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope 2026)
- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा आपाधापी और तनाव भरा रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिसे निभाने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ेंगे. धनु राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम महामंत्र को याद रखना होगा. यदि आप धैर्य के साथ परिस्थिति का मुकाबला करते हैं तो आपको अंतत: मनचाही सफलता मिल जाएगी.
- पेशेवर लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध का कुछ समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है. यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और अपने कागजी काम समय पर निबटाएं. इस सप्ताह भूलकर भी नियमों का उल्लंघन न करें तथा किसी भी कार्य में शॉर्टकट लेने से बचें.
- सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं. इस दौरान धार्मिक-सामाजिक कार्यों में सहभागिता करने का अवसर मिल सकता है. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है. कठिन समय में आपके इष्ट मित्र काफी मददगार साबित होंगे. लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.
धनु राशि के लिए उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
