हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Horoscope 2026: धनु 11-17 जनवरी साप्ताहिक राशिफल, आने वाले 7 दिनों तक रखें धैर्य

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु 11-17 जनवरी साप्ताहिक राशिफल, आने वाले 7 दिनों तक रखें धैर्य

Dhanu Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): धनु राशि के लिए जनवरी का दूसरा सप्ताह यानी 11-17 जनवरी करियर, बिजनेस, फैमली और लव रिलेशन आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Jan 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Weekly Horoscope 2026 (11 to 17 January): जनवरी 2026 महीने का नया सप्ताह 11 से 17 जनवरी का समय धनु राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा तनाव और आपाधापी भरा रहने है. सप्ताह की शुरुआत में अचानक बढ़ी जिम्मेदारियों के कारण अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर मनचाही सफलता मिल सकती है. पेशेवर और पार्टनरशिप व्यवसायियों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास से जानते हैं विस्तार से, धनु राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक और प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. धनु राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope 2026)

  • धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा आपाधापी और तनाव भरा रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिसे निभाने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ेंगे. धनु राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम महामंत्र को याद रखना होगा. यदि आप धैर्य के साथ परिस्थिति का मुकाबला करते हैं तो आपको अंतत: मनचाही सफलता मिल जाएगी.
  • पेशेवर लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध का कुछ समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है. यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और अपने कागजी काम समय पर निबटाएं. इस सप्ताह भूलकर भी नियमों का उल्लंघन न करें तथा किसी भी कार्य में शॉर्टकट लेने से बचें.
  • सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं. इस दौरान धार्मिक-सामाजिक कार्यों में सहभागिता करने का अवसर मिल सकता है. रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है. कठिन समय में आपके इष्ट मित्र काफी मददगार साबित होंगे. लव पार्टनर के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे.

धनु राशि के लिए उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.  

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 09 Jan 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Dhanu Rashi Astrology 2026 Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
Exclusive: ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Protest: बंगाल की राजनीति में बड़ा बवाल..TMC के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन | BJP
West Bengal Protest: कोलकाता हाईकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई..14 तक टली | High Court | BJP
Toxic Teaser Review: राया बनकर यश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर अवतार
Crypto पर बड़ी चेतावनी, RBI के बाद Income Tax Department ने बताए गंभीर खतरे | Paisa Live
The Raja Saab Review: Prabhas का Magic काम नहीं आया, Story है पूरी Confusing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान, फिर दी गीदड़भभकी
'अगर भारत ने चिनाब-झेलम पर कोई काम शुरू किया तो...', सिंधु समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया PAK
झारखंड
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
सोशल मीडिया पर वायरल 'धूम' कौन है? पढ़ें उसकी कहानी, दुबई से आ रहे ऑफर
इंडिया
Exclusive: ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
ऐसी नजर आती है भारतीय सेना की नई बटालियन, दुश्मनों पर काल बन टूट पड़ेंगे भैरव कमांडोज, PHOTOS
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
बॉलीवुड
'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर ने रचा इतिहास, पहली दो फिल्मों के साथ ही बनाया ये धांसू रिकॉर्ड
'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर ने रचा इतिहास, पहली दो फिल्मों के साथ ही बनाया ये धांसू रिकॉर्ड
पंजाब
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
सभी स्कूलों की छुट्टियां 13 जनवरी तक बढ़ीं, ठंड के चलते प्रशासन ने लिया फैसला
जनरल नॉलेज
क्या सच में स्पेस स्टेशन पर मिनटों में हो सकता है कैंसर का इलाज, इस देश ने बना ली वैक्सीन?
क्या सच में स्पेस स्टेशन पर मिनटों में हो सकता है कैंसर का इलाज, इस देश ने बना ली वैक्सीन?
हेल्थ
Knuckle Cracking: बार-बार चटकाने से कमजोर हो जाती हैं उंगलियों की हड्डियां, कितनी सही है यह बात?
बार-बार चटकाने से कमजोर हो जाती हैं उंगलियों की हड्डियां, कितनी सही है यह बात?
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget