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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanu Weekly Horoscope 10-16 May 2026: धनु वालों के लिए बदलाव का समय, कोई प्रभावशाली व्यक्ति बदल सकता है आपकी किस्मत

Dhanu Weekly Horoscope 10-16 May 2026: धनु वालों के लिए बदलाव का समय, कोई प्रभावशाली व्यक्ति बदल सकता है आपकी किस्मत

Dhanu Weekly Horoscope 2026: धनु राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 10 से 16 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 10 May 2026 08:30 AM (IST)
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Dhanu Weekly Horoscope 10 to 16 May 2026: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण रहेगा. शुरुआत में जिम्मेदारियां और आर्थिक दबाव परेशान कर सकते हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां बेहतर होने लगेंगी. धैर्य, समझदारी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने पर करियर, व्यापार और रिश्तों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन सीख देने वाला साबित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत में काम का दबाव बढ़ सकता है और कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ सकती हैं. कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन धैर्य और समझदारी के साथ किए गए प्रयास अंततः अच्छे परिणाम देंगे. इस दौरान किसी भी काम में लापरवाही करने से बचें, क्योंकि छोटी गलती भी परेशानी बढ़ा सकती है.

ऑफिस में कुछ लोग आपके खिलाफ माहौल बनाने या आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे लोगों से सतर्क रहना जरूरी होगा. किसी भी विवाद में पड़ने के बजाय अपने काम और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी और रुके हुए काम पूरे होने के संकेत मिलेंगे.

पारिवारिक जीवन

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा. परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं और घर की जरूरतों को पूरा करने में आपका समय अधिक व्यतीत होगा.

हालांकि इस दौरान परिवार और करीबी दोस्तों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. किसी मुश्किल परिस्थिति में अपनों का साथ आपको राहत महसूस कराएगा. सप्ताह के अंत तक घर का माहौल पहले से बेहतर होता नजर आएगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. शुरुआत में खर्चों में अचानक वृद्धि होने से आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है. यदि समय रहते बजट पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. कुछ लोगों को उधार या कर्ज लेने की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए धन से जुड़े मामलों में बेहद सावधानी बरतें.

हालांकि सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे. व्यापार के सिलसिले में किसी लाभदायक यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है. यह यात्रा भविष्य के लिए नए अवसर लेकर आएगी. इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है, जिसका सहयोग आगे चलकर आपके करियर या व्यापार में लाभ पहुंचा सकता है. नए संपर्क और योजनाएं भविष्य में सफलता का मार्ग खोल सकती हैं.

सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन

इस सप्ताह आपको अपने मान-सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी. कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश रचने या आपकी छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं. ऐसे में हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत और समझदारी भरा रवैया अपनाना बेहतर रहेगा. अपने निजी और पेशेवर जीवन की बातें हर किसी के साथ साझा करने से बचें. आपकी सूझबूझ और धैर्य ही आपको समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करेंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य लेकिन संतुलित रहने वाला है. यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा. हालांकि व्यस्तता के कारण एक-दूसरे को समय कम दे पाने की स्थिति बन सकती है, इसलिए रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमी पैदा न होने दें.

विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग और समझ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. किसी मुश्किल परिस्थिति में पार्टनर का साथ आपको मानसिक राहत देगा. सप्ताह के अंत में परिवार और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक काम और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें. पर्याप्त नींद और आराम लेना जरूरी होगा. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखें. योग और ध्यान मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 10 May 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Dhanu Horoscope 2026 Dhanu Weekly Rashifal 2026

Frequently Asked Questions

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह करियर के लिहाज से कैसा रहेगा?

यह सप्ताह करियर के लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन सीख देने वाला रहेगा। शुरुआत में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से किए गए प्रयास अच्छे परिणाम देंगे।

धनु राशि वालों के पारिवारिक जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं?

सप्ताह की शुरुआत में पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा। हालांकि, सप्ताह के अंत तक घर का माहौल बेहतर होगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस सप्ताह कैसी रहेगी?

शुरुआत में खर्चों में वृद्धि से आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे।

धनु राशि वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह कैसा है?

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा, जहां व्यस्तता के कारण संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

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